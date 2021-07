Lyhyesti lukijoilta: Keskusta on väärä paikka festivaalille – Sitä ei ole pakko sietää oman talonsa nurkissa

Nimimerkille Lisää festareita (HäSa 15.7.): Olet oikeassa. Asut väärässä paikassa eli muuta keskustaan, ilmaisten festareitten pariin. Sinulle ehkä edullisempi vaihtoehto, on muuttaa Kantolan suuntaan, missä kaikki festarit pian on. Ole kaukaa viisas, niin säästät! Toki festareita on muuallakin, ympäri vuoden. Ihan vinkkinä!

Kantakaupunkilainen

Nimimerkki Lisää festareita ei ymmärrä, että vaikka ilmainen musiikki ja tuoksut on ihan jees, mutta jos ei pidä kyseisestä musiikista tai virtsan ja oksennuksen hajusta oman talonsa nurkissa, niin ei sitä ole pakko sietää! Kantola olisi logistisestikin parempi paikka järjestää konsertteja, eikä tarvitsisi aidata puolta keskustaa tätä ulostustoimintaa vastaan.

Kantolassa on tilaa

Keskustaan mahtuu kyllä tapahtumia ja ääntäkin mutta ei ihmisten ulosteita ja roskaamista lähistön asukkaiden pihoihin. Miksi Kantolan sitten on tehty tapahtumia varten puisto? Sinne hän piti solkenaan tulla tapahtumia kaupunkiin rahaa tuomaan samalla. Taitaa asiat olla toisin päin.

Kantolaan festarit

Ahveniston uimalan liikenne on hellepäivänä kaoottista: autoilijat ajavat ylinopeutta ja pysäköivät piittaamatta pysäköintikieltomerkeistä ja pyöräilijät ajavat väärään suuntaan.

Juke

Parahimmat nimimerkit Hätilän helmi ja Politiikan tarkkailija, (tarkoitukselliset?) väärinkäsitykset jatkuvat. Kirjoitukseni ajatus ei suinkaan ollut seikkaperäisesti selvittää perussuomalaisten linjauksia, vaan osoittaa HäSan pääkirjoituksessa lätkityn varsin kevein eväin perusteettoman jyrkkiä leimoja puolueelle. Politiikan tarkkailijalle tiedoksi, että toisenkaan mediatalon harrastama leimaaminen omassa jutussaan (vieläpä eri käsittein) ei todista pääkirjoituksen jyrkkiä leimoja sen oikeammiksi. Journalistien tai poliittisten vastustajien tulkinnat eivät – yllätys, yllätys – välttämättä ole objektiivisia. Perussuomalaiset-puolueen itsensä tekemiä linjauksia eri aihealueisiin löytää vaikkapa hakukoneella internetistä. Oikein hyvää hellekesän jatkoa.

Samuli Vesioja, valtuutettu (ps.), Janakkala

Suomessa valtaosa aikuisista on ylipainoisia ja fyysistä kuntoa vaativilla aloilla, kuten hoitoala, tuskin eläkeikään asti pystyvät työskentelemään. Jo siksikin tarvitsemme todella paljon työperäistä yms. maahanmuuttoa.

Täti Kaurialasta

Yksinäisen vanhan ihmisen olo on kaamea tänä helteisenä aikana. Kukaan ei kysele perään, miten voit? Voin yhtä hyvin kuolla täällä 30-asteisessa huoneessa, josta joku joskus löytää minut. Milloin. Meitä on varmaan paljon, joista kukaan ei välitä.

30–32 yötä päivää

Lämmin kiitos ravintoloitsijalle, joka lahjoitti ruokia hyväntekeväisyyteen, kun joutui sulkemaan ravintolan viikonloppuna. Tarvetta todella oli, ja ruokien saajat olivat hyvin kiitollisia.

Yksi jakajista

Vesilintujen pesintä onnistunut tänä vuonna hyvin, mikä erittäin hieno asia. Miksi ihmeessä uhanalaisia vesilintuja metsästetään riistana? Onko tarkoitus saada hävitettyä ne sukupuuttoon?

Kysyn vaan

Miksi linja-auton kuljettajat ovat vihaisia ihmisille, jotka kysyvät reiteistä ja aikataulusta? Jos joku kulkee harvoin, on mahdotonta muistaa milloin ja mitä reittiä auto kulkee. Kuljettajat työkseen joutuvat painamaan nämä mieleensä, mutta muualta tulevan ja harvoin kulkevan on eri asia. Eikö asiakaspalveluunkin kuulu jotain?

Anteeksi että vaivaan

Härkätieltä Ojoisilta vietiin kaikki roskakorit pois pari–kolme vuotta sitten, kun kävelytie uusittiin. Niitä ei ole tuotu takaisin, miksi ei? Nyt ihmiset roskaavat lähialuetta.

Seikku