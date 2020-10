Lyhyesti lukijoilta: Käytetyt maskit mieluummin kotiroskikseen

Pysytään terveinä ja pidetään huolta toisistamme. Kun käytämme maskia, jaksamme kantaa sen varmasti siististi taitellen kotiroskikseen asti. Kuvan mukainen näky bussipysäkillä kertoo omaa kieltään maskien käytöstä ja käyttäjistä. Ikävää nähtävää, altistetaanko näin myös muita ihmisiä? Toivottavasti kaupunkikin kiertää tyhjentämässä roskiksia nyt useammin, jotta tällaisia näkymiä ei enemmin nähdä.

Parhaat keinot käyttöön!

Näin korona-aikaan, olisiko buffetruokapaikoissa syytä käyttää kasvomaskeja, tai ainakin asiakkaiden olla puhumatta ottaessaan ruokia buffetlinjastoista!?

Pisarat lentävät puhuessa

Ovatko autoilijat ymmärtämättömiä vai tyhmiä, kun eivät noudata selvää ajoneuvolla ajo kielletty -merkkiä, jossa on lisäkilpi ”ei koske taksia eikä bussia”. Tämä paikka on Kanta-Hämeen keskussairaalan edustalla. Liikenne on jatkuvaa. Ajakaa ylätasolla,sinne ei ole kieltoa. Alueella ei myöskään ole kolmioita, muutamaa laskematta, silti oikealta tulevaa ei väistetä.

Kulkuri

Toripaviljonki kevyempänä versiona sopisi torillemme loistavasti korvaamaan nykyiset ankeat rättikatokset. Hakaniemen hallin tämän hetkinen, erittäin valoisa rakennus sopisi malliksi meillekin.

Toriasiakas

Kirkolle Raamattu on ohjenuora, eivätkä ilmasto- ja ympäristöasiat kuulu kirkkoon, kirjoitti nimimerkki Piispat väärällä tiellä (HäSa 21.10.). Nuoret ovat yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia toivoen, että aikuiset lopettavat ympäristön ja ilmaston riistämisen, jotta nuoretkin saavat elää maapallolla. Kirkon aikuinen, riitelemässä lakikirjansa tulkinnoista uskonveljien kanssa, on kaikkea muuta kuin pyhästä hengestä. Kirkon irtisanoutuminen ympäristöasioista on selän kääntämistä nuorille.

Taivastie

Kansalaiset ovat jo vuosia kauhistelleet sähkön siirtohintoja! Energiaviraston virkamiesten mahdollistamat järjettömän suuret korotukset ovat suoneet laillistettua ryöstöä siirtoyhtiöille. Näinkö se hyvä hallinto kansalaisiaan palvelee? Vai palveleeko enemmänkin sijoittajia ja yhtiöitä!?

Yksi ryöstetyistä

Nimimerkille Mutta mitä tekee hallitus (HäSa 21.10.): Täydellisen oikea kirjoitus pysähtyneestä yhteiskunnasta. Leikkaan irti ja taidanpa kehystää.

Hessu

Joku kokee lisääntyvän siirtolaisuuden Suomessa monikulttuurisuuden rikkautena, sanan positiivisessa merkityksessä, mutta toinen puolestaan kokee siirtolaisuuden yhteisöllisen yhtenäisyyden köyhtymisenä eli negatiivisesti. Kulttuurit määritellään tapojen kokonaisuudeksi. Jos siis asumisyhteisön tavat paljon poikkeavat sisäisesti, niin yhteisön sosiaalinen tilanne on joko rikasta elämänmuotoa tai köyhää sellaista edustavaa.

Onko kompromissia?