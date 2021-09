Lyhyesti lukijoilta: Kannabista? Kiitos, tai sitten ei – Mihin jäi keskustelu lääkekannabiksesta?

Kannabista? Kiitos, tai sitten ei. Monitahoinen keskustelu on paikallaan, mutta meneekö se kaiken muun ajankohtaisen ja tärkeämmän asian edelle, esimerkiksi terveydenhoidon? Kansanedustajien mielipiteitä on kirjattu, mutta kukaan ei ottanut esiin varmaa kapulaa: käyttää kannabista sairauden ja kivun hoitoon. Onko lääkäreillä liian suuri riski ottaa vastuulleen kyseisen tuotteen reseptimääräystä? Jokunen vuosi sitten keskusteltiin tosissaan kannabiksen käytöstä lääketieteessä. Riskihän on olemassa niin kuin kaikkien lääkkeiden toiminnoissa. Tarkkaa kontrolliahan se vaatisi, jotta tuote menisi todella tarkoitettuun käyttöön. No, tiedä häntä, mikä on oikea suunta. Mahdollisuus kuitenkin on kehittää ajatusta.

Samalla kun käy torilla luistelemassa, voisi käydä kahvilla ja kaupoissa. Miksi jää nähdään vain menoeränä, kun se voisi tuottaa?

Torin luistelujäästä on iloa muillekin kuin luisteleville! Minä kävelin viime talvena iltakahville torille vain seuratakseni iloisia luistelijoita (= liikunnan riemusta nauttivia). Lettukahvila ym. pop up -myyjät olivat täydellinen lisäpalvelu luistelukentän laidalla. Olipa siellä muitakin ilman luistimia vain nauttimassa tuoreista letuista ja grillimakkaroista. Halutessaan sai jopa vuokrata luistimet. Kuulin muidenkin löytäneen tämän ”iltalenkkikohteen”. Varmasti jatkossakin löytyisi asiakaspalveluhenkisiä ihmisiä tilapäistä kahvilatoimintaa pyörittämään. Luistelukenttä oheispalveluineen torilla on yhteisöllistä toimintaa, jos mikä!

Hämeenlinnassa haetaan 23 lähihoitajaa töihin. Tämän lisäksi muun muassa Attendo hakee nimikkeellä ”ohjaaja” niin ikään lähihoitajaksi kouluttautuneita. Ohjaaja on sote-alan opistoasteen koulutettu. Lähihoitaja taas on toisen asteen amiskoulutus. TE-toimiston ”ammattirekrytoijat” eivät erota sosiaalialan ohjaajan, sosionomi AMK (ammattikorkeakoulututkinto) ja sosiaalityöntekijän (yliopistotason tutkinto) eroja. Sosionomi AMK saa jatkuvasti sosiaalityöntekijän työtarjouksia, vaikka pätevyys ei riitä.

Julkista terveydenhuoltoa usein haukutaan ja etenkin päivystystä, mutta itse olen ollut nyt kahtena kertana tyytyväinen potilaan kohtaamiseen. Valitettavasti aina en ole, mutta nyt täytyy antaa kiitosta kun aihetta on. Ensimmäisellä kerralla odotin lapsen ja hänen murtuneen peukalonsa kanssa viisi tuntia, se oli tuskaista, koska puoliyökin ehti jo mennä ohi siinä odotellessa. Mitta oli niin täysi kuin vai voi, mutta lääkäri kohtasi potilaan niin mahtavan hyvin, että oma viha odotus aikaa kohtaan laantuivat. Nyt sitten uudestaan ensiapuun toisen lapsen kanssa tikattavaksi ja tällä kertaa odotusaika oli lyhyt ja jälleen lapsipotilaan kohtelu ensiluokkaista. Eihän ensiavussa olo kai kellekään mitään mielipuuhaa ole, mutta itselle on jäänyt nyt kahdella viimeisimmällä kerralla tosi hyvä mieli käynnistä, joten haluan välittää kiitoksen KHKS:n päivystyksen hoitajille ja lääkäreille.

Onko Hämeenlinnan kaupunki aloittanut etuajassa Linnanpuiston kunnostustyöt vai onko aiemmissa koeporauksissa löytynyt kaivostoimintaan ja rikastumiseen johtava löydös? Ehkä joku kaupunginhallituksen pöytäkirja on kadoksissa?

Tuntuu pahalta lukee lehdestä, kun joku on jäänyt suojatiellä auton alle. Minä rakastan itseäni niin paljon, että annan autojen mennä. En välitä siinä asiassa oikeuksistani.

Nimimerkille Mihin jäi asiakkaan palvelu (HäSa 22.9.). Itse soitin alkuviikosta Lähi-Tapiolaan, alkuhöpinöiden ja parin valinnan jälkeen puhelin hälytti muutaman kerran, jonka jälkeen siellä annettiin mahdollisuus takaisinsoittoon. Eikä mennyt puoltakaan tuntia, kun sieltä soitettiin minulle ja sain asiani hoidettua. Tämä asiakaspalvelija ylitti odotukseni, kiitin häntä kyllä loistavasta palvelusta!

Liigakautta pelataan vasta kolmatta viikkoa ja tuli todistetuksi, ettei tiikeri pääse juovistaan, eikä Sihvonen itse keksimästään termeistä (HäSa 22.9.): ”meidän peli, peli kutsuu, peliä ei pidä pakottaa, SM-liigan asettamat pelin taktiset reunaehdot” ovat turhaa sanakikkailua, eivät maksavia asiakkaita palvelevaa tekstiä. Miltä kuulostaisi ”kaupunginhallitus pelasi väärää pelikirjaa, vaikka investointiohjelma kutsui nopeaa tekemistä konsulttien asettamien reunaehtojen mukaisesti”.

