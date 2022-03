Lyhyesti lukijoilta: Kenellä tahansa mahdollisuus ottaa kantaa Ukrainan puolesta – Olisiko meidän pitänyt seisoa tuppisuina?

Vastauksena nimimerkille Jotain rotia (HäSa 2.3.), mielenilmaus Ukrainan puolesta oli yksityishenkilöiden 20 tunnissa pystyyn pistämä yleisötilaisuus. Siellä oli kenen tahansa mahdollisuus ottaa kantaa Ukrainan ja rauhan puolesta. Jos joku on poliitikko, se ei tee hänestä esteellistä puhumaan, kun pysytään aiheessa, niin kuin he tekivät. Siellä puheenvuoroja pitivät myös ei-poliitikot, kuten ukrainalainen maahanmuuttaja tulkin avulla ja tilanteesta huolestunut perheenäiti. Saimme myös tietoa avustamisen mahdollisuuksista. Olisiko meidän kaikkien tullut vain seisoa torilla tuppisuuna?

Lassi Valkama

En koe olevani minkään sortin paikallispoliitikko, vaikka sunnuntain mielenilmauksessa olinkin ja aion mennä myös ensi sunnuntaina jos ja kun tilanne sitä vaatii. Hyvin sinne mahtuu myös nimim. Jotain rotia (HäSa 2.3.).

Jaska

Nimimerkki Pystyimme siihen (HäSa 1.3.), kertomuksesi herättää vahvoja tunteita edelleen. Silloin tulivat ukrainalaiset neuvostokansalaisina Suomeen torrakat selässä. Yli 100 000 kaatunutta ja yli 200 000 haavoittunutta ja vammautunutta. Molotovin coctail oli aseena silloinkin altavastaajalla. Ihminen vain ei ole muuttunut miksikään sotimisen suhteen.

Pettynyt

Uuno Kailas: “Raja railona aukeaa. Edessä Aasia, Itä. Takana Länttä ja Eurooppaa; varjelen, vartija, sitä.” Ajankohtainen tänäänkin.

Jääkäri nostoväestä

Yrittääkö arvoisa pääministeri Marin viestiä, että kansalaisaloitteet Suomessa ovat “kuin kärpästen surinaa” päättäjien korvissa? Kuulostaa juuri tällä hetkellä kovasti “itävaikutteiselta” johtamistavalta.

Voi hyvää päivää

Nyt on tehty kansalaisaloite, joka ei ehkä enää mene eduskuntaan. Meillä on presidentti ja eduskunta, jotka voivat asian hoitaa. Nyt on sellainen tilanne, että se olisi pitänyt rauhan aikana.

Se juna meni jo

Minkä sääntöjen mukaan suuri ja mahtava Venäjä saa kutsua sota-avukseen Valko-Venäjän ja Tshetshenian, mutta Ukrainan pitää pärjätä yksin? Alkaa EU:lla ja Natolla olla aika näyttää Putinille kaapin paikka Euroopassa. Riehukoon ukko Siperiassa, jos riehua pitää. Tapelkoon Kiinan kanssa, jos riitaa haluaa. Eurooppa pitää rauhoittaa demokratialle.

Setä Tavastia

Putin syyttää Ukrainaa sodan viivyttämisestä, eipä Stalin hoksannut moittia Suomea samasta asiasta talvisodassa.

Vanhus, Lammi

Johan oli markkinat: ihana ilma ja paljon ihmisiä, mutta kaupunki oli huolehtinut huonosti hiekoituksesta. Oli vain vähän vanhoja hiekanmuruja jäähän painuneina tai ei ollenkaan. Joku myyjä oli yrittänyt saada jäätynyttä hiekkaa kojunsa eteen edes. Näin on luotu iloa ikäihmisille Hamtonissa.

Annikki Mattila, Hämeenlinna

Huolimatta viime viikon Hämeen Sanomien laskiaispullajutusta, jossa vähäteltiin hämeenlinnalaisten yrittäjien pullatarjontaa, uskaltauduin Cafe Kukkoon maistamaan. Paras mantelimassapulla mitä olen ikinä saanut. Herkullista. Kiitos.

Höyhensaaret 54

“Yli-ikäistä metsää uhkaa suojelu… hiilensidonta heikkenee, jos metsää ei hoideta.” (HäSa 2.3.) Melkoista propagandaa toiminnanjohtajalta. Jotenkin pääsi unohtumaan, että avohakkuun jälkeinen metsäpohjan auraus kiihdyttää hiilen vapautumista enemmän kuin huono metsänhoito. Kaikille metsänomistajille edes suojelu ei ole uhka.

ReiPan