Lyhyesti lukijoilta: Kansanedustajien määrästä voisi säästää

On perin ihmeellistä kuinka netissä tapahtuvan asioinnin yhteydessä asiakkaat pakotetaan hyväksymään evästeet. Jos ei hyväksy, ei voi käyttää kyseistä palvelua. Miksi asiakkaita pistää pettää näin? Melkein kaikissa palveluissa sama. Olisi rehellistä asiakasta kohtaan, ettei tarvitse hyväksyä pakosti kun se kuitenki on hyväksyttävä. Kävisi sujuvammin kun tälläinen poistuisi ja oltaisiin rehellisiä. Mikä tämä eväste pakko oikein on laatuaan. Joku kierous selvästi.

Alkaa ottaa aivoon

Eläinlääkärit rahastavat leikkauksilla ym. vaikka eläimelle piikki on joskus armeliain. HäSa teki mainoksen vakuutuksista!

Etiikka?

Eipä ole tarvis lähteä etelän lämpöön.

Helle hellii

Matti Alangon kadun puska haittaa vähän kävelyä jalkakäytävällä. Pyöräilyä liikennesääntöjen mukaan kadulla se ei haittaa. Pyörät pois jalkakäytäviltä.

Matti

Poltinaholaiset, pistäkää itse viikatteet heilumaan.

Saamattomuutta

Tattooman: tatuoinnista ei yleensä anneta kielteistä palautetta, vaikka ne pilaavatkin ulkonäköä. Ei toiselle sanota myöskään ”onpa ruma kampaus!”

Kohtelias

Vesa T, HäSa 23.6. Kiitos kommentistasi. Veit sanat koneeltani. Hyvää kesää!

Man50

Jälleen kerran on seutukuntamme matkailupakka aivan sekaisin (HäSa 23.6.). Ja matkailutulomiljoonat menevät sinne, missä homma osataan. Myös Hämeenlinnan kaupungin päätös evätä Hopealinjojen pyytämä avustus osoittaa, että kaupungin päättäjillä ei kertakaikkiaan ole kiinnostusta tai ymmärrystä matkailuelinkeinon kehittämiseen maakunnassa.

Heksa

Loimalahdessa mieshenkilö juoksuttaa pienehköä koiraansa erittäin kovaa vauhtia fillarin vieressä, tällä helteellä ei koiraparka varmasti nauti. Olisin huomauttanut, mutta en saa miestä kävellen kiinni! Itsellä kaksi koiraa, jotka tässä kuumuudessa kävelevät vain pienet lenkit ja sen jälkeen vien ne suihkuun.

Koiraihminen

Koronakevät on vienyt käytäntöön etätyöt ja kotikoulut. On todettu että monella muotoa on syntynyt säästöjä. Ehdottaisinkin että kansanedustajien määrä pysyvästi pudotettaisiin viiteenkymmeneen. Ei näytä rahan hassaamista hidastavan vaikka 150 edustajaa vetää kotona lonkkaa tai kiertelee maakuntia taksikortti sauhuten. Säästettäisiin edes edustajakuluissa vaikka harakat ja lindtmanit melleviä työlounaita toisilleen verovaroista tarjoavatkin.

Kulukuuri

Kansainvälistyminen on päivän sana, tavoiteltavaa myös oman kaupunkimme, Hämeenlinnan, osalta. Sijaitsemme suhteellisen lähellä pääkaupunkiseutua, jossa vieraskielisyyden osuus alkaa olla jo 15 prosentin tasoa. Mutta onko se tavoiteltavaa kansainvälisyyttä, jos samankieliset väestöryhmät keskittyvät asumaan yhdessä integroitumatta luontevasti valtaväestöön. Hämeenlinnassa onkin hyvin tärkeätä välttää tällainen kehitys.

Ei mallia Vantaasta