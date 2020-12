Lyhyesti lukijoilta: Jalankulkijoiden henkeä ei kunnioiteta Hämeenlinnassa

Kiitos Tony Lindqvist, kun otit tärkeän asian esille (HäSa 5.12.). Monella hämeenlinnalaisautoilijalla on tosiaan asennevamma suojatien käyttäjiä kohtaan: pyöräilijöitä moititaan, kun nämä eivät tunne liikennesääntöjä, eikä jalankulkijoiden oikeuksia tai henkeä kunnioiteta! Menkää Jyväskylään opintomatkalle. Liikennekulttuurissa on kaupunkien välillä eroa kuin yöllä ja päivällä. Olin pari vuotta sitten reilu puoli vuotta töissä Jyväskylässä, enkä meinannut kuin kerran jäädään suojatiellä auton alle. Keljonkankaan Lidlin lähellä joku hämeenlinnalaiskuski meinasi ajaa päälle.

Pertti Pitkänen, Hattula

On aika outoa, että kaupungin päättäjät suunnittelevat korkeita rakennuksia ja jäähallia Vanajaveden rantaan. Vanajavesi, joka on eräänlainen ylpeyden aihe hämeenlinnalaisille. Maa-alueita moiseen tarkoitukseen löytyy varmasti kaupungin toiselta laidalta. Ei tarvitse pilata kaupungin ”fasadia”. Miettikää nyt oikeasti.

VK, Ojoinen

Onko kaupunki niin köyhä, että laittaa vähävaraiset nuoret hyväntekeväisyyden ja armeliaisuuden varaan. Nuoretko jonoon hakemaan koodattuja Kaiku-kortteja, jotta saavat köyhinä yhdenvertaisesti kulttuuripalveluja? Lain mukaan kyseiset palvelut tulee tuottaa kaupungin verorahoin, eikä minkään järjestön kerjätyillä varoilla.

Nuorisokulttuurin rahat seinättömiin kouluihin?

Hämeenlinnaan voisi rakentaa raitiovaunulinjan! Reitti kulkisi edestakaisin Pöölistä Keinuparkin kautta Kaivoparkkiin ja tietysti varaus uuden parkkitalon (HäSa 4.6.) kautta. Reitillä voisi ihailla tyhjiä parkkitaloja pikkukaupungissa.

Hanni Laine, Hämeenlinna

Kun nyt Kanta-Hämekin on siirtynyt viruksen kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen, niin päättyneekö se siihen. Jos me jukuripäät emme toimi kuten on ohjeistettu niin onko seuraavaksi vuorossa käsiinleviämisvaihe, sitten katastrofivaihe ja lopuksi kaaosvaihe? Toivottavasti ei!

Rento vaari

Toivottavasti THL ei tilannut covid-rokotteita Tiinalta ja Onnilta.

Ari

Kerrankin eri mieltä yleensä asiallisen Pekka Erosen kanssa Lupaus-elokuvan ”varovaisuudesta”. Hevosten hoito näytetään erittäin realistisesti, lotta kokee häirintää, toinen pesee kaatuneita ja kolmas jää vangiksi ja lopulta kuolee! Hyvä elokuva on! ”Kaksi tähteä” vähintään tuplaisin.

Elokuvien ystävä

Tutkimuksen mukaan kansalaiset kiittävät tasavallan presidentin toimintaa koronatilanteessa. Tämä on hieno kansa – vähään tyytyväinen.

Myllymäkeläinen

Parahin nimimerkki Masa (HäSa 3.12.), avautumisessasi PS:n suhtautumisesta maataloustukeen ja heidän saamastaan puoluetuesta sinulla taisi vähän suhteellisuudentaju pettää. Unohdit kertoa, että myöskin kepu saa reilut 5,5 miljoonaa euroa puoluetukea ja sen lisäksi vielä maataloustuottajat 315 miljoonaa maataloustukea, minkä lisäksi vielä ”katokorvauksia”, jos budjetoitu tulos ei toteudukaan. Mikään muu yrittäjäryhmä Suomessa ei saa valtiolta – millään perusteilla – minkäänlaista taloudellista tukea paikkaamaan alijäämäistä budjettiaan.

Yrittäjä evp.

Älä Masa usko ihan kaikkea mitä kepu hourailee, kun äänestäjät karkaavat. Persut ei tukia poista maataloudesta. Tukien poistoa tai ainakin järkevöittämistä riittää vaikka ulkomaisten kohteiden parissa, eivätkä siitä muut puolueet ole huolissaan ollenkaan.

Toinen Masa