Lyhyesti lukijoilta: Kävin pääterveysasemalla ja kauhistuin – Hygieniasta tulee huolehtia ilman koronaakin

Kauhukseni huomasin asioidessani pääterveysasemalla, että siellä ei kaikki laitoshuoltajat/välinehuoltajat noudata terveydenhuollon hygieniamääräyksiä. Hygienia pitää olla kunnossa ilman koronaakin. Työntekijät jotka näin, heillä oli kello kädessä ja sormukset sormessa. Lisäksi käytössä ei ollut hanskoja. Tuollainen välinpitämättömyys korona-aikana voi kostautua. Jos kyseessä oli kesätyöntekijä, olisikohan perehdyttämisessä parantamisen varaa?

Hämmentynyt sairaanhoitaja

Kirkko tiesi torin ympärillä olleen juopottelijoita ja ilkivaltaa. Miksi kirkko laittaa ovensa eteen alaikäisen soittamaan yksin lauantai-iltaisin? Missä valvojat?

Vanhemmat hoi

Sitä minä tässä vaan ihmettelen, kun pyöräilijän raha ei kelpaa keskustan yrittäjille. Ei tosin näytä kelpaavan useille kaupunkilaisillekaan Sibeliuksenkadun pyöräväylälle luvatut miljoona-avustukset. Ajelin kadun päästä päähän ja katselin, mitkä liikkeet olisivat sellaisia tuotteiltaan, että vaatisivat asioinnin kulkuvälineeksi auton – ei mikään. Auton käyttöä vaativat liikkeet ovat harvassa koko ruutukaava-alueella. En ihmettele pyöräilyn vähäisyyttä esim. Sibeliuksenkadulla; mukulakivikadulla pyöräily ei ole houkuttelevaa. Uskon vahvasti, että Sibeliuksenkadun pyöräväylästä tulee Suomen kaupunkien toiseksi paras keskustaväylä heti Helsingin Baanan jälkeen.

Jannen Baana

Sain sairauskohtauksen ja pääsin ambulanssin kyydissä Kanta-Hämeen keskussairaalaan. Haluan näin lehden välityksellä lämpimästi kiittää jokaista, jotka ammattitaidollanne osallistuitte hoitooni. Ensiapu oli erittäin hyvää. Lääkärit ja hoitajat, niin hyvä huolenpito. Asumisen siisteys, hyvä ruoka ja vastaanotto. Tervehtyneenä lähdin kotiin ja hyvillä mielin.

Terttu Tjurin, Hämeenlinna

La 17.7 esiteltiin HäSan Just-liitteessä komeita kuvia pyöräilijöistä pyhiinvaelluksella ja maastolenkillä. Eikä kummallakaan kypärää? Kannattaisiko lehden esittää sivuillaan lain vahvan suosituksen noudattamista ihan terveydellistä syistä.

Raimo Siltanen, Hämeenlinna

Ehkä kaupunginorkesterin ydinporukan olisi pitänyt väistyä ja antaa uusien soittajien tulla tilalle. Uudet tuulet toisivat uudet kuulijat. Monet orkan ydinporukasta ovat soiton opettajia. Olisipa onnistuttu siirrossa mestarilta kisällille niin ydinporukka olisi voinut hyvillä mielin luottaa paikkansa opetuslapsilleen.

Klassinen Häme

Ajatelkaa: kaupunginorkesteri sai 1500 euroa ja Pöölin koristetötterö maksoi 160 tuhatta euroa.

Pistää miettimään

Vallanhimo kyllä Hämeenlinnassa toteutui demokratia viime vaaleissa. Vapaassa demokratiassa ketään ei estetä eikä pakoteta äänestämään. Poliitikot ja osin media väittävät demokratian vaarantuvan alhaisen äänestysprosentin myötä. Ennemmin kannattaisi miettiä miksi ehdokkaat eivät innosta äänestämään. Se on toki ikävämpi ja hankalampi tie kulkea kun vastaus löytyy peilistä.

ReiPan

Eihän se festareiden musiikki niinkään häiritse, vaan tapahtumien mukana tulevat lieveilmiöt. Kuten känniääliöt! Jotka kiipeilevät aitojen yli, käyvät pihoissa tarpeillaan ja pitävät omaa meteliään, kilpaa musiikin kanssa. Monituhatpäiseen festarikansaan näitä ääliöitä vaan siunaantuu, valitettavasti. Tänä vuonna ei ilmeisesti Wanajan alueen ulkopuolella ollut lainkaan bajamajoja, kun niitä rakontyhjentäjiä riitti kuin Mellakan aikaan konsanaan? Siksi kysynkin, että onhan kaupungin edustaja jo aloittanut neuvottelut ensi vuoden festareiden siirtämisestä Kantolaan, onhan?

Kantolaan siis!

Lulu Ranne jatkaa persujen tyypillistä pelottelulinjaa, HäSa la 17.7 kirjoituksessaan. Uskallan ensinnäkin epäillä oliko hän edes ehtinyt lukea kokonaisuudessaan EU:n ilmastoraporttia saatikka sitten perjantaina julkistettua metsäraporttia. Jos on, hän on varsinainen pikalukija. Sen sijaan monet oikeat asiantuntijat niin ilmasto- kuin metsäpuolelta ovat jopa kehuneet raportteja. Kansallisia kehitysehdotuksia on varmasti molemmissa tarvetta, senkin ovat monet ministeritkin jo todenneet. Kyseessähän eivät ole mitkään EU:n sanelupäätökset vaan pohjat keskustelulle. Niinpä Ranteen pelottelu ja tyytymättömyyden lietsonta on vain ja ainoastaan turhaa populismipolitiikkaa.

Jaska

Olipa Lululta hyvä kirjoitus (17.7. HäSa), kuinka EU pikku hiljaa vie koko käden. Metsänhoidon asiantuntijoita ei etelästä löydy tänne pohjoiseen. Jos muu Eurooppa koettaisi saada asiat samalle tasolle Suomen kanssa ensin. Tämä Suomen alasajo saa jo pikku hiljaa riittää.

Jukka

Kalliiksi tulee luonnon säästäminen sähköautolla. Jos tarvitaan Olkiluoto 3 lataamaan 40 000 autoa, montako olkiluotoa vaatii 400 000 autoa? Miksi autoilijoiden pitää hankkia oma latauspiste, eihän ole yksityisiä bensapumppujakaan? Energiayhtiöiden pitäisi rakentaa latausasemia riittävän tiheästi! Odotan atomikäyttöistä autoa.

Hätilän äijä

Osoitteleminen on rumaa, tiedän, mutta koronatilanteen kehittyessä kesän mittaan täysin väärään suuntaan, uskallan kysyä nuorilta ja nuorilta aikuisilta: ”Miten tää niinku teidän mielestä on mennyt”?

Riskiryhmäläinen

Hämeen Sanomat 17.7. sivu A8: ”11 prosenttia sallisi kaikkien huumausaineiden käytön”. Hei huomenta, Suomi, hyvin pyyhkii!

11% haluaa esim. virtsaummen?

Metsiä pitää alkaa kasvattaa siellä missä se on mahdollista ja siellä missä ennenkin kasvanut metsää. Keski-Eurooppa, Balkanin niemimaa, Britteinsaaret, Itä-Eurooppa jne. Turha ruveta EU:n neuvomaan Suomea metsien hoidossa ja hyödyntämisessä.

Istuttamaan vaan

Firmojen PR-henkilöt ovat olleet taas vauhdissa kun tuulivoimala-alueita on arvostetuissa tiedotusvälineissä alettu kutsua puistoiksi. Taitavat kuitenkin olla retkeilijöiltä kiellettyjä alueita. Olisi herättänyt aikoinaan kummastusta ja hilpeyttäkin jos 50-luvulla suurjokien voimaloita olisi kutsuttu vesipuistoiksi.

Ilmainen lounas?

Saksaa on kohdannut valtava luonnononnettomuus ihmismenetyksineen. Ainoastaan Yhdysvaltojen presidentti on valtion päämiehistä julkisuudessa esittänyt surunvalittelunsa

Merja