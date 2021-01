Lyhyesti lukijoilta: Kaupunkisuksia myös Hämeenlinnaan – Tarvetta on Ahvenistolla ja Aulangolla

Lahden kaupungissa on kolmessa paikassa lainattavissa niin sanottuja kaupunkisuksia. Voisiko Hämeenlinnan Ahvenistolla ja Aulangolla olla lainattavia suksia ja sauvoja? Ei ole järkeä lähteä suksiostoksille muutamaa kertaa varten.

Monot kyllä löytyy

Valtiolta on tulossa Hämeenlinnalle rahaa kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen. Ennen uusien väylien rakentamista olisi hyvä satsata vanhojen reittien ylläpitoon etenkin talvella. Rantareittiä voisi aurata tehokkaammin ja lapiomiehellekin olisi töitä varsinkin risteyskohdissa. Samalla voisi suoristaa valotolpat linnan kohdalla.

Teija Wessman, Hämeenlinna

Sattui viikolla 3, kun 85-vuotias herra meni Hämeenlinnassa olevaan pankkiin maksamaan laskuaan. Pankissa ollut miesvirkailija otti herran vastaan ja aloitti heti epäystävällisen ripityksen siitä, kuinka pankkipalvelu hoidetaan ajanvarauksella. Ripitys (jupina) jatkui koko lyhyen toimituksen ajan. Vieressä ollut naisvirkailija oli silminnähden harmistunut kollegansa käytöksestä. Tämä vanha herra oli selvästi järkyttynyt saamastaan kohtelusta. Eikö pankeista löydy enää riittävästi asiakaspalvelukykyisiä virkailijoita?

Tom Lundström

Jokioisten ja Hausjärven rakennusvalvonnan tekemättömien loppukatselmusten määrä (HäSa 24.1.) on lähes sama kuin Hattulassa, mutta Hattulan kaltaista meteliä ei vielä ainakaan ole nostettu.

Pipsa

Kiitos sunnuntaina katuja loskasta auki auranneelle työntekijälle. Liittymät oli jätetty auki, eikä tarvinnut lapioida lumikasoja käsin. Hienosti tehty!

Sairion asukas

Lämpimät kiitokset ystävälliselle miehelle, joka veit Anttilankadulle pudottamani kännykän Idänpään terveysasemalle ja soitit vaimolleni.

Kiitollinen

Olisiko kuppilanpitäjien jo aika lopettaa itku koronarajoituksista? Se on jo niin kuultu. Miksi heillä pitäisi olla eri säännöt? Tuskin heitä hyväntekijöiksi voi lukea, eli pillit pussiin, jos ei kannata!

Voi hyvää päivää

Kuntavaalit lähestyvät. Eduskunnassa on peräti 9 puoluetta. Niiden määrä vähenisi kuuteen, kun SDP ja vasemmistoliitto yhdistyisivät sekä KD ja perussuomalaiset. Se olisi ihan riittävä määrä. Nyt-liikettä ei tarvita, kun se on Harkimon yhden miehen popula. Lisäksi kuntavaaleissa on tarjolla, vanha Siniset, sekä uusi Sinimustat. Niitä ei tarvitse kukaan, paitsi niiden johtohenkilöt!

Itämies

Kumma juttu, kun Venäjä ei heti vapauttanut Navalnyia, vaikka Marin ärhäkästi ja vihaisesti vaati.

Minä minä minä