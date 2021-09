Lyhyesti lukijoilta: Kaukalotappeluita hehkutetaan taas! – Pelikentän ulkopuolella väkivalta kuuluu rikostutkintaan

Jääkiekkoilu on kontaktiurheilua, mutta sen piirissä korkealle arvostettu niin sanottu fyysisyys tarkoittaa valitettavan usein sellaisia otteita, joita pelikentän ulkopuolella käsiteltäisiin rikostutkinnassa. Hämeen Sanomien lauantain pääuutissivullakin (HäSa 11.9.) isoin kuvin ja kirjaimin hehkutettiin edellisillan kiekko-ottelun nyrkkitappelua.

Vanha lukija

Riihimäellä ollaan toisen asteen maksuttomuudessa asian ytimessä! Voisiko Hämeenlinnassakin sivistyslautakunta tai muu vastaava ottaa koppia maksuttomuudesta jo aloittaneille vuosikursseille tasavertaisuuden nimissä!?

Lukiolainen

On se vaan kumma juttu, kun autoilijat eivät noudata liikennesääntöjä, vai eivätkö he osaa niitä. Suuri osa ajaa suojatien eteen pysähtyneen auton ohi pysähtymättä ja moni ajaa risteyksissä punaisia päin. Eikö poliisi voisi joskus valvoa risteyksissä ja sakottaa myös näistä rikoksista?

Pyöräilijä

Jos Lapiontien tunnelin ali eivät pääse jalankulkijat tai pyöräilijät, niin eikös siihen voisi laittaa kevyttä siltaa valmiista elementeistä. Ei kai vaikeaa tai kallista toteuttaa

Olisiko mahdollista?

Taas tarvittiin konsultteja Hämeenlinnan liikenneongelmien ratkaisuun. Maalaisjärjelläkin olisi selvitty. Lapiontien tunneliin laitetaan kevyen liikenteen väylä toiselle kaistalle ja väistämisvelvollisuuden kohdattaessa liikennemerkit. Toimii hyvin Hyvinkäällä paljon vilkkaammassa paikassa.

Vehkojan ukko, Hyvinkää

Miten voi olla mahdollista, että toimeentulotukea saava perheellinen voi käyttää lähes kokonaan rahansa päihteisiin tai pelaamiseen? Eikö osaa toimeentulotuesta voisi antaa maksusitoumuksena kauppaan ja sillä ei saisi ostettua alkoholia eikä tupakkaa. Moni lapsi varmasti saisi tämän myötä parempaa ruokaa ja uusia vaatteita. Jos homma ei toimi, niin edunvalvonnan piiriin.

Lapsia ajateltava

Hämeenlinnan teatterin Illallinen on todella, todella hyvä.

Menkää katsomaan

Minua ihmetytti entisen kaupunginvaltuuston henkilöstöpainotteisuus. Strategian mukaan kaiken mahdollistajana on talous, henkilöstö, rakennettu ympäristö ja luonto resursseina (HäSa 9.9. alanurkka). Eikö ”henkilöstön” kohdalle kuuluisi asukkaat? Muutenhan tänne jää sementtinen kaupunki, paljon hyvinvoivia viranhaltioita ja virastoja, mutta asunnot, parkkihallit ja kaupat humisevat tyhjyyttään. Kaikki kun eivät ole kaupungin palkkalistoilla, verorahoin työllistettyjä.

Teija Sydänmaanlakka

Keskussairaalan ortopedian osasto on jo perunut kaksi kertaa leikkauksen ajan minulta, joka olen odottanut vuoden ja neljä kuukautta. Ensimmäinen peruutus tuli koronaepidimian takia, nyt toinen tuli, kun hemoglobiini oli alle sadan. Joten kovat säryt jatkuvat: alaselkä, oikea lonkka sekä jalka. Jotenkin tuntuu, etteivät halua auttaa. Kyllä meikäläinen on turhautunut.

Seppo 79v

Nyt on Taleban johdossa Afganistanissa ja naisilta tytöiltä mennyt itsemääräämisoikeus. Suomestakin vietiin sinne tietoa ja tietoa, ja kertoivat naisten oikeuksia. Nyt on uudet ajat, jotka eivät ole voimassa.

Ei pidä olla sinisimäisiä

Ruotsalaisia F1-kuskeja oli myös Reine Wisel.

F1-fani

Kyllä nyt on aikoihin eletty, viisikko puhuu megatonneista aivan kuin ymmärtäisivät jotakin. Polttoaineen hinnat nostetaan pilviin. Kyllä nyt pitää nostaa ensimmäisenä lentopetroolin hinta.

Mielensäpahoittaja

Kun nyt viisikko (ei siis missään nimessä viisi viisasta) eivät pysäytä capotas-liikennettä, ulkomaiset rekat käyttävät teitämme veloituksetta. Joku tietysti ajattelee, että ostavat meiltä huippuverotettua polttoainetta. Niin ei kuitenkaan ole. Heillä on omat dieselit.

Tiet tutuiksi

Onko vihreiden tavoite hallituksessa kasvattaa tutkimusmateriaalia, mikäli sisäministeri palaakin politiikasta köyhyystutkijaksi? Liikenteen päästövähennysten perälautamalli viittaa siihen.

Reipan

Vihreillä niitä riittää ideoita nuorisomme tärvelemiseksi ja Suomen kansan tuhoamiseksi. Viimeisin villitys on huumeen, kannabiksen käytön laillistaminen! Jokainen joka vähänkin asioita seuraa, oivaltaa oitis, mihin se toteutuessaan johtaa. Sehän on portti kovien aineitten käyttöön ja silloin kansakuntana olemme hukassa. Vihreillä on muitakin ideoita, muun muassa monikulttuurisuuden maailmaa syleilevä ihailu. Ruotsin tie on oleva meidänkin tiemme, lienee olevan vihreitten tiekartta uuteen yhteiskuntaan, mutta mitä sitten, kun siihen on päästy?

Korpifilosofi