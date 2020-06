Lyhyesti lukijoilta: "Jos haluaa olla paras tai edes hyvä, tarvitsee ihminen sparraajaa"

Kukahan törppö on antanut ohjeet asetta penkkejä kevyen liikenteen väylille? Ne ovat pyöräilijöille todella vaarallisia, erityisesti lapsille. Penkin oikea paikka on asfaltin ulkopuolella.

Tekee kipeää

Olen aina pitänyt Matti Vanhasta tolkunmiehenä enkä nytkään pettynyt, kun hän ryhdikkäästi katsoi isänmaan edun vaativan hänen mukanaoloaan tasavaltamme hallituksessa. Toivottavasti hän saa kuriin ministereitten hulvattoman rahanjaon. Uskon hänen onnistuvan, koska hän omaa pitkän kokemuksen valtionhallinnossa. Hänellä on paineensietokykyä, koska hän on monessa liemessä marinoitunut. Meillä on sittenkin toivoa, että tästäkin kriisistä selvitään.

Kokemusta kehiin

Uuden palvelulinja seiskan lipunleimauslaite on täysin typerässä paikassa. Lippua leimatessaan ei näe paljonko saldoa on jäljellä. Ja muutenkin sitä kohti täytyy kurkottaa, jos ei ole pitkä ihminen. Mikä insinöörin älynväläys valita tuollainen paikka?

Hei haloo

Mihin unohtui taloustoimittaja Juutilaiselta Helsingin MAL-sopimuksen rahat pääradalle (HäSa 4.6.)? Pasila-Riihimäki osuuden välityskyvyn parantaminen etenee myös sitä kautta.

Mirka Soinikoski (vihr.)

Kulmunin kurssitus maksoi enemmän kuin oma vuosiansioni on. Sitä on helppo kritisoida, kun summa on ymmärrettävissä. Miljoonia laitetaan samaan aikaan silmittömästi ja kilvan taivaan tuuliin. Niitä summia ei kansalainen ymmärrä vaan luottaa poliitikkojen vajavaiseen poliittiseen kykyyn arvioida kohteet. On kuitenkin niin, että jos haluaa olla paras tai edes hyvä niin ihminen tarvitsee sparraajaa. Olipa kyseessä urheilija, pelaaja, johtaja tai poliitikko. On Suomen etu että meillä on osaavat päättäjät. Olen surullinen Kulmunin kohtelusta.

Hävetkää jahtaajat

Hyvä kun meillä on ihmisen lukuisien sukupuolien asiantuntija toimittaja Koivuniemi, pidetään mielessä, ettei enää ole miehiä ja naisia. Lue: Harry Potter opetti 90-luvun lapsille tasa-arvoa, mutta kirjailija päätyikin itse pimeälle puolelle

Juksu