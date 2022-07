Lyhyesti lukijoilta: Kuinka kirje voi seikkailla kaksi kuukautta matkalla Hämeenlinnasta Forssaan?

Eivätkö postinjakajat osaa enää lukea? Lähetin toukokuussa siskolleni kirjeonnittelut, joka oli nyt 8.7. löytänyt tiensä Forssaan eli melkein 2 kk seikkaili. Tiedot olivat kaikki ok paitsi asunnon nro oli 1 kun se on 17, mutta muuten kaikki oikein. Onhan kuoressa nimi, jos viitsii lukea. Ei niitä kirjeitä niin paljon nykyään liiku, ettei ole aikaa katsoa tiedot.

Postimerkki

Olen huomannut vuosien aikana, kuinka Senaatti-kiinteistöt myy kiinteistöjään ja tonttimaitaan aika nopealla tempolla. Näitä kauppojahan tekvät määrätyt henkilöt alueittaan. Valvooko näitä kauppoja mikään instansi tai valvontaelin? Vai meneekö nämä kaupat maaliin sulle mulle -periaatteella jonkun hyväveli-verkoston kautta alle ns. torihintojen. Sillä nämähän maat ja kiinteistöt on hankittu meidän kaikkien maksamilla verorahoilla. Eiköhän joku laki velvoita kaupantekijää ottamaan parhaan hinnan myydessään valtion omaisuutta.

Pentti

Yle-TV esitti Perjantai-dokkarin, jossa kauhisteltiin kun jonkun hautajaisiin ei tullut yhtään saattajaa. Ei se ole mikään ihme näinä päivinä, että vainajaa jää oikeasti kaipaamaan koira tai undulaatti. Kuka haluaa riitaisia sukulaisia ja perintöä kärkkyviä, kiittämättömiä lapsia hautajaisiinsa. Pyyteetöntä rakkautta ilmaiseva eläin riittää elämänkumppaniksi.

Kaikkein rakkain otus

Meillä on sinulle aikaa kiireettömästi. Näin nykyisin mainostetaan yksityisiä kodinhoitopalveluja. Tarkoittaa: jos sinulla on varaa maksaa niin meiltä kyllä löytyy sinulle aikaa kiireettömästi. On ikävää kun varaton ei pysty maksamaan näitä hintoja. Vaikka ne eivät kovia taksoja olekaan. Mutta köyhä joutuu tinkimään tästäkin avusta.

Ikävää mutta totta

Olipa 69-vuotispäiväni eilen. Kukaan ei onneksi onnitellut sillä vanhenemisessa ei ole mitään juhlittavaa, ellei ole varakas ja hyvä terveys!

69 ikävää vuotta

Katselin 11.7. töllöstä alueuutisia. Oli juttu Lahden skeittipuistosta. Siellä nuoriso mennä viiletti potkulaudoilla ja ilman kypärää.

Huhhuh

Kiitos Café Hoffi ja Sirpa! Sunnuntain 10.7.2022 juhlijat kiittävät herkullisista tarjoiluista ja iloisesta palvelusta.

Kaikki vieraat ja villakoira

Nimimerkki “Kehorauha” (HäSa 12.7.). Mikäli olet oikeasti kirjoituksesi takana, et ymmärrä pyrkiväsi rajoittamaan tilaisuuksiin osallistuvien oikeuksia! Pitääkö vain “kauniiden ja rohkeiden” päästä mm konserttiin näyttäytymään ja näyttämään itseään? Vastustat siis tasa-arvoa! Maksava asiakas on aina asiakas. Pysy poissa, jos kantti ei kestä.

Vassari