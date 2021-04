Lyhyesti lukijoilta: Kaihileikkaukseen ei voi suhtautua kuin marketissa käyntiin

Kaikkea hyvää ja onnistumisia uudelle yritykselle kaihileikkausten parissa! Minusta kaihileikkaukseen ei voi mitenkään suhtautua kuin marketissa käyntiin. Se on kuitenkin henkilöön kohdistuva kajoava toimenpide. Onneksi suurin osa sujuu ongelmitta. Useiden tuhansien kaihileikkausten kokemuksella:

Kari Aitasalo

Lue myös: Ostoskeskuksessa kaihileikkaukseen: Goodmanissa toimiva optikkoliike laajensi toimintaansa, ja nyt tarkkaan operaatioon voi hypätä keskellä kauppojen vilinää (30.4.2021)

Kaupunginjohtaja on eräänlainen toimitusjohtaja. Valtuustoa voi verrata yhtiökokoukseen. Asukkaat ovat osakkeiden omistajia. Tarvitsemme kuuntelevan ja keskustelevan tiimijohtajan. Emme tarvitse itsevaltaista sääntöjen rikkojaa. Hattulan vanha tai nykyinen johtamismalli ei sovi Hämeenlinnaan. Valtuustoa johtaa puheenjohtaja, eikä kaupunginjohtaja voi puuttua sen työskentelyyn.

Heikki Notko

Lue myös: Viisi kaupunginjohtajaksi hakenutta päätettiin jo kutsua haastatteluun (23.4.2021)

Vanhemmat: Älkää lähtekö päiväkodista töihin ennen kuin varmistatte, että henkilökuntaa on tarpeeksi lapsiryhmää hoitamassa. Jos myöhästytte töistä, niin sanokaa siellä kaikille, että jäin (nimetkää) päiväkotiin odottamaan, että henkilöstömitoitus täyttyy. Suosittelen puhumaan päiväkodeista niiden nimillä, etteivät hyvät päiväkodit tule leimatuiksi huonosti johdettujen varjolla.

Teija Sydänmaanlakka

Lue myös: Hämeenlinnan päivähoidon ”kollektiivinen trauma” voi tarvita ulkopuolisen selvittäjän apua (analyysi, 29.4.2021)

Päivähoidon ilmapiiriongelmia voi lisätä myös ulkopuolisiin silmin katsovat sijaiset. Vieraskoreus ei ole mitenkään tavoiteltava piirre lapsen kehityksessä. Ammattitaito on se avain, jolla tilanteista selvitään, lapsen aito kohtaaminen kuuluu ammatillisuuteen, ei mikään taivastelu siitä, minkälaisia lapset tänä päivänä ovat. Henkilökunnan sitoutuminen varhaiskasvatus työhön on lähtökohta laadukkaalle toiminnalle. Avointa keskustelua varmasti kaivataan, työntekijöillä on omat vastuunsa ja johdolla omansa ja näiden pitäisi kohdata. Lasten kanssa työskentely on antoisaa, joskin myös vaativaa ammattitaitoa vaativaa työtä.

Päiväkotityötä arvostava

Odotin innokkaana Nummen kirjaston avautumista. Nyt kuitenkin tiedotettiin, että se avautuu vasta koulutyön loppuessa. Miksei se voisi olla auki esimerkiksi iltaisin tai viikonloppuisin, kuten oli viime vuonnakin?

Pettynyt Päivi

Toivotaan, ettei Evosta tule seuraavaa Kantolan tapahtumapuiston tai Pöölin tapaista erityistä suurmenestystä.

Ventke

Nimimerkki Jään odottelemaan toivorikkaana ehdotti torille sinkkujen pestuumarkkinoita (HäSa 27.4.). Sieltä voisi katsella sopivaa renkiä tai piikaa!? Ehdotus on huono. Renki- ja piika-ajat ovat ohi. Sellainen kaveruussuhde ei toimi, eikä kuulu nykyaikaan. Ehdotan tasavertaista tutustumistapahtumaa kaikille sinkuille. Sieltä voivat sinkut etsiä kaveria omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaan.

Idänpään-Heikki

Joka kevät näkee kuinka kiinteistöt huuhtelevat paloautoja käyttäen suuret määrät hiekoitushiekkaa sade- ja hulevesijärjestelmiin. Olen nähnyt kiinteistöjä, joissa muurahaispesän kokoinen hiekkakeko jää huuhtelun jälkeen vielä kaivon viereenkin odottamaan, kunnes kesän rankkasateet vievät ne kaivoihin. Onko huuhtelijoilla ja tilaajilla joku vastuu?

Hallituksen hommia

Tytti Lukiokadulta, olet täysin oikeassa ihmetellessäsi Mellakan järjestämistä! On terveen järjen vastaista järjestää sellainen tapahtuma ja varsinkin Linnanpuistoon! Jos tuollainen on pakko järjestää, olisi sen paikka nimenomaan Kantolan tapahtumapuistossa.

Piippu

Nyt oli asiaa. Pakko kannattaa biohajoavia filttereitä. Itsensä lisäksi myrkytetään ja nanomuovitetaan tienpientareet ja kadut, joista aineet siirtyvät viemäriverkostoon ja kaatopaikoille. Maksakoon sauhuttaja nämä itse.

Järkeä edes tupakan toiseen päähän

Nyt on jo pari vappua mennyt, eikä vain kuulu mitään vappusatasta. Voisiko joku vassareista tietävä kertoa keille ne meni? Vai saako nekin samalla lailla kuin tukimiljardit EU:lta? Eli saan satasen, kun ensin maksan kuusisataa.

Vappunenä

Aivan sama, tuetaanko Välimeren maita nyt elvytyspaketilla. Ilman koronaahan veronmaksajat kävisivät yksitellen viemässä ne rahat sinne ja toisivat vastineeksi jonkin uuden viruksen. Nyt ainakin ympäristö säästyy.

Yxexturisti

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja lakimies Antti Rinne myönsi lausunnossaan (HäSa 30.4.), että oikeustiede ei ole eksaktia tiedettä. Samalla hän tuli myöntäneeksi sen jo kansanperinteessä olevan lausuman, jonka mukaan laki on niin kuin se luetaan, ja vaikka laki on kaikille sama, niin tuomiot vaihtelevat niin sanotusti pärstän mukaan. Tietysti.

Peräkylänmies

Tiedoksi Päivi Räsäselle, että Suomessa on voimassa Suomen laki, eivätkä apostoli Paavalin ohjeet.

Jäärä

Amerikassa nykyinen pressa on nostamassa rikkaitten veroja. Suomessa kokoomus ja persut olisivat niitä laskemassa. Mitä pienituloiset persujen äänestäjät tästä tuumaavat?

Eikka