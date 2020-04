Lyhyesti lukijoilta: Kenen on vastuu saastaisista pankkiautomaateista?

Näin koronan aikana puhutaan, että pese mennen tullen ja desinfioi kaikki. Parolassa oleva ainoa pankkiautomaatti on niin saastaisen näköinen, että ilman käsineitä ei haluta koskea, vaikka tilanne olisi normaali. En tiedä, kenelle asia kuuluu, mutta suosittelisin kunnon puhdistusta.

Miksi on niin vaikeaa pitää tuota kahden metrin turvaväliä ostoksilla käydessä? Käyn kerran viikossa kaupassa ja aina joudun väistelemään näitä +70-vuotiaita riskiryhmään kuuluvia. Heidän ei nähtävästi tarvitse itse noudattaa tätä, vaan meidän muiden on väisteltävä heitä. Kaupoissa on laitettu useaan kohtaan huomautus turvaväleistä, joten ei pitäisi olla vaikeaa noudattaa sitä? Olkaa ystävällisiä ja noudattakaa ohjeistuksia tänä koronaviruksen aikana, niin ehkä selviämme rajoituksista syksyyn mennessä?

+60-vuotias

Olisin odottanut pankkien tulleen kampanjaan vastustamaan koronaa. Hyvä keino olisi ollut korottaa lähimaksun raja 50 eurosta 100 euroon. Olisi tarvittu vähemmän näpyttelyä kauppojen kassoilla.

Rannalla huutelija

Goodmankin voisi pikkuisen osallistua ja investoida käsidesipisteisiin ovensuissa.

Eihän asia minulle kuulu, mutta…

Olen täysin samaa mieltä Susanna Kinnarin (HäSa 16.4.) kanssa tavasta antaa palautetta nuorelle. Alanurkkakirjoitus olikin täyttä asiaa . Kunpa osaisimmekin ja haluaisimme antaessamme palautetta ottaa rakentavan asenteen mukaan. Typerä ja perusteeton ”räksytys” ei johda mihinkään.

Raija Nurminen, Turenki

Tuija Elovaara-Mäkelä (HäSa 18.4.) on täysin oikeassa, ei se meidän elämämme tähän lopu. Herrat vain käyttävät meitä hyväkseen! Se on jo 80 vuotta sitten nähty!

Riskiryhmäläinen sekä sairauden ja iän puolesta

Julkisuushakuiset ja julkisuuden valokeilassa paistattelevat huutokauppiaspariskunta ja lappilainen kyläkauppias ovat saaneet valtiolta, lue = veronmaksajilta 100 tonnia mieheen koronakorvausta. Samaan aikaan syrjäseutujen kyläkauppiaille, todellisessa ahdingossa oleville, ei riitä päättäjiltä edes myötätuntoa. Tasan eivät käy onnen lahjat tässäkään asiassa. Moni pikkukauppias tulisi autetuksi kymmenesosalla tuosta summasta ja samalla olisi tuettu syrjäseutujen asujaimiston ”huoltovarmuutta”.

Mettäkulmalainen

Kummasti muuttuu elämän tärkeysjärjestys, kun 92-vuotias tokaisee: ”Meitähän ei ammuta, autetaan vaan kaikki toisiamme valitsematta, niin kukaan ei erotu eikä mieltänsä pahoita”!

Kotiinkuljetus

Uskomatonta utopiaa (HäSa 18.4.) Lulu Ranteen kirjoituksessa. Ken moiseen uskoo, uskoo varmaan myös, että Donald Trump on lapsille lahjoja jakava joulupukki! Onneksi Suomessa on hallitus, joka näyttää käytännössä, kuinka maata johdetaan.

Vassari

Lulu Ranne jätti kertomatta mitä hän tai perussuomalaiset yleensä on tehnyt niin edellisellä hallituskaudella tai nykyisellä eduskuntakaudella sen eteen että mm huoltovarmuutemme olisi ollut parempi, tai jotta lastensuojelu olisi paremmassa kunnossa? Tämän ja kaiken muun Ranne kaataa pääministerin ja nykyhallituksen syyksi.

Jaska

Koronakriisissä aika on ajanut Lulu Ranteen populistisen jauhamisen ohi. Toivoisi Ranteelta jatkossa myös aktiivissa kirjoitettuja kannanottoja, eikä epämääräisiä passiivilauseita, joissa asioilta puuttuvat tekijät, eikä tekojakaan yksilöidä.

Jokuhoitaahommat

Nimimerkille ML (HäSa 18.4.): ihmishengistä ovat vastuussa lääkärit, jotka tekevät hoitopäätökset. Sairaanhoitajan koulutusta ei voi verrata pörssiyhtiön toimitusjohtajan koko elämän kestäneeseen koulutukseen. Palkka korreloi aina työn vaativuuden ja tuottavuuden kanssa. Lääkäreille kaikki tsempit tässä vaikeassa tilanteessa, jossa kukaan ei heitä muista kiittää.

Realisti

Olen mielenkiinnolla seurannut hallituksen toimia koronan hoidossa kovan paineen alla. Pääministerin ja muiden ministerien johtaminen on ollut varsin mallikasta aina kulloisen parhaan mahdollisen tiedon varassa. Perussuomalaisilta en edes ole odottanut asiallista toimintaa (puskista helppo huudella) ilman vastuuta. Mutta kokoomuksen, vastuullisen oikeus- ja sivistyspuolueen huutelu hävettää. Hallituksessa olisitte toiminut aivan samoin.

Kohta entinen kokoomuslainen

Eikö ministerinvala tai vakuutus velvoita puhumaan totta myös suojamaskiasiasta ja niiden riittävyydestä?

Kati

STM Suomen hallituksen johdolla mokasi osallisuutensa EU:n yhteisiin suojavälinehankintoihin. HVK:n toimitusjohtaja sai potkut, kun yritti paikata tilannetta. Missä on ministeriön ja hallituksen vastuu arvioidaan?

Jätetään spektaakkelit muille

Valtiovarainministeri Kulmuni on aivan oikealla asialla suhtautuessaan torjuvasti Suomen osalta Ranskan ehdotukseen EU:n yhteisvastuullisuudesta, nyt mm. Italian ja Espanjan auttamiseksi takauksilla. Suomihan on kantapään kautta itse kokenut omatoimisen taloudellisen selviytymisen. Sodanjälkeistä, USA:n järjestämää Marshall-apua, Suomi ei voinut ottaa vastaan ulkopoliittisista syistä. Suomi maksoi ainoana maana sotavelkansa USA:lle.

Sisulla!

Pohdin samaa mielenkiintoista yhteensattumaa kuin Paksuvirtamies (HäSa 18.4). Sääennusteet pitävät nykyään niin huonosti paikkansa, paitsi lämpimiä kelejä ennustettaessa.

Pilvet taivaalla

Omaishoitajat on täysin unohdettu koronaeristyksen aikana. Hoidettavat menevät huonompaan kuntoon. Olisiko aika saada verottomana omaishoitajien palkkio?

Hoitaja

Toivottavasti Hämeenlinnan päättäjät ovat katsoneet Ylen tv2:n ohjelmaa Vain muutaman huijarin tähden. Voi ehkä oppia jotain!

Vastamäen Jussi

Piti oikein lähestyä Teliaa, kun laskuttavat meiltä Telian liigapassin ostaneilta koko maaliskuulta, vaikka liiga lopahti 12.3. tunnetuista syistä. Minä päätin vaihtaa puljua, tee sinä omat päätöksesi.

Veikko Kuuslampi, Hattula