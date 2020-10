Lyhyesti lukijoilta: Jos olisin diktaattori – Kaikki kiinni kahdeksi viikoksi

Korona veivauttaa koko maailmaa. Valtiot tekevät omia ratkaisujaan, suosituksia, ja erilaisia rajoituksia. Mikään hallinnon päätös ei ole kaikille hyvä, joku aina häviää ja kärsii! Jos minä saisin olla diktaattori, määräisin kaiken – minkä vain voi – olemaan kaksi viikkoa kiinni! Todellakin! Kaikki koulut, kaikki mahdolliset työpaikat, kaikki tapaamiset, lennot, risteilyt, eli kaiken minkä voi sulkea, kaikki kahdeksi viikoksi kiinni, sulki, pimeäksi! Olen varma että koko Suomi hyötyisi! Tämän hetken suositukset antavat virukselle liian paljon mahdollisuuksia leviämiseen, mikä tarkoittaa, että me kaikki häviämme ties kuinka pitkään! Kahden viikon totaalirajoituksesta hyötyisi niin terveys- kuin myös talouspuoli, mutta varsinkin ihmiset Suomessa!

Valtuutettu Helena Lehkonen (kok.), jos elinvoimahankkeiksi (HäSa 13.10.) kutsutut investoinnit tuottavat pelkkiä rahoitus- ja käyttömenoja ja kasvattavat kaupungin velkataakkaa, niitä ei ainoastaan saa, vaan pitää parjata.

Sähköyhtiöt jo saivat huutia siirtomaksuistaan, todellakin ansaitusti! Seuraavaksi toivon, että myös vesilaitokset laitettaisiin jonkinlaiseen ruotuun. Terveiset vaan sinne Hämeenlinnan Hulevesikankkulankaivoon!

Kaupunki kielsi ulkoliikuntapaikan käytön. Näin ymmärsin, kun kysyin järjestäjiltä, ovatko rastiliput metsässä vielä viikonloppuna. Olisin ystäväni kanssa mennyt kiertelemään rasteja, kun hän ei viikolla pääse. Aikoinaan muistan olleen sellaisia kiinteitä rastitolppia, joita pääsi etsimään silloin kun halusi. Toivotaan, että hiihtolatuja saa käyttää talvella myös viikonloppuisin, jos lunta saadaan.

Timo Heinosen tulisi keskittyä Kanta Hämeeseen ja pohtia nopeiden junavuorojen väliin paikallisvuoroille pysäkkejä esim. kuihtuvan Lopen kohdalle. Pietikäisen kannattama suora oikorata poistaisi Hämeenlinnan läpi 250 km/t kulkevat junat. Samalla säästyttäisiin 50 m ratalevennyksen aiheuttamalta talojen purkamiselta ja 5 vuotta kestävältä työmaamelulta.

Jaksetaan kauniisti puhua omaishoitajista. Hoitajat ovat yleensä vanhoja, huonojalkaisia, erittäin väsyneitä ja orjapalkalla päivästä toiseen. Ei edes taksikorttia saa kauppa-avuksi. Missä tasa-arvo?

Näin jatkotutkimuksilla rahastetaan: soitto terveyskeskukseen, käynti lääkärin luona ja jatkona soittoaika Terveystaloon. Melko normaali käytäntö, mutta maksaa asiakkaalle puhelun muodossa rahaa. (030-alkuinen numero maksaa 8,35 snt/puhelu + 19,33 snt/minuutti.) Meillä on ”ilmainen” kunnallinen terveydenhuolto. Miksi terveyskeskus ei saman tien tilaa verkossa aikaa sieltä, mihin lähettää jatkotutkimuksiin, koska ajat voi pääosin tilata sähköisesti? Osalla meistä kun ei ole sitä aateekoota.

Kanta-Hämeen koronanyrkki on tehnyt erinomaista työtä. Olisi hyvä tietää nyrkin kokoonpano.

Mitä siirrettävän Paasikiventien tieltä puretaan vai rakennetaanko se veden päälle (”puolitoista korttelia rannasta” HäSa 11.10. s. A13) ). Eikö liikenne vähenekään tulevaisuudessa? Ai niin, se suurkaupunkihaave…

Voisiko Hauhontaan postijakeluun palkata lukutaitoisia jakajia, jotta kirjeposti jaettaisiin oikeaan laatikkoon, eikä viereiseen, vaikka laatikoissa on nimi selvästi laatikon kyljessä.

Hämeenlinnan Terveystalon hammaslääkäri ja hammashoitaja hoitivat hampaani hienoon hymyilevään kuntoon, siitä heille täysi 10, iloisen hymyilevästi nämä ammattilaiset. Suosittelen.

Lahrensivun Tarmo (HäSa 10.10.), en kiellä Timo Heinosta arvostelemasta tätä hallitusta. Hän oli kuitenkin pääministeripuolueen kansanedustaja Kataisen hallituksen aikana, eikä yksikään hämäläinen kansanedustaja nostanut pääradan kehittämistä julkisuuteen, kun Turun tunnin junaa ajettiin eteenpäin. Ehkä politiikan kuuluu olla ulkokultaista itsensä esille tuomista, mutta ei sekään lämmitä äänestäjää. Päätelmäsi mahdollisesta hallituksen kannattamisestani on oma mielipiteesi.

Äänestäjänä minulla on oikeus kysyä kansanedustajilta asioista. Asiallisiin kysymyksiin ei juuri saa asiallisia vastauksia. Kun huomautin taannoin joidenkin kansanedustajien epäasiallisesta ja sopimattomasta somekäyttäytymisestä, niin eräs perussuomalaisten edustaja vastasi minulle: ”demareita olet äänestänyt tähänkin asti juttujesi älykkyystasosta (tai sen puutteesta) päätellen, joten jatka samalla linjalla ja valita heille”. Äänestäjien halveksiminenko on sitä puolueen mainostamaa ”ruohonjuuritason” politiikkaa? On huolestuttavaa, millaisia ihmisiä meidän asioistamme on päättämässä niin valtuustoissa kuin eduskunnassa.

Eläkkeellä median käyttö täyttää päivät usein. Jokaisella on tietysti omat kiinnostavat aiheet. Kansainväliset, maakunnalliset ja paikalliset aiheet painottuvat mediassa eri tavalla. Onneksi meillä ilmestyy vielä paikallislehtiä ja kaupunkilehtiä. Maakuntalehdeltä odottaa hieman laajempaa aihepiiriä, mutta myös kaupungin ja lähikuntien asioita. Hämeen Sanomissa on toki paikallisia asioita ja viimeksikin HPK ja torstairastit, sää ja mielipidekirjoitukset. Enemmänkin kelpaisi, no kaupunkilehtikin on taas tulossa.

