Lyhyesti lukijoilta: Jos haluat jännitystä elämääsi, menee Iittalaan

Jos kaipaat jännitystä elämääsi, suosittelen retkeä Iittalaan tutustumaan paikallisten nuorten hurjastelijoiden ajonäytöksiin. Hyvä katselupaikka löytyy esimerkiksi Lennin alueelta. Katselupaikka kannattaa varata riittävän kaukaa ajoradasta. Etenkin sisäkurvit ovat liian vaarallisia, kun valopäät kyntävät ojanpohjia. Ilmeisesti aurausviittojen katkaisemista saadaan lisäpisteitä.

Ruutulippu

Nimimerkki Nipa vaan pohdiskeli (HäSa 28.12.), mihin liivintaskuun jätehuollon perusmaksulla kerätyt varat mahtavat mennä. Heti vuoden vaihteessa käyttökohde näkyy jätteiden vastaanotossa muun muassa Karanojalla, kun kotitaloudet voivat viedä sinne maksutta liki 20 eri jätejaetta. Myös Iittalan ja Lammin uudet jäteasemat kustannetaan perusmaksulla.

Piia Kokko

viestintäpäällikkö, Kiertokapula oy

Iso kiitos Luolajan koulun luistinradan auraamisesta joulupäivänä! Mennessämme tyttäreni kummipojan kanssa luistelemaan iloistuimme suuresti. Kenttä oli hienossa kunnossa – aurattuna, hyvin jäädytettynä ja maalit paikoillaan. Upeaa toimintaa! Kyllä pienen naama loisti.

Pasi Penttilä, Hämeenlinna

Hattulassa on saatu hyvät jäät kentille ja nopeasti! Siitä iso kiitos. Mutta onko iskenyt nuukuus vai vesipula? Ainakin Lepistön ja Katinalan kentistä on noin kolmannes jätetty jäädyttämättä. Kunnan kansainvälisesti menestynein vientituote on kuitenkin NHL-kiekkoilijat.

Vanha Tikru

Miten ravintola-, baari- ja juottolayrittäjät yhä kehtaavat julkisesti kehua omaa yrittäjätaitoaan koronapandemian keskellä? Kun asiakas on saatu “luvallisesti” sisään, on aivan sama mitä hän anniskelupaikassa touhuaa, kunhan vaan saa juotua riittävää määrää enemmän alkoholia!

Voi hyvää päivää

Jääkiekon nuorten MM-kisojen käynnistyttyä olisi mukava tietää myös miten HPK:n juniorien kilpajoukkueilla menee. Vuosikymmeniä kestotilaamastani lehdestä ei ikävä kyllä ole tällaista paikallisuutisointia aikoihin löytynyt.

Antti