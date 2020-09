Lyhyesti lukijoilta: Kaipaan kaupunkiin jämptiä johtamista

Rimpelägatessa kumuloituu Hämeenlinnan johtamisen nykytila. Selittelyä, selittelyjä ja epämääräisyyttä. Uskottavuus on kaukana. Kaipaan jämptiä ja suoraselkäistä johtamista. On vahvuutta myöntää erheensä. Selittely on jo koomista.

Kuntalainen

Hyvä! Asukkaat, perussuomalaiset, oikeusoppineet ja media nostavat kunnolla esiin kaupungin ylimpien päättäjien osaamattomuuden, mutta veronmaksajana, hämeenlinnalaisena ja kokoomuslaisena nolottaa, hävettää ja suututtaa.

Rafael Hellsten

Anne Laatikainen (sd.) ei ymmärtänyt (HäSa 9.9.), miksi tehdä päätös tulevien päättäjien puolesta (toriparkki). Kaupungin johto teki päätöksen tulevien päättäjien puolesta ilmoittaessaan, ettei Rimpelään kohdistu kaupungilta rangaistus- tai korvausvaatimusta. Minusta tämä on outoa päätöksentekoa.

ReiPan

Jarmo Markulan mielestä ei kannata puhua kaupungin ykköskorttelista (HäSa 8.9.): ”Ensimmäinen ajatus vieraan päässä on, että onko kyseessä vitsi.” Ei korttelia tarvitse varoa. Kutsumanimi johtuu yksinkertaisesti siitä, että Hämeenlinnan asemakaavassa se on 3. kaupunginosan kortteli numero 1.

Myllymäkeläinen

Suuri taiteilija on poissa. Emil von Retee lähti tapaamaan toista suurta taiteilijaa Irwiniä, rauha heille. Vaan kuka nyt tekee sanoitukset? Ei ole kuin näitä räppäreitä, puhelaulajia.

Iskelmätönkö Suomi

Toriparkkihaave on sitten haudattu. Valitettavasti. Sillä olisi voinut olla hamassa tulevaisuudessa käyttöä esimerkiksi väestönsuojana ja basaarina, jossa voisi käydä kauppaa sade- ja myrskypäivinä. Sitä voisi käyttää myös herkkusienikasvattamona ja näin osaltaan turvata elintarvikehuoltoa. Siitä saisi myös edullista majoitustilaa, mikäli sellaista tarvitaan (mistä luoja meitä varjelkoon). Lisää ideoita voisi kysyä ”markulta”?

Lippispäinen teknikko

Voi ei Sokea piste! (HäSa 8.9.) Vastaisin sinulle kirjoitukseesi samalla mitalla, jos pystyisin, mutta kun en pysty. Puhut yhden tunnin työajasta, kohta sitten myös kymmenen tunnin… Puhut myös demareiden vaatimuksista, yleislakosta, työnvieroksujista, velkasuosta yms. yms… Työaikakeskusteluun kun toivoin vain asiallisuutta…

Piste

Onhan se kaivovesi hyvä tutkia ajoittain (HäSa 7.9.). Ollaan kohta näytettä ottamassa ja viemässä tutkittavaksi. Tutkija on KVVY/Tavast lab. Hinta on mielestäni melko suolainen, laaja tutkimus maksaa siellä 260 euroa. Hinnat olivat jääneet jutusta pois.

Jaska

Kaupunginkirjasto on remontin jälkeen avara ja valoisa. Ilmastointi ei kuitenkaan toimi. Ilma on tunkkainen koko kirjaston tiloissa. Toivottavasti voi vielä korjata!

Realisti

Kiitos Piritta Malinen (HäSa 7.9.), kun kerroit miten kalliiksi ja raskaaksi on tullut rakentaa lapsiperheen suurin satsaus, eli omakotitalo Hämeenlinnaan. Mainosten kuva on luonnonläheinen, kaupungin toiminta luontoa ja asuinalueita raiskaava. Asuntomessualue, sekä Siiri 1 ja 2 lapsineen, peittyvät asfalttiaseman saastesumuun ja kivimurskaamon rytinään, yötä päivää. Kaupungilta puuttuu päätösten lapsiperhevaikutusten ymmärrys. Näin pieni kaupunki on näin hallitsematon, vaikka on kaksi johtajaa. Nyt aseman seutu rakennetaan asumiseen, vaikka Asemantaan ja Keinusaaren asukkaat ovat vuosia valittaneet tyhjäkäynnillä olevien dieselveturien päästöistä. Kaupungilla on pilvin pimein ympäristö- ja terveystarkastajia, mihin tarkoitukseen?

Iskä

Koko Suomen Orpon ykköstavoite seuraavan kauden linjapuheessaan oli hallituksen kaataminen! Mustalta listalta puuttui vain hallituksen syyttäminen pandemian synnystä ja koronan torjumiseen talkoilla Orpo ei tietenkään osallistu.

Semmoinen linjapuhe