Lyhyesti lukijoilta: Kiitos Janakkalan liikuntaolosuhteista – Mutta miten latu ei ollutkaan kunnossa torstaina?

Vaikka Janakkala ei voittanutkaan liikkuvin kunta titteliä, täällä voi edelleen hiihtää, lumikenkäillä, kävellä ja pyöräillä. Unohtaa ei voi myöskään useita laavuja ja kotia, retkeilemäänkin pääsee. Kiitos olosuhteista!

Hassan, Janakkala

Torstain lehdessä (HäSa 13.1.) oli koko aukeaman juttu, että “Janakkalassa panostetaan liikuntaan”. Siitä innostuneena lähdin samana päivänä Janakkalaan hiihtoladulle toiveikkaana, josko hiihtoladut olisivat paremmassa kunnossa kuin olivat kaksi vuotta sitten. Olin kuullut uudesta latukoneesta, latua roskaavien puiden karsimisesta hiihtoreitin varrelta ja kuvittelin, että nyt on varmaankin panostettu sekä perinteisen latuun että luistelubaanaan! Mitä oli vastassa? Viiden kilometrin reitistä noin yksi kilometri (1 km) yhteensä oli hiihtokunnossa!! Syy ei ollut lumen vähyys, vaan hoitamaton ja havupuiden roskaama latupohja!! Miten hiihdät, jos ei ole missä hiihtää? Ainakaan hiihtäjän näkökulmasta Janakkala ei ansaitse edes kunniamainintaa. Missä mättää hyvät Janakkalan kunnan liikuntavastaavat?

Hiihtäjä

Miten eri televisiokanavien “pöllöraadit” ja muut vastaavat, muka-asiantuntijoiden miehittämät keskustelut edesauttavat koronan torjuntaa? Mikäli ministereitä tai vaikka sairaanhoitajaryhmiä maalittamalla ongelmat ratkeavat, Suomessa ei pitäisi olla enää lainkaan koronavirusta! Näin ei ole, joten voisiko kyseisen ohjelma-ajan käyttää vaikka tämän ajan “arjen sankareiden” haastatteluihin?

Voi hyvää päivää

Miten kauan jahkailu valmiuslain käyttöönotosta kestää?

Toimintaa, ei puhetta

Olen nimimerkki Epätietoisen (HäSa 14.1.) tavoin ihmetellyt, miksi Hämeenlinnan pitäjien ehdokkaiden asumispaikkaa ole mainittu missään ilmoituksessa. Kyllä minäkin haluaisin äänestää oman pitäjän ihmistä.

Ilmoittautukaa

Kävin äänestämässä Hämeenlinnan kirjastolla. Tai siis piti äänestää. Edelläni näkyi 10 ihmistä ja itse äänestyshuoneessa kait muutama. Sinne kun en nähnyt. Odotin 15 minuuttia, jolloin kaksi näistä kymmenestä katosi sinne nurkan taakse ja kaksi muuta tuli pois. Niin lähdin pois minäkin, kun laskin että minulla menee tuota tahtia vähintään tunti jonottaessa. Eli jäin miettimään, montako koppia ja virkailijaa tuolla mahtoi olla, vai oliko jokin muu näkymätön syy? Ikinä ei ole ollut noin hidasta äänestystä.

Vähän kiireinen

Polttoaineen hinta ei viisastelijoiden mielestä liity aluevaaleihin. Polttoaineet ovat aineista ja tarvikkeista suurin kuluerä ambulansseissa. Kotihoitokaan ei käsittääkseni Teslalla huristele.

Kimmo Kautio

aluevaaliehdokas (ps.)

Yksityiset lääkäriasemat ovat ahneudellaan pilanneet maineensa. Potilaasta otetaan turhia kalliita kokeita ja näytteitä silloin kun “piikki on auki” maksajan, julkisen terveyden huollon, työterveyden tai vakuutusyhtiön toimesta. Pitäisi olla rajansa ahneudellakin. Tämä sama pätee pieneläinklinikoihinkin, kun lemmikille on vakuutus. Ei tarvitse ihmetellä vakuutusten hintoja.

Business is business

Kyllä me olemme tehneet osamme ilmastoasiassa. Itselläni on 22 vuotta vanha dieselauto. Se on kyllä hiilijalanjälkensä hyvittänyt. Kyllä lämmitän asuntoni puilla. Se kun on uusiutuva luonnonvara. Kyllä en uraanilla lämmitä. Kuinka paljon on meillä päästöarvo, ja entä Aasia tai Intia? Menkäähän hipasupuhelimella guukleen.

Mielensäpahoittaja

Muistuu monilla hyvin mieleen ruotsalaisen Abba-yhtyeen euroviisuvoitto vuonna 1974. Nyt vuosikymmenten tauon jälkeen yli 7-kymppiset laulajat ovat palanneet lauluhommiin. Liekö heillä ollut “putkiremontteja” tai muuta vastaavaa taloudellista huolta. Vanhat “Waterloot” ainakin myyvät taas. Miten olisi Suomen lähes 20 vuoden takaisen “Loordiporukan” paluu uusin ideoin parrasvaloihin euroviisuvoittoa jälleen metsästämään?

Innovatiivinen ryhmä kehiin!