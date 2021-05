Lyhyesti lukijoilta: Hämeenlinnan matkailustrategia on mennyt pahasti pieleen

Lopuillaan olevan valtuustokauden strategiaan oli asetettu tavoitteeksi muun muassa, että Hämeenlinna on maan viidenneksi vetovoimaisin matkailukohde. Viime vuoden sijoitus taisi olla noin 25. Strategiat näyttävät olevan pelkkää paperia ja aina löytyy paragraafeja, jottei voi eikä tarvitse tehdä mitään. Omatoimimatkailijat on unohdettu täysin tässä upeassa kaupungissa aikana, jona kotimaanmatkailu kukoistaa – valitettavasti muualla.

Haloo päättäjät!

Rottatorjunnasta kertova juttu (HäSa 25.5.) unohti pari luomutorjujaa, nimittäin metsästysintoisen kissan ja ärhäkän pihakoiran. Päästä kissat pihaan vaikka vähän merkkailemaan, niin eipä näy rottia.

Kissat kunniaan

Uudesta autosta haaveilevalle (HäSa 25.5.): eivät uudetkaan autot vältä onnettomuuksia, jos ei noudateta liikennesääntöjä.

Eikka

Silmäilin vaalimainoksia ja huomasin, että kaikki muut puolueet olivat mainoksessa kehdanneet mainita myös puolueensa nimen, paitsi kokoomus. Mainostettiin kyllä sydäntä, jolla piti äänestää ja joka on kuulemma oikealla. Nyt ymmärrän, miksi kokoomus aikoi Eurooppa-äänestyksessä ensin äänestää tyhjää, sehän johtui tyhjää lyövästä sydämestä ja varsinaisessa äänestyksessä se löi puoli-tyhjää. Nyt näyttää koko opposition sydämet lyövän tyhjää soten kaadossa. Vaikka ymmärränkin, että opposition ainoa tarkoitus on kaataa hallitus, niin kyllä siinä nyt vähän järkeäkin voisi käyttää. Kokoomuksella olisi ollut mahdollisuus usean hallituksen johtajana puolueena saada sote aikaiseksi, mutta kun ei. Nyt kun sote perustuslainkin mukaan voidaan toteuttaa, niin nytkö se pitää kaataa? Toivottavasti äänestäjät vaaliuurnilla tajuavat, että oikealla olevilla sydämillä ei saa aikaiseksi kuin sekasotkun.

Sydän on vasemmalla!

Kiitos Sanna, että muistutit puolueenne aatteesta kuntavaalien aikaan. Demari on aina taskuilla ja nyt myös jääkaapissa muiden rahoilla syömässä ja myöhemmin nostamassa veroja.

Hallitus

Myös ylimmällä tasolla näyttää olevan tapana röyhkeästi ”syödä kuormasta”. Mitä korkeammalla hierarkiassa ollaan, niin sitä hanakammin täytetään oma pussi ensin. Nyt on taas paljastunut erittäin ruma tapaus, jota yritettiin kaikin keinoin salata. Tällainen ”viikarointi” on lopetettava kaikin keinoin ja paljastuneet mätäpaiseet on puhkaistava, vaikka esiin nousisi miten suuria kihoja tahansa. Rehellisyys ja lainkunnioitus on palautettava sille kuuluvaan arvoonsa!

Ruokansa itse maksava eläkeläinen

Nyt tämä maailman 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen joukkoon amerikkalaisen Time-lehden mukaan lukeutuva pääministerimme, Sanna Marin, sortui itse populismiin, esittäessään kunnallisveron muuttamista progressiiviseksi. Sehän on jo sitä perus- ja työtulovähennysten osalta. Mikäli Marinin toive toteutuisi, vaikuttaisi se veronmaksajien muuttoliikehdintään kunnasta toiseen. Eiköhän ole parempi, että valtionvero hoitaa progressiivisuuden.

Jatkossakin