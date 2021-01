Lyhyesti lukijoilta: Kenen on vastuu, jos ladulla tapahtuu yhteentörmäys?

Loppiaisena poikani kävi hiihtämässä Aulangolla. Hän oli mielissään hyvästä hiihtoladusta, mutta ei latukäyttäytymisestä. Vastaan kuulemma tuli kaksi maastopyöräilijää ja hiihtäjä. Latu-uralla oli myös kaksi kävelijää rinnakkain ja koiranulkoiluttaja, he sentään myötäpäivään menossa. Kenellä on vastuu, jos yhteentörmäys ja loukkaantuminen tapahtuu?

Tehdyt ladut kuuluvat hiihtäjille

Lue myös: Kävelyreittiraivon sijasta nyt tarvitaan laturauhan julistus (kommentti, 8.1.2021)

Huomio! Voitteko pitää ne koiranne kytkettynä, kun liikutte Hirsimäen alueella, myös pihoissa. Koirakuripykälä.

Koirapelko 8v.

Hei sinä ”tuleva” ralliteiden kuningas sinisellä Mitsubishi Lancerilla. Olisiko mitenkään mahdollista saada siihen kaasujalkaasi myös muita asentoja kuin on ja off, varsinkin täällä asutusalueella? Lapa lattiassa perä rinnalla joka mutkassa. Menosi on jatkunut nyt riittävän pitkään, joten menisitkö ”harjoittelemaan” johonkin, missä se on sallittua.

Kiitos

Kävelen päivittäin Keskustalon sisäpihan läpi. Perinteikkäällä kauppapihalla seisoo usein useita autoja jonossa, ymmärtääkseni elintarvikeliikkeen asiakkaita. Samainen elintarvikeliike jättää pahvilaatikoita ja suojapapereita sisäpihalle. Ne antavat sotkuisen vaikutelman. Olen soittanut pysäköinninvalvontaan, mutta he eivät voi puuttua taloyhtiön sisäpihan pysäköintiin.

Ihmettelevä ohikulkija

Miten HPK:n johto pesee kätensä tiedotteella toiminnan menestyksestä? Tämäkö oli johdon ainoa puuttuminen tilanteeseen, jossa leppäkertulla on enemmän pisteitä kuin HPK:lla ja yhteistyökumppanit vähenevät samassa tahdissa.

Missä oranssi sydän?

Lue myös: HPK:n johto ilmoitti vaativansa esiin ”paremman Pallokerhon” (7.1.2021)

Kiitos Hämeen Sanomat ja sen loistava urheilutoimittaja Samuel Savolainen. Kaivoit HPK:n johdon ulos kuplastaan. Vihervuori voi hallituksensa kanssa katsoa peiliin. Te olette yhtiössä päättäjiä. Te valitsette työntekijät. Kantakaa vastuunne.

Hokiheikki

Mikäli tähän saakka oli epäselvää, oliko Hämeenlinnan poliittinen johto sekaantunut SCC:n taloussotkuihin, niin nyt siihen saatiin varmistus, Tapio Vekan ”selittelykirjoituksen” myötä Hämeen Sanomissa! Kalikka kalahti.

Vassari

Maalaisjärjellä on välillä vaikea ymmärtää hallituksen toimia maahanmuutossa. Filippiiniläisten sairaanhoitajien saamista Suomeen vanhusten auttajiksi yritetään kaikin keinoin estää byrokratialla ja koronapandemiaan vedoten. He tulisivat Suomeen todelliseen tarpeeseen ja olisivat hyviä kansalaisia ja veronmaksajia. Kun on kyse Suomen ideologisista syistä jo hylänneistä isis-kalifaatin kansalaisista, ollaan valmiita oikomaan byrokratian kiemurat. Ulkoministeriö lisäksi käyttää paljon aikaa ja rahaa heidän palauttamiseensa, eikä koronapandemiakaan enää ole mikään veruke.

Matti Hietala, Rimmilä