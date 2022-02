Lyhyesti lukijoilta: Joutokäynnin aikaraja ei koske kaikkia – Saati jos on taksikupu katolla tai Woltin kassi takapenkillä

Joutokäynnin rangaistavuuden aikaraja on kaksi minuuttia. Kovin paljon on kuitenkin sellaisia, joita tuo ei koske. Eihän toki silloin tarvitse autoa sammuttaa, jos odottaa lasta. Tai aikuista. Tai jutskaa kaverin kaa, vetää röökin siinä vieressä tai käy vaan äkkiä tuolla. Saati sitten, jos on taksikupu katolla tai Woltin kassi takapenkillä. Mitä jos ajattelisit ja sammuttaisit kuitenkin?

Jalankulkija

Olipahan järkyttävää luettavaa Hämeenlinnan judoseuran valmentaja Olli Paasimaan toiminnasta kohdistuen useisiin hänen valmentamiinsa nuoriin tyttöihin/naisiin. Kuinka tällainen valmentaja voi vielä toimia seurassa. Ihmettelen myös seuran suhtautumista asiaan. Häpeä, Hämeenlinnan judoseuran johtohenkilöt.

Entinen palloilija

Lääkevarkaus pelastuslaitoksella, tiedotteen mukaan ko. henkilöllä ei ole paikkaa pelastuslaitoksella tai terveydenhuollossa. Pyydetäänkö hoitajilta rikosrekisteriote töihin hakiessa aina vai riippuuko tehtävästä? Entä ylempi taho, esim. meneillään oleva pelastusjohtajarekry? Keneltä kaikilta rikosrekisteriote vaaditaan? Lasten kanssa lyhyt määräaikaisuus ei anna aihetta vaatia rikosrekisteriotetta. Järkyttävää.

Skumppa

Aikaisemmin sai valita, minkä terveysaseman asiakkaaksi halusi. Tämä mahdollistaisi siirron Ojoisten tai Idänpään terveysaseman asiakkaaksi, ilman pitkiä jonoja.

Vieläkö voimassa

Sinä päivänä kun Lulu Ranne ongelmien listauksen lisäksi kertoo jonkin ratkaisunkin niihin, avaan kuoharipullon hänen kunniakseen. La 5.2. hänen vuodatuksensa HäSassa oli taas pelkkää valitusta ja muiden moittimista. Ei hyvä, ei.

Jaska

Nimimerkki J Rengosta ihmetteli, että ihmiset ajelevat hitaammin kuin nopeusrajoitus näyttää. Eikös se juuri ole tarkoitus? Eihän se ole mikään nopeussuositus vaan nopeuden ylin raja.

Rauhallinen

Nimimerkille Mummu Vm.51. Oletko tullut ajatelleeksi, että jokaisella ihmisellä on lain mukaan itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa. Hyvin on mennyt aivopesu perille. Tulevaisuudessa sinuakin hoitaa kielitaidoton kouluttamaton hoitaja.

Sairaanhoitaja Vm 51

Janakkalalaislääkäristä on viime aikoina tällä palstalla kirjoiteltu. Hyvä, että hän on kyseenalaistanut pakkokoronapassin, joka ei edes tartuntoja estä. Välttelin myös periaatteesta paikkoja, joissa olisi kyseinen passi tarvinnut esittää.

Rokotettu

Hyväpalkkainen lääkäri on varsin hyvässä asemassa, kun kieltäytyy esittämästä koronapassia työnantajalle. Palkka juoksee kotihommista. Meillä täytyy olla voimassa olevat ensiapukortti, tulityökortti ja sähkötyöturvallisuuskortti ja ne täytyy esittää työnantajalle. Muuten kutsuu kilometritehdas, ei etätyöt.

Tulivoltti

Kun nyt kunnille, mm. Hattulalle ja Janakkalalle, jäävät kunnallisina tehtävinä jäljelle pääasiassa vain sivistys- ja kulttuuripalvelut sekä kunnan elinvoiman edistäminen alle puoleen laskevasta budjetista, niin eikö olisi sopiva aika aloittaa uudet liityntäneuvottelut Hämeenlinnan kanssa. Viimeksi mainitulla olisi neuvottelukehiin osoitettavissa mm. pari vaikutusvaltaista, rakentavaan lopputulokseen pyrkivää Koskista.

100 000 asukkaan kaupungiksi

39 % vastanneista kokee, että joukkoliikenne on viimeisen viiden vuoden aikana huonontunut. Toivottavasti joku valtuutetuista muistaa millaista se on silloin ollut ja esittää siihen palaamista. No maanantain kokousta kannattaa seurata mitä muita keinoja valtuutetut esittävät.

Utelias kuntalainen

Kiitos Prisman henkilökunnalle mukavasta ja rauhallisesta lauantaiaamusta. Myyjät täyttivät keskittyneesti hyllyjä, silti riitti iloinen tervehdys asiakkaalle. Erityiskiitos ihanalle myyjälle, joka auttoi löytämään Panko-jauhoja.

Kanta-asiakas

Kuinkahan moni Helsingin liikennettä tukkineen Convoyn osallistujista/kannattajista tuomitsi jyrkästi Elokapinan vastaavan toiminnan?

ReiPan

Missä on tavallisen veronmaksajan perusoikeudet? Niitä polkee nykyisin tämä “onnettomien sekopäiden joukko”, joka pyrkii itse ja omin luvin sulkemaan yhteiskuntaa, loukkaannuttuaan yleisesti hyväksytystä terveyden suojelusta! Teette itsenne naurunalaisiksi!

Voi hyvää päivää

Miksi karkotuksista tehdään iso lehtijuttu. Kyllä isä voi lähteä perheen mukana Turkkiin jos haluaa huolehtia perheestä.

Mimmi

Luin Lasse Lehtisen kirjan Murhattu ministeri Heikki Ritavuoren elämä ja kuolema. Osattiin sitä sata vuottakin sitten vihapuhetta pitää, jopa siinä määrin, ettei murhatyötä ihmetelty.

Heikki Koskela, Kalvola