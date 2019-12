Lyhyesti lukijoilta: Kiekkoilu ei kuulu torin tekojäälle

Olin kahden lapseni kanssa luistelemassa Hämeenlinnan torin tekojäällä maanantaina 16. joulukuuta kello 20. Porukan vähennyttyä alkoi noin viiden pojan sakki pelata lätkää. Jonkun isä oli pelissä mukana! Ohjeissa lukee, ettei mailoja tai muita välineitä! Äiti jään reunalla tuumaili, että jos nyt vähän voi pelata. No ei voi! Kyseessä on muiden luistelijoiden turvallisuus! Muutoin on aivan mahtava juttu tuo tekojää.

Nipo

Hämeenlinnan kaunis tori loistaa tyhjyyttään joulun ja vuoden pimeimpänä aikana. Joulumarkkinat voisi tuoda joulunaikaan valoa ja tunnelmaa kaupunkiin torikahviloineen ym. palveluineen. Luistinradan yhteyteen saataisiin mielekäs yhteismeininki. Nyt Tuomaan markkinat vietiin Hämeen linnaan kahdeksi päiväksi. Se on kaukana keskustasta. Sinne on melko mahdoton mahtua useamman tuhannen kävijän. Ahdistava tunnelma. Tuodaan Hämeenlinnan keskustaan kaunis ja tunnelmallinen valon juhla, joulu.

Uusi hämeenlinnalainen

Minua surettaa lainakirjoihin kohdistuva ilkivalta, eli kulman taittaminen merkiksi, alleviivaukset, kieliasun korjaus jne. Kirjanmerkiksi siis jotain muuta kuin taitettu kulma!

Lainaaja minäkin

Leo Leppänen kysyi (HäSa 17.12.), miksi heinäkuun Mellakka-festivaali ei ole Kantolan tapahtumapuistossa. Niinpä. Linnan kulttuurimaiseman arvo ei varmaan aukea alemman korkeakoulun tutkinnolla, kun päättävältä puuttuu itsetunto sekä historian ja tyylin taju. Arvottomuuden tilalla ovat voitontavoittelu, nuorten mielistely ja sidonnaisuudet, mikä onkin kaupunkimme yleisilme.

Nepotismicity

Rantareitin varrella Linnanpuiston kohdalla maassa olevat valot, joiden pitäisi valaista upeita puita, ovat ruohojen ja lehtien peitossa. Olisiko puhdistus ainakin joka toinen vuosi ylivoimaista asiasta vastaavien henkilöiden toimesta? Samalla voisi poistaa linnan kohdalta siltojen välistä rannasta kaksi vuotta sitten leikattujen pajupuskien jäännökset, suurimman osan nuoriso on kyllä jo heittänyt Vanajaveteen.

Saas nähdä miten käy

Miettikää, mitä säästöjä on tullut yksityisille ja kunnille vähälumisesta ja leudosta alkutalvesta.

Mira

Harmaata ja pilvistä on muutenkin tähän aikaan vuodesta, niin miksi bussien ikkunat peitetään mainostarroilla? Masentaahan tuo.

Mehr Licht

Meidän on turha hekumoida ympäristötietoisuudellamme samalla kun silmät kiiluen tilaamme halpaa tavaraa Kiinasta.

Syyllisiä mekin

”Kuntien imago 2019” -tutkimuksessa Seinäjoki oli nyt toista kertaa yritysjohtajien mielestä paras yrittäjäystävällisyydessä 36 kaupungin ja kunnan vertailussa. Mikä lie nyt Hämeenlinnan sijaluku? Jo vuosi sitten tällä palstalla kehotettiin Hämeenlinnan poliitikkoja ja virkamiehiä tekemään asiassa tutustumisvierailun Seinäjoelle. Tehtiinkö vai ei – tarvetta ainakin olisi? Samalla voitte tutustua Alvar Aallon luomuksiin.

Matkaan!

Hyvät ihmiset lopettakaa nuoleskelu! Kaikenlainen nuoleskelu on inhottavaa, mutta puhun nyt niistä, jotka nuolaisevat sormeaan joka ikinen kerta, kun kääntävät kirjan, lehden, albumin tms. sivun. Lainasin uutuuskirjan, olin todennäköisesti vasta toinen lainaaja. Kirja oli valmiiksi nuoltu. Nuoleskelijat levittävät tauteja ja tuhoavat arvokkaitakin teoksia. Elämme taas tautien ja joulukirjojen aikaa.

Muista käsien pesu

Aselupien muuttaminen määräaikaisiksi on takuulla vihreä tapa pottuilla metsästäjille. Keksityin perustein halutaan kerätä rahaa ja lisätä byrokratiaa. Ammutaan alas tällaiset suunnitelmat. Turvallisuusriskit eivät tule luvallista aseista vaan terroristeista.

Joulurauhaa

Oli pakko kirjoittaa ensimmäisen kerran tänne, niin uskomattomalta tuntui lukea taidekoordinaattorin ja taiteilijoiden palkkaamisesta sairaalan suunnitteluun. Ei ole ihme, että kustannukset karkaavat, jos sairaalan pitää olla samalla taidemuseo ja ties mitä muuta vielä. Käsittämätöntä, ottakaa nyt muutama ”maallikkokin” suunnitteluun mukaan hillitsemään näitä aivan päättömiä ideoita.

Olen vapaaehtoinen

