Lyhyesti lukijoilta: Kaipaan joka päivä Ojoisten R-kioskia

Minä kävin joka päivä R-kioskilla Ojoisilla ja tein melkein aina raviveikkauksen. Nyt pitää viedä veikkaus torin R-kioskille tai Parolantielle, eikä minulla ole autoa, joten menen pyörällä. Veikkaukset siirtyivät Ojoisten K-kauppaan, mutta ravia ei sinne oteta. Toivoisin tähän asiaan pikaista muutosta.

Aslak

Viimeaikaisten tapausten valossa on selvää, että Suomi tarvitsee uuden kyberturvallisuutta toteuttavan ministeriön, joka tiiviissä yhteistyössä puolustusvoimien kanssa torjuu maahamme, yrityksiin ja valtionhallintoon kohdistuvia uhkia. Sinne pitää palkata parhaat voimat, jotka pystyvät heti reagoimaan ja ennalta ehkäisemään tällaiset hyökkäykset. Sitten mekin, tavalliset kansalaiset voimme nukkua yömme rauhassa.

Peräkylänmies

Hei, nyt on oikeata asiaa: Mielestäni, sekä monen muunkin ystäväni mielestä, on vihdoinkin oikea aika kieltää uudenvuoden yksityiset pokspoksraketit! Me kaikki olisimme turvassa, sekä säästäisimme omat rahamme. Ilotulitus on mukavaa katsella, mutta niin turhaa kuin kuin turha voi olla!

Juuei!

Suomessa on tällä hetkellä noin 450 000 vieraskielistä (muu kuin suomi, ruotsi, saame). Tämä on noin 8 prosenttia väestöstämme. Koska julkisuudessa, muun muassa mediassa, ei liene tuotu esiin laskelmaa siitä, kuinka suuri prosentuaalinen osuus sosiaaliturvamme kokonaiskustannuksista päätyy heille, niin arvio voisi olla noin 20–25 prosentin tasolla. Tämä aiheutuu erityisesti alhaisesta työllisyysasteesta, ja ns. huoltosuhde on täten kovin heikko.

Fakta

Pullakaupan myyjän asiakaspalvelussa ei ollut jälkeäkään hyvistä tavoista kiukutellessaan asiakkaan kolikoita vastaanottaessa.

Pitäisikö vaihtaa alaa

Pysäköintisäännöt hukassa jollain Papinniityn Suvikujan asukkaalla. Pysäköin autoni ko. kadun alkuun oikealle asfaltille ja lähdin lenkille. Takaisin tullessani oli joku onnellinen jättänyt tuulilasiin lapun että pysäköinti olisi tuossa kielletty. Saarenpääkadun loppupäässä on kyllä kielto 30m matkalle mutta tuo ei koske sivukatua eli Suvikujaa. Eikä merkki ole aluemerkki.

Lenkkeilijä

Matti Seppälä kirjoitti 27.10 lentokoneen vaarallisesta sisäilmasta. Tässä faktatietoa, lähteenä kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA: Matkustamon ilma uudistetaan 2-3 minuutin välein. Matkustamoon johdetaan puolet ulkoilmaa ja puolet HEPA-suodatettua ilmaa. Suodattimien tehokkuus bakteereiden ja viruksien poistamisessa on 99,993 prosenttia. Ilmaa ei kierrätetä koneen pituussuunnassa.

Puhdasta lentokoneilmaa