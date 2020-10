Lyhyesti lukijoilta: Kaupunki laittoi veronmaksajan maantielle

Kaupunki laittoi veronmaksajan maantielle, kun Pöölin avasi. Kannattiko? Ennen kuljin junalla, nyt ei enää pysty.

Lannistettu

Nimimerkit Toriasiakas ja Reuse haaveilevat utopistisesti kauppahallista torin alareunaan. He mainitsivat Helsingin Hakaniemen hallin. Kyseessä on vanhan hallin korjauksen aikainen, moduulirakenteinen väistötila, joka pitäisi siirtää tänne. Kuka maksaa kaikki kustannukset? Torikauppiailla ei ole rahaa. Kaupunki ei rakennusta tarvitse, eikä maksa (HäSa 21.10.).

Heikki Notko

Soitin 26.10. heti aamusta varatakseni ajan influenssarokotukseen. Miesääni kertoi: ”kaikki asiakaspalvelijat ovat varatut, soitamme sinulle pian, odotathan vielä…” Tämän kuulin noin kymmenen kertaa. Puhelin kuumeni ja korvissani soi kimeä pianomusiikki. Kuunneltuani konserttia 52 minuuttia nainen vastasi puhelimeen ja kertoi, että palvelu oli saanut suuren suosion ja ylitti kaikki odotukset. Olisiko ollut viisasta laittaa nauha pyörimään: linjat ovat tukossa eikä kannata jäädä langoille odottamaan. Yritin myös sähköistä varausta. Sivu ei auennut. Korvissani soi edelleen tuo ilkeä musiikki. Yksi lohtu tässä kuitenkin on: kaupunki on hankkinut 160 000 euroa maksaneen tötterön parkkihallin seinälle. Pitänee mennä ihastelemaan, jos hurmio on niin suuri, että se korvaa ehkä saamatta jäävän rokotteen. Näin me Hämeenlinnassa.

Sitizen-38

Lue myös: Influenssarokotus on nyt tärkeämpi kuin koskaan (pääkirjoituis27.10.2020)

Kotiseudun lehti on lähituote, jonka lukemisesta maksan joka päivä. Toimittaja Juho Peltoniemi unohti kestotilaajat alanurkkakirjoituksessa (HäSa 27.10.), joka oli toki yleistävä. Kestotilaajien kukkarolla ne ilmaislukijat ovat, eivät niinkään lehdentekijöiden.

Kestävä tilaaja

Vastaamon toimitusjohtaja Ville Tapio on erotettu. Se on ainut oikea toimenpide yrityksen viimeaikaisten tapahtumien jälkeen. Toimitusjohtaja pimitti 1,5 vuoden ajan tietomurron hallitukselta, sekä henkilökunnalta. Toivon että psykoterapeutit, sekä asiakkaat äänestävät jaloillaan.

Itämies

Auton voi nykymääräyksen perusteella pysäköidä taajamassakin ”nokka vastavirtaan”. Kun pysäköi näin risteyksestä katsottuna ensimmäiselle paikalle, tulee autosta suojatien eteen pysäköity ajoneuvo? Autollahan on tässä tapauksessa lähdettäväkin väärää puolta ko. suojatietä kohti, jos lähtee ajamaan eteenpäin.

Vettenrohvi

Kokoomus poistaisi autoveron (HäSa 24.10.) korottamalla ajoneuvoveroa. Kaikki autonomistajat siis maksaisivat uuden auton ostajan saaman verohyödyn.

Heikki Koskela, Kalvola