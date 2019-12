Lyhyesti lukijoilta: Jo riittää päiväkoti- ja koulu-uhkailu

Hämeenlinnan itäisen alueen lapsiperheiden pelossa pitäminen koulu- ja päiväkotiuhkailuilla jatkuu vuodesta toiseen. Kannatan itäisen alueen lapsiperhepalvelujen eriarvoistamista koskevaa joukkokannetta. Eriarvoistaminen näkyy takuulla jo alueen lastensuojelun ja psykiatrian palvelutarpeiden kasvuna.

Älkää perheet vaietko

On hieno juttu, kun Hämeenlinnan torilla on nyt mahdollisuus luistella. Samalle toriaukiolle, torikeskustaan, kannattaa ideoida muitakin toimintoja. Tilaa on paljon, ei muuta kuin töpinäksi vain. On turha haikailla keskustan ”hiljaisuutta”, kun kaupunki voi tarjota paikan – vaikka talviseen mölkkypeliin. Se voisi ollakin hauskaa, kun nuori väki luistelisi ja vieressä vanha väki pelaisi mölkkyä. Media myös joskus paikalle sanaa levittämään: torille saattaa tulla tungos.

Veijari

Tekojään oikea paikka on Pullerin kentällä, jossa on tilaa sekä kaukalolle että avojäälle. Lisäksi siellä on vaakasuora alusta, ja kausi lokakuulta maaliskuulle.

Haluan ulkojäille

Hämeenlinnassa on vaivihkaa lanseerattu uusi määre julkisille kustannuksille eli ”valistunut arvaus”! Viimeksi sitä käytti puistomestari, kun jääradan hinta veronmaksajille onkin (ehkä) tuplasuuri.

Veronmaksaja myös

Ihmiset osaavat todella röyhkeästi etuilla kaupan kassajonossa. Eilenkin kävin itse kiireesti tekemässä pienet ostokset ja olisin ollut seuraavana vuorossa, kun vanhempi herra kysyi pullonpalautus-lappua heilutellen, että voiko hän lunastaa tämän nopeasti tässä välissä. Annoin hänen tulla siihen väliin luullen hänellä olevan vielä kiireempi kuin minulla. Sitten hän alkoikin kaivaa taskusta Veikkauksiaan, kaikki tarkistetaan, osa uusitaan ja tehdään vielä muutama uusi peli.. Lopulta kun hän oli valmis, hän lähtikin tekemään ostoksia myymälän puolelle, ilman minkäänlaista kiirettä. Myyjä pahoitteli minulle tilannetta, vaikka oli täysin syytön. Seuraavalla kerralla tuskin päästän ketään edelleni missään jonossa!

Etuilijoihin kyllästynyt

On se vaan kummallista, järjestetään Hämeenlinnassa mitä vaan, niin aina ne on väärässä paikassa. Kävin myös ystäväni kanssa Tuomaan markkinoilla, totesin ystävälle, että näistä ei kenenkään tarvitse valittaa, mutta väärässäpä olin. Ihmettelen, jos nuo olivat kaukana keskustasta. Jos tuonne ei jaksa kulkea, niin sitten on parempi pysyä kotona. Jos ne olisi tuotu torille, olisi siitäkin valitettu, kun tukitaan keskusta, ettei pääse liikkumaan.

Oikea paikka Tuomaan markkinoilla

Hämeenlinnassa on paljon autokoulun tarvitsijoita. Vasemmalle käännytään väistämättä suoraan tulijaa, risteysalueella vaihdetaan kaistaa, Tampereentien ja niittykadun risteysalue tukitaan pysäköidyillä autoilla, vilkkujen käyttö järjetöntä, ensin vaihdetaan kaista ja sitten jäädään vilkku päällä risteykseen odottamaan valojen vaihtumista.

Valkoinen Golf

Jos meinaatte tehdä kuudessa kuukaudessa asunnot Pikku-Parolantielle, niin kuivumisajat eivät edes teoriassa riitä! On tyhmyyttä toistaa samat sössimiset joka kohteessa, vaan eihän se mitään uutta ole Hämeenlinnassa.

Ojoinen

Alanurkkakirjoittaja Kati Laitiselle (HäSa 18.12.): Tietysti Joulupukki on totta. Tietysti Joulupukkia tarvitaan. Joulupukin parran värillä ei ole merkitystä, välttämättä Joulupukilla ei tarvitse olla partaakaan. Tärkeintä on, että Joulupukki hymyilee. Toivottavasti Kati Laitinenkin jaksaa hymyillä ainakin jouluna.

Merry Christmas!