Lyhyesti lukijoilta: Kaupungin liikuntapalkinto meni aivan nappiin Kisan teräsmiehelle

Loistavaa, nyt meni kaupungin liikuntapalkinnon myöntäminen Jouko Koskiselle aivan nappiin. Monta hölkkää ja tapahtumaa hän on vienyt läpi ja saanut ihmiset liikkumaan vanhemmalla iälläkin. Tämä Hämeenlinnan Kisan teräsmies on hyvä esimerkki kaikille, että liikunta on hyvästä ja korona-aika vielä tukee sitä. Vielä kun saataisiin Kaurialan kenttä remonttiin, olisi Joken ura paketissa ja nuoret saisivat jatkaa tästä.

Juha-Pekka Järvinen

Vesi on eläkeläisille tärkeä terveyden lähde. Emmekö me ikäihmiset, kolmesti rokotetut, voisi nytkin aamupäivällä päästä uimahalliin hoitamaan kuntoamme?

Pitkä tauko rapauttaa

Lasten kunto rapistumassa (HäSa 20.1.) Lasten kunto lienee monen tekijän summa, mutta myös yhteiskunnan digitaalinen kehittyminen haitannee lasten kunnon kehittymistä.

Ruuturuuturuutu

Uusi Hämeenlinna-slogan: Hämeenlinna – koirien kaupunki! Veronmaksajien rahoilla ollaan rakentamassa koirapuistoa, miksi koiria ei panna maksamaan, koirakanta on räjähdysmäisesti kasvanut. Rahoitus koiraverolla, verojen keruu ei vaatisi kallista organisaatiota, kun veromerkkien jako ja tarkastus annettaisiin Hämeenlinnan Pysäköinti oy: n hoidettavaksi. Lappuliisat provisiopalkalla sivutoimisiksi tarkastajiksi, ei tarvittaisi uutta poliittisin perustein valittua organisaatiota asian hoitamiseksi.

Lenkillä syttynyt ajatus

Kiitos teille kaikille, jotka autoitte minua kaatuessani 14. päivä Viipurintien rautatiesillalla. Kiitos myös ambulanssin henkilökunnalle.

Riitta

Lämpimät kiitokseni Kanta-Hämeen keskussairaalan silmäpoliklinikan lääkärille perusteellisesta tutkimisesta ja vastuullisuudesta siirtämällä minut jatkotutkimuksiin 18 1.2022!

Maija Koivula

Syksyisin, kun kadut ovat vielä lumettomia, niin aura-autot ajavat kipinät terästä sinkoillen. Nyt kun jalkakäytävät, pyörätiet ovat peilikirkkaassa jäässä, niin ensimmäistäkään hiekoituskonetta ei näy missään! Tehkää urakoitsijat työnne, sen takiahan olette talvikunnossapitotyön ottaneet.

Ojoinen