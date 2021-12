Lyhyesti lukijoilta: "Jokainen voi työntää toosaansa mitä tahtoo, mutta olisi ehkä viisaampaa käyttää rahat gynekologiin"

Olipa juttu! Hifu-hoitoa alapään vaivoihin (HäSa 9.12.). Ja faktaosiossa ultraäänen käyttöä syöpähoidoissa. Miten näitä verrataan keskenään? Kahden vuoden koulutuksella alapään asiantuntijaksi? Jokainen voi työntää toosaansa mitä tahtoo, mutta olisi ehkä viisaampaa käyttää rahat gynekologin vastaanottoon. Mitään tieteellistä näyttöä tästä hoidosta näihin vaivoihin ei taida olla?

Pimp

Lue myös: Hämeenlinnalainen kosmetologi hoitaa naisten intiimivaivoja kasvojenkohotukseen käytetyllä menetelmällä – Kohdennettua ultraääntä tuottava kapula toimii aseena virtsankarkailuun (8.12.2021)

Eikö Hattulan kannattaisi jo palkata oma lakimies tai edes yksi hallintotieteitä opiskellut virkamies, kun päättäjät ovat asioista pihalla kuin lumiukot?

Huomenta naapurikunnasta

Lue myös: Hattulan kunnassa palaa rahaa pois ajettuja virkamiehiä korvaaviin apuvoimiin – “Pahalta tämä näyttää” (4.12.2021)

Nuorison tulevaa festaria juhlittiin puoli vuotta etukäteen. Liput oikein nostettiin salkoon. Kun maineikas sinfoniaorkesteri saapuu konsertoimaan, media ei juuri korvaansa lotkauta.

Seniori

Viime päivinä on ollut mielipiteitä lehdessä Ykköskortteliin liittyen. Olen jo aiemminkin esittänyt, että Sibeliuksen syntymäkoti siirrettäisiin Sibeliuksenkadun varteen Sibeliuksenpuistoon. Siten edellä mainitun korttelin suunnittelu helpottuisi. Korttelin alle parkkihalli, josta käytävä ja hissi torille!

Kehitystä keskustaan

Mikäli haluat tuntea vauhtia ja jännitystä niin saavu Sibeliuksenkadun ja Palokunnankadun risteykseen seuraamaan, kuinka paikallisliikenteen bussit ajavat risteykseen

EK 1

Paikallisen miestenvaateliikkeen mainoksessa Hämeen Sanomien etusivulla näkyy polkupyörä. Nähtävästi muita vaatteita paitsi pukuja voi sittenkin saapua ostamaan pyöräillen.

Viihtyisän keskustan puolesta

Täysin samaa mieltä Pekka Rysän kanssa. Sibeliuksen syntymäkoti Linnanpuistoon ja sinne myös tasokas, tyyliin sopiva, ei moderni vaan villamainen kahvilarakennus. Saataisiin varmasti näkyvyyttä ja kävijöitä ulkomaita myöten.

Kahvia, kulttuuria ja musiikkia kiitos

Komppaan täysin Ruut Poukkulan mielipidettä (HäSa 7.12.): Parempaa harrastusta on vaikea keksiä. Poikani skeittasi samoilla paikoilla aikanaan. Aloitti 9-vuotiaana. Muistan sen silmien palon, kun hän tuolloin näki skeittarin ensimmäistä kertaa. Lauta piti saada heti ja parin viikon päästä myös kamera, vuoden päästä videokamera. Parhaat kaverit olivat skeittareita läpi kouluvuosien. Barcelonassakin kävimme skeittaamassa. Toki lajissa on omat tapaturmavaaransa. Joskus niitäkin sattui. Katsokaa Youtubesta skeittivideoita. Niissä on mielettömän hyvä fiilis, hienoja temppuja ja hyvää musaa. Suurin osa näistä videoista on tavallisten skeittaajapoikien tekemiä. Skeittajat ovat visuaalisestikin erittäin lahjakkaita. Skeittaus oli kesän olympialaisissa Tokiossa esittelylajina. Ammattiskeittaajaa pojastani ei tullut, mutta ammattikuvaaja tuli. Katsoitte olympialaisissa myös hänen kädenjälkeään.

Ramppi Iittalaankin

Kun hoitohenkilökunta taistelee koronapotilaiden terveyden puolesta uupumuksen rajoilla onko kenelläkään otsaa viettää ravintoloissa tai yökerhossa “pientä juhlahetkeä” aamuun asti.

Pirre

Marinista pääministerinä ja henkilönä voidaan tietysti olla montaa mieltä. Erittäin ikävää on kuitenkin lukea tai kuunnella nuorehkojen naistoimittajien kommentteja ja kirjoituksia mediassa. Tuntuu kuin he haluaisivat pistellä ja puukottaa pääministeriämme ihan sydämen kyllyydestä unohtaen jo hyvät journalistiset tavat. Jo ruotsalainenkin naistoimittaja yhtyy samaan kuoroon. Kateusko piinaa vai alemmuudentunto, kun itse ei ole edetty urapolulla samaa tahtia kuin Marin? Mielestäni miespuoliset toimittajat ovat olleet asiallisempia kirjoituksissaan ja toki toimittajien tehtävä on tuoda epäkohtia esiin, mutta revittelemättä ylenpalttisesti. Meidänhän tulisi olla ylpeitä kyvykkäiden nuorten naistemme saavutuksista ja kannustaa heitä yhtenä rintamana, kun he ovat purkamassa lasikattoja niin politiikan, talouselämän ja tekniikan aloilla.

Missä naisten solidaarisuus

Lue myös: Kyllä minä niin Holkerin kahvinjuontia kaipailen – Ei Sanna Marinia pidä rakastaa sen paremmin kuin vihatakaan (alanurkka, 10.12.2021)