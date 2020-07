Lyhyesti lukijoilta: Kiitos mustasta kullasta

Kevyen liikenteen kulkija kiittää uudesta asfaltista, mustasta kullasta, jota on Hämeenlinnan keskustan ympärillä nyt useita kymmeniä kilometrejä.

Innokas polkupyöräilijä

Mistä johtuu Kukostensyrjän jokakesäinen yököttävä viemärin haju? Onko jossakin lähistöllä saostusallas?

Kuka haisee?

Pelottavan näköistä illanviettoa helsinkiläisissä ravintoloissa: tupaten täynnä ihmisiä seisomassa vieri vieressä, ja ohjeistuksen mukaan pitää olla istumapaikka kaikille. Ravintoloitsijat siis rahastavat terveyden kustannuksella? Mitä sanoo MaRa?

Voi hyvää päivää

Arvi Kariston kadulla on kolmekymmentä kilometriä tunnissa -nopeusrajoitus kaikille ajoneuvoille. Kadulla kaahataan hirvittävillä nopeuksilla ja metelillä,varsinkin viikonloppuiltaisin ja -öisin. Hidastetöyssyt ja peltipoliisit rauhoittaisivat menoa kummasti! Kadulla toikkaroi juopuneita, jotka kulkevat rantakapakkaan ja pois. On vain ajan kysymys, kun joku jää kaahaajien murjomaksi.

Yörauhaa

Nyt tiedämme, että tulevalla kaudella Vanajaveden opistossa ei ole yli 70-v opettajia. Miten on suunniteltu ohjelmistoon sisältyvien, senioreille suunnattujen kurssien toteutukset: kuntosaliryhmät eri osoitteissa (osa laitteista hyvinkin lähekkäin!), kieliryhmät, vesivoimistelut suihkutiloineen? Vai tarkoittaako senioriryhmä nyt vain alle 70-vuotiaita? Saisiko lehteen suunnitelmista tarkat selvitykset ennen ilmoittautumisen alkua?”

Senioriosallistuja jo vuosia

Ei voi kuin kauhun sekaisin tuntein seurata sähkölaskun kasvua kohti äärettömyyttä. Asuinkelvottomassa kiinteistössä on olleet sähköt katkaistuna puoli vuotta. Silti joudun maksamaan siirtomaksua, johon on nyt tullut uusi rivi. Huoltovarmuusmaksu. Kolmen kuukauden lasku on pyöreä 100 euroa. Kiitos hallitus köyhän asian ajamisesta.

Laillistettu ryöstö

Käteisellä maksajien hylkiminen kiukuttaa. Toivonkin, että Hämeen Sanomat julkaisisi kaikkien niiden yritysten nimet, jotka eivät halua rahaa. Terveyspalveluiden käytännöt etenkin kiinnostavat, jopa enemmän kuin niiden perimät toimistomaksut.

Laintutkija

Miettiessänne jatkossa bussilinjoja ja kaupunkilaisten asioiden hoitamisen sujuvuutta, olisiko mahdollista, että Lukiokadulle liikennöisi jokin bussilinja? Kaupungissa on monia joilla ei ole autoa käytössä ja matka kirjastoon saattaa olla pitkäkin. Nyt kun Lukiokadulla kirjasto on jo osittain aukaistu remontin jälkeen, olisi hienoa jos bussi kulkisi siitä lähempää.

Kirjaston innokas käyttäjä

Miksi Vanajanlinnan kartanomiljöön pellot kasvavat rikkaruohoja, pajuja, koivuja, eikä miljööseen sopivia viljakasveja?

Mardy

Torilla myydään Lopen mansikkaa. Mistä ne todellisuudessa on poimittu, kun Lopella ei ole suuria marjatiloja. Laatikoissa pitäisi lukea, mistä marjat ovat!

Realisti

Reskan oranssit ja vihreät kaarevat ”palikat ”, joita penkeiksi kutsutaan, ovat milloin oikein- tai väärinpäin, ei toimi näin. Ei selkänojia, käsinojia ovat liian matalat, aivan kamalat! Ei ikäihmisille lepohetkeä suo, kun ei kutsu luo penkit nuo.

Roisinnäköiset

USA:n väkiluku on 330 miljoonaa ja Brasilian väkiluku 220 miljoonaa. Koronaluvuista kerrottaessa ja luettaessa on aina muistettava suhteellisuus. Suomen luvut pitäisi kertoa 70:llä USA:han ja 40:llä Brasiliaan verrattaessa.

Suhdeluvut väkimääriin esiin!

EU ei siis anna rahaa Suomi-radan suunnitteluun, eli Helsingistä Tampereen ja Seinäjoen kautta pohjoiseen. Kaipa herrat Brysselissä ovat katsoneet karttaa ja todenneet, että onpa tuo perin pohjoinen, perifeerinen maa, mitäpä sinne paiskata rahaa kun sitä tarvitaan etelämpänäkin. Eivätköhän ne porot hoitele siellä pohjoisessa vielä ne kuljetushommat.

Syrjivä EU?

Ei tuolla ministeri Matti Vanhasen idealla, että 20 000 sosiaali- ja terveydenhoitoalan jo eläkkeellä olevaa hoitajaa pyydettäisiin takaisin töihin mitään tulevaisuuden työllisyys ongelmaa ratkaista. He ovat aikanaan työnsä jo tehneet ja suurella osalla on jo niin hitaat ”liikkeet”.

Ojoinen

Minkä ihmeen takia pitäisi palkata töihin yli seitsemänkymppisiä jääriä, kun osaavampia nuoriakin on tarjolla? Työmaat ovat harmaapäiltä jo ohimennyttä elämää.

Kiikkustuoliin vaan

Kenen toimeksiannosta nämä oikeusprofessorit oikein toimivat, kun arvostelevat pääministerin toimia EU:n rahapolitiikasta neuvoteltaessa? Tai ehkä vain on halu, omasta syystä, pyrkiä esille?

Vassari