Lyhyesti lukijoilta: Joko HPK saa pian kaupungilta koronatukea?

Nyt kun kaupunki on saanut käännettyä 5 miljoonaa euroa negatiivisen tuloksen positiiviseksi, niin voisiko harkita, että siitä tietääkseni korona-asioihin korvamerkitystä rahasta menisi vaikka HPK:lle esimerkiksi 100 000 euroa? Vai onko jo hoidettu? Kuitenkin ne lipputulot ovat pikkusen pudonneet. Sporttikin sai Vaasalta ihan kivan summan.

Jukka Uotila, Hämeenlinna

Mieluummin Leninin patsaan tilalle pääministerin iso näköispatsas torille. Olisi sitten hallituksen touhuun ihastuneilla jokin paikka, missä voisi harrastaa ihannointiaan

Patsastelija

Kaupungin johto ja puheenjohtajat iloitsivat (HäSa 30.3.) alijäämän muuttuneeksi ylijäämäksi. Olikohan heiltä unohtunut niin sanottu suuri kuva, jonka mukaan on muistettava että tuo noin 26 miljoonan euron on valtion ottamaa ulkomaista lainaa. Siis lopputulema on se, että se on kaikkien veronmaksajien pussista pois, jonka joudumme maksamaan. Näin ollen on turha hurrata lopputulosta.

Artturi

Ei toteudu tasa-arvo Suomessa, jos rumat eivät saa työnantajan kustantamia kaunistus- tai komistuspalveluja. Kauniit ja komeat tai sellaisiksi pyntätyt vievät työpaikat. Töihin päästyä ei saa rupsahtaa. Se on ympäristöteko.

Silly Koni

Tuli juuri kokemusta liikenteestä pääteillä muun muassa Etelä-Savosta ja Hämeen eri osista. Sulilla teillämme on arkipäivinä nyt paljon maatalouden ja metsätalouden työliikennettä, mikä aiheuttaa jonoja. Voisivatko jonojen keulimmaiset joskus väistää, jotta muut pääsevät liukkaammin liikkeelle. Terveisiä myös Jaguaarien ja muidenkin riuskempien menopelien kuljettajille: varomattomat ohitukset voivat johtaa nokkakolariin. Yhden jo melkein näin! Ja totta kai liikennemerkkejä ja -sääntöjä voisimme kaikki noudattaa.

Heikki Hämeenlinnasta

Eduskunnan perustuslakivaliokunta torppasi keskiviikkona hallituksen esityksen. Esitystä pidettiin nimenomaan ulkonaliikkumiskieltona, joka olisi nyt perustuslain vastainen. Valiokunta moitti esityksen monia ristiriitaisuuksia ja tulkinnanvaraisuuksia. Käytettiin ilmaisua ”absurdi”. Eli hallitus toi naurettavan esityksen ja siis ”hölmöili”.

Virveli

Nykyisille ja tuleville perussuomalaisille valtuutetuille ohjenuoraksi. Ottakaa osviitaksi Hämeen Mokian radiotoiminnan konsepti: ”emme hauku tai syyttele ketään, haluamme rakentaa. Epäkohtiin voidaan puuttua vain, jos meillä on ratkaisu asiaan.” Puolueenne on perustettu vuonna 1995, eli se on ollut olemassa jo neljännesvuosisadan, joten aikaa on ollut. Odotamme konkreettisia aikaansaannoksia ja tekoja.

Politiikan tarkkailija