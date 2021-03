Lyhyesti lukijoilta: Juha Isosuo pitäisi rannat avoinna kaupunkilaisille

Hei Jari Eerola (tekstarit, HäSa 27.2.). Olet lukenut kovin väärin Hämeen Sanomien jutun rantojen kaavoittamisesta, sillä jutussa oli monta eri tasoa, joita ei saa niputtaa yhteen. Oma kantani on ollut ja on edelleen: 1.) On kestävää ja vastuullista kaupunkisuunnittelua, ettei keskusta-alueen rantoja ole kaavoitettu rakentamiseen, vaan rannat ovat avoinna kaikille kaupunkilaisille. 2.) Kannatan lämpimästi kylien täydennysrakentamista haja-asutusalueilla, myös ranta-alueilla. 3.) Kannatan lämpimästi loma-asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi, kunhan se tapahtuu yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

Juha Isosuo

apulaiskaupunginjohtaja, Hämeenlinna

Juha Isosuo on oikeassa ottaessaan kielteisen kannan rantojen kaavoittamiseksi vakituiseen asumiseen. Vesistöjen ranta-alueet ovat kaikkien yhteistä virkistysaluetta – tietenkin yksityisomistuksen sääntöjä noudattaen. Luonnossa myös silmä lepää, eikä täyteen rakennetuissa rannoissa.

Pekka

Hyvä esitys Tapio Yli-Koverolta (HäSa 26.2.). Tornit pitää rakentaa keskustaan eikä Hämeensaareen. Omalle tontille pitää saada kaivaa parkkiluolaa tarpeen mukaan. Nyt vaan kaavoittajat ja päättäjät hommiin!

Hätilän äijä

Oli lähes pyhä tunnelma astellessa Verkatehtaalle 25. helmikuuta. Äiti sai korona-rokotuksen. Kuin olisi kirkkoon tai vaalihuoneistoon tullut. Toivo heräsi. Koko tilanne oli loistavasti organisoitu: henkilökunta kiireetöntä, ammattitaitoista ja ystävällistä alkaen parkkialueelta ja sisääntulosta. Kiitos!

Ritva Koivuneva-Saarakkala

Nyt ovat ikäihmiset hukassa, kun kerrotaan, että käytä sähköistä palvelua. Ei kaikilla ole mahdollisuutta käyttää sähköistä palvelua. Kun soitat johonkin, niin alkaa kysely, että mitä haluat kysyä. Usein odottelukin maksaa, etkä edes pääse kertomaan asiasta. Vähitellen kaikki on netissä.

Ei digi sovi kaikille

Kaupunkimme päättäjät eivät huomaa kuntalaisten heikkoa maksukykyä. Korkea kiinteistövero ja hulevesi- ja pysäköintimaksut nakertavat ostovoimaa. Välillisiä veroja tulisi laskea ja suoraa verotusta kiristää.

Heikki Koskela, (kesk.), Kalvola

Riihimäen kaupungin ”lapsiystävällinen” linja näkyy tuntuvana Haapahuhdan koulun lakkautusaikeissa (HäSa 26.2.). Se näkyy ketjureaktiossa, jossa esimerkiksi esiopetusryhmiä siirrellään paikasta toiseen. Haapahuhtaan voisi siirtää tulevaisuudessa lapsia muualta. Siellä ovat luonto ja liikuntamahdollisuudet lähellä.

Lasten puolesta

Kiitos Anne Kisonen, että uskaltauduit tuomaan hoitajien jaksamisen päivänvaloon rehellisesti. Itse olen työskennellyt yli 30 vuotta vanhusten parissa ja liukuhihnatyöksi se tosiaankin on muuttunut. Vielä hetken kun jaksaisi, niin ehkä eläkepäivät koittavat. Alaa en voi enää kenellekään suositella, jollei jotain radikaalia tapahdu palkkauksen mitoituksen ja ylipäätään työn arvostuksen suhteen.

Raskaan työn raataja

Tarkennuksena Martti Vastamäelle (HäSa 26.2.) lakivaliokunnan julkisessa kuulemisessa professori Matti Tolvanen nimenomaan painotti, että täysin riippumatta kansalaisaloitteen esittämistä muutoksista lainsäädäntöön, rattijuopumus pysyy rikoslaissa ja koskee jatkossakin alkoholia sekä kaikkia huumaavia aineita, kolmiolääkkeet mukaan lukien. Faktat edellä tässäkin asiassa mentävä, kuulemisessa asiantuntijat kannattivat ns. Norjan mallia (Helsingin sanomat 19.2.).

Mirka Soinikoski

kansanedustaja (vihr.), lakivaliokunnan jäsen ja erikoislääkäri