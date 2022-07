Lyhyesti lukijoilta: Kiitos Viipurintien liikenneympyräsuunnitelmasta, sanoo yksi – Valo-ohjattu risteys toimii hyvin, toteaa toinen

Kiitos Viipurintien uudesta liikennesuunnitelmasta. Liikennemäärät ovat kasvaneet ihan mahdottomasti viime vuosina, hyvä jos liikennettä voi ohjata enemmän muualle ja laittaa liikenneympyrän Viipurintien keskiosaan siihen Hätilänkadun ja Ruutukellarintien kulmille. Jää vihdoin loputon autojen tyhjäkäynti pois. Ja erityskiitos autokaistojen vähentämisestä pyöräkaistoiksi. Vihdoin voi olla ylpeä hämeenlinnalainen kaupungin päätöksenteosta. Tämä on kestävää tulevaisuuden suunnittelua. Luonto ja asukkaat kiittää.

Viipurintien asukkaat

Viipurintien valo-ohjattu risteys toimii hyvin ja on turvallinen, ei siihen mitään konsulttien mielipiteitä tarvita.

Mistä noita typeriä ideoita riittää

Torstaina 7.7. aamupäivästä pääsin Vanajantieltä Kaurialan kautta Tiiriöön vihreässä aallossa, että hyvin toimii liikennevalot. Vai onko sillä merkitystä, että ajan nopeusrajoitusten mukaisesti.

Hassan Janakkala

Turengissa on kohteliaita autoilijoita, oli sitten ympyrä tai muu suojatie. Kiitos.

Hassan Janakkala

Kun Hämeenlinnassa jatketaan neljänsien koronarokotusten antamista, voisiko aloittaa yli 70-vuotiaista tai jopa yli 75-vuotiaista, ettei aikojen varauksesta joudu taas taistelemaan nuorempien kanssa, kuten kävi 3. rokotuskierroksella.

Melkein 80v

8.7. riukuaidantekijöiden teosta mieleni pahoitin: vai perinneaitaa mestarin opissa? Ruuvilla kiinni näppylähanskat kädessä eikä siinä vielä kaikki.

Ukko Lepaalta

Pitikö kirjastokin (omatoimi ml.) sulkea Wanaja-festivaalin takia?! Sehän on alueen ulkopuolella!

Kirjaton lukija

Wanaja Festival 2022 ohjeisti sivuillaan saapunaan konserttiin reittiä: Lukiokatu / Kasarmikatu–Tampereentie. Silti kansainvaellus kulki Niittykadun kautta, joka, tänäkin vuonna piti olla suljettuna (ja suojattuna) konserttivierailta. Wanaja Festival pitää siirtää pois koko Hämeenlinnasta, jos se ei noudata edes omia ohjeistuksiaan!

Kantakaupunkilainen

Weekend-festivaali keräsi ikävä kyllä myös “ei-musiikillisia mieltymyksiä” omaavia setä- ja täti-ihmisiä festivaalialueelle. Oli kuvottavaa nähdä aikuisia mittailemassa vähäpukeisia nuoria, pyrkimässä kontaktiin heidän kanssaan ja tarjoamassa kyytiä ym. Miksi ovat paikalla, kun eivät edes välitä kyseisestä musiikista? Suojatkaa nuorten iloa ja kehorauhaa järjestämällä tapahtumiin häirinnältä suojaavaa henkilöstöä.

Kehoturva

Hei nimimerkki Ulkoilija (HäSa 9.7.) Ihanko oikeesti olisit laittamassa ajoradalle kaikki kuntoilijat rullasuksineen, sauvoineen ja luistimineen?

Turvallisuus?

Kuulepas nimimerkki Ulkoilija, tosin et taida oikein mikään todellinen ulkoilija ollakaan vaan valittaja. Itse ajan paljon maantiepyörällä ja välillä myös kevyen liikenteen väyliä, eipä ole mainitsemiesi lajin harrastajista haittaa ollut. Hyvin sinne kaikki sopivat.

Pyöräilijä

Aika pieni tila jäisi Kaivokadun ja moottoritien rampille noiden kaukoliikenteen linja-autojen pikapysäkiksi. Kaivokatu takaisin yksisuuntaiseksi siinä kohtaa, missä on lähes tyhjillään oleva parkkipaikka ja missä oli ennen “kuivan” luistelukenttä. Sen paikalle uusi ja ehta posti sekä linja-autoasema/pysäkki kaukoliikenteelle. Ja muuten, leikatkaa keskustan terveysaseman puskat siisteiksi. Museoalue on nättinä terkkaria vastapäätä, miksei siis alueet keskustele toisilleen?

Virkamies-city

Hämeenlinnan uusi linja-autoasema voidaan rakentaa moottoritien päälle Goodmanin eteläpuolelle. Henkilö- ja rahtiliikenne Goodmanille toteutetaan nonstop-kiskoyhteydellä moottoritien yläpuolella. Rantatoria kehitetään rakentamalla sinne Suomen suurin lavatanssikeskus, joka katetaan lämmitettävällä teltalla talviaikaan. Saadaan uusi urbaani tapahtuma-alue ja vetopitovoimaa sekä aitoa kaupunkelämää Hämeenlinnassa.

ReiPan

EK:n kyselyn mukaan yritykset ovat huolissaan luonnon monimuotoisuuden katoamisesta.Mahtaako metsäteollisuus siirtyä avohakkuista harvennushakkuisiin luonnon monimuotoisuutta edistääkseen?

ReiPan

Tuhannet kiitokset teille ihanat ihmiset, jotka autoitte minua 5.7. H:linnan linja-autoasemalla, kun istuin ohi penkin. Erityiskiitos Sinulle nuorimies Tampereelta huolenpidosta.

Mummeli, tikit päässä

Mitä Suomen nykyiseen taksijärjestelmään tulee, lienee parasta palata ennen vuotta 2018 hyvin toimineeseen systeemiin. Ainakin Helsingissä kaikki on mennyt päälaelleen niin, ettei taksia mm. asemalta lentokentälle ole yksinkertaista hankkia. Hintahaitarikin on valitettavan leveä. Palvelun laadussa, jopa kielitaidossakin, on puutteita. Sama meininki on Suomessa kaikkialla, tosin lievemmässä muodossa, Hämeenlinnaakin myöten.

Palattakoon entiseen