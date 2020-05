Lyhyesti lukijoilta: Kasvosuoja pakolliseksi alle 70-vuotiaille – Vanhusten häkit voitaisiin avata

Kasvomaskien käytön logiikkaa on maalaispojan vaikea ymmärtää. Olemmeko me muista poikkeavaa ja vähemmän syljeksivää rotua kuin esimerkiksi saksalaiset? Kun joku menee suosittelemaan maskin käyttöä, heti on arvovaltainen tuomitseva kuoro ampumassa ehdotuksen lyttyyn. Kansanmaskin käyttö ei anna kantajalleen suojaa, mutta se estää käyttäjäänsä levittämästä virusta. Jospa kaikilla olisi maski, järki sanoo, että silloin roiskeiden levittäminen olisi huomattavasti vähäisempää. Eli maskivähättelyssä on takana jotain muuta. Joko maskeja ei kerta kaikkiaan ole saatavissa tai siihen on ideologinen syy. Vanhuksia suojeltaisiin sillä, että alle 70-vuotiaille määrättäisiin maskit pakollisiksi, jolloin häkit voitaisiin hetkeksi avata.

Masked Singer

Olipa upea esitys puukorttelista Sibeliuskodin ympärille (HäSa 4.5.). Todella uusi loistava, erilainen näkökulma! Tällä tavoin arvostaisimme myös oman kaupunkimme historiaa.

Suski

Yritysten ympäristöt ja isompien teiden varret ovat taas näin keväisin täynnä roskia. Hävetkää firmat ja autoilijat.

Täynnä roskista

Hämeenlinna asettaa uhkasakon Iskelmäbaarille. Baarin meteli ei saa häiritä nukkujia eli meteli ei saa häiritä baarin yläpuolella asuvia. Kumpaa Hämeenlinna keskustaansa haluaa, elävää cityä vai nukkumalähiötä?

Keskustaanko asuintaloja?

Oliko tämä iskelmäbaarin juttu (HäSa 5.5.) jokin vanhentunut aprillipila? Sehän on toiminut jo varmasti yli 50 vuotta, ja nyt joku valittaja heräsi.

Musiikin ystävä

Vinkki lisätulojen keräämiseen Hämeenlinnan kaupungille: pysäköinninvalvojat oikeasti töihin! Jo riittää autoilu ympäriinsä ja valvojat jalkatöihin mm Linnanpuiston ympäristöön. Valvonta on ollut etuperällä jo pitkään.

Herra ja koira

Mietitäänpä tätä asiaa vielä hetki. Homeinen kaupungintalo ajateltiin myydä. Huono idea! Parempi kaupungin olisi purkaa talo, kaivaa siihen syvä monttu autoparkkihalliksi ja rakentaa talo päälle. Kaksi kärpästä samalla, eli uusi terve talo, eikä toria tarvitsisi kaivaa parkkitaloksi!

Ilmainen idea

Kanta-Hämeen keskussairaalan tähystys 2, suuret kiitokset 28. huhtikuuta saamastani erittäin hyvästä hoidosta. Hyvää keväänjatkoa!

Tuula

Koirakuri on löystynyt huimasti. Ei osata koiraa kouluttaa. Koirat yrittää hyökätä, mutta omistaja ei välitä. Pyöräteillä pitkässä hihnassa koira seilaa edestakaisin. Kellonsoitosta suututaan yms. muuta mukavaa. Yritän kaukaa kiertää, kun huomaan, että ei osata koiraa hallita.

Mummeli

Joidenkin liikkeiden ovessa on tiedote: ”Myymme vain take away.”. Avatkaa tietäväiset hieman, mitä tai mikä tuote on tuo ”take away”? Enhän voi ostaa tuotetta, josta en tiedä, mikä se on. Voi olla hyvinkin tarpeellinen tuote tai sitten ei. Kierrän kaukaa sellaiset liikkeet, joiden mainoskylttien sanoma avautuu vain kielitaitoisille. Aina ei ole mahdollisuutta kulkea tulkin kanssa.

Peräkylänmies

Käsittämätöntä kyykytystä: 50 henkilön ryhmäkokoontumiset sallitaan, mutta hoivakoteihin ei pääse tapaamaan puolisoaan tai ystäväänsä. Monessa yksikössä ei ole edes yhteensä tätä määrää henkilöitä. Hoivakoteihin tai ikäihmisten luokse ei muutenkaan ole ihmisryntäystä odotettavissa. Ei voida enää eristää heitä eroon omaisista tai ystävistään. Vaihtelua päiviin tuova virike- ja virkistystoiminta on katkolla myös. Tulee todella haikea äitienpäiväkin monelle ja vierailukielto rajoittaa kaikkien laitoksissa tai kotona olevien ikäihmisten sosiaalista elämää. Kuinka kauan vielä?

Suruvaippa

Korona-aikana perheissä tapahtuvien väkivallantekojen ja lasten kiireellisten sijoituksien lisääntyvästä määrästä voi vetää johtopäätöksiä. Selvästikään koulujen ja neuvoloiden ennaltaehkäiseväntyön ammattilaisilta puuttuu yhteys asiakaskuntaansa, jos koulu piti perheitä pystyssä. Kolmannen sektorin auttajat ja ei-ammatilliset someryhmät kertovat samaa kieltä. Ennaltaehkäisijät ovat liian hienohelmoja ja keskiluokkaisia. Haluavat kai vain sanallistaa, mitata, kartoittaa aina vaan, turvallisesti koneen ääressä. Näihinkö verorahoja?

Isäkin on

Tiedoksi nimimerkki Pekolle, että Rinne ei luvannut satasta kertakorotuksena, vaan useamman vuoden ohjelmalla. Tästä on jo monesti muistutettu.

Netistä voi tarkistaa

Pekko, minulle ei edes luvattu vappusatasta. Olen kuitenkin kuudessa vuodessa noin 8 euroa per vuosi korotusta nettona.

Erkki Juhani

Ranska on lainoittanut Italiaa 340 miljardilla eurolla. Ei siis mikään ihme, että Ranska haluaa presidenttinsäkin suulla EU:n auttavan nyt Italian taloutta. Suomenko pitäisi myös tässä yhteydessä auttaa Italiaa ja samalla tulisi Ranskaakin autetuksi? Eikö jo opittu, miten Kreikan kanssa vastaavasti kävi? Menee kenties Kreikalta vuosikymmeniä saada velat maksetuksi takaisin. Kukin EU-maa hoitakoon taloutensa itse!

Muuten EU hajoaa