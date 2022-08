Lyhyesti lukijoilta: Kissanhiekka on kallistunut sietämättömästi – Jostain voi karsia, mutta kaikesta ei voi: kissakin tarvitsee toalettiaan!

Hinnat ovat viime aikoina nousseet elintarvikkeissa, mutta myös monissa muissa tuotteissa. Tämän on jokainen huomannut ostoksia tehdessään. Olin silti todella hämmästynyt käyttämämme kissanhiekan hinnannoususta. Tilasin kyseistä hiekkaa 1.7. Prismasta ilmaisella kotiinkuljetuksella useamman 10 litran pussin. Pussihinta verkosta ostettaessa oli 13,15 euroa, myymälähinta 14,50. Eilen illalla katsoin, niin kyseisen hiekan hinta on nyt kuukauden kuluttua 19,95! Hinta on sama verkossa ja myymälässä. Melkoinen nousu hinnassa, sanoisin. Onneksi hiekkaa on ostettuna ja on riittoisaa käytössä. Kissalle ei niin vain vaihdeta kissanhiekkaa toisenlaiseksi, vaan on totutettava vähittäin uuteen. Kissat ja koirat kuuluvat perheeseen, joten niidenkin hoitoon ja ravintoon tarvittavien tuotteiden hinnannousu osuu omistajien kukkaroon. Suuret ja ylisuuret hinnankorotukset koettelevat toisia enemmän, toisia vähemmän. Jostain voi karsia, mutta kaikesta ei voi. Kissakin tarvitsee toalettiaan entiseen tapaan.

Kissantassu

Johan oli rimanalitus Hämeenlinnan kaupungilta: pieni vaivainen ilmoitus pelipäivänä EM-tason lentopallo-ottelusta. Tulee mieleen, että tässä kaupungissa naisten urheilun arvostus on täysi 0. Näinkö tämä täytyy ymmärtää?

Yxi monien puolesta

Lastensuojelu saatiin jo kaupungissamme avin erityistarkkailun alle. Nyt potilaiden terapia-arvioita on viivytetty vuosia ja palveluseteleitä pantattu laittomasti. Johtajan kuuluisi mahdollistaa resurssit alaisilleen, jotta työt tulee tehtyä laadulla. Kenen puolella johtaja on, jos oma henkilöstö johdetaan huonoon jamaan, laitonta työtä tekemään? Ehkä johdosta löytyisi psykologiksi opiskelleita, jotka voisi lisäkouluttaa psykiatreiksi?

Machiavellismiä

Sinä joka lennät kaksi kertaa vuodessa etelään, jätät kaikkein suurimman hiilijalanjäljen ja tuot vielä koronat ynnä muut sellaiset tullessasi.

Järki käteen

Olen kristitty ja tietoinen esimerkiksi Klinefelterin oireyhtymästä, jossa henkilöllä on XXY-kromosomi. Tällöin sukupuoli on lääkärien merkinnällä epämääräinen. Usein lääkäri merkitsee sukupuolen pojaksi. Mielestäni ateistien pitäisi lukea enemmän kromosomibiologiaa. Luuletteko, etteivät kristityt ole ikinä synnyttäneet sairaita lapsia?

Näsäviisaat vaietkoot

Olen miettinyt ja ihmettelyt, mikseivät apteekkit voi tilata tai ostaa suoraan lääkkeitä lääketehtaalta, olivat kyseestä reseptilääkkeet tai vapaasti ostettavat lääkkeet. Kun on kaikissa apteekista ilmoitus ”tukkuliikkeestä on tilapäisesti loppu”. Tulisi halvemmaksi ostaa tai tilata lääkkeet suoraan lääketehtaalta ja tulisi nopeammin myytiin, jäisivät välikädet siitä pois. Esimerkiksi kaikista apteekeista on ollut kauan lopussa kurkkulääke Strepsils-inkivääri. Onkohan siinä lainsäädäntöpykälä olemassa. Hyvät apteekit, miten on asianlaita?

Seppo Laine

Just joo, että yhteiskunnan (eli meidän kaikkien) maksamia tiloja huumeiden käyttäjille. Ei todellakaan, kiitos. Täysin oma valinta käyttääkö huumeita vai ei. Ei hyysäämistä, kiitos. ”Ylimääräiset” varat ennemmin vanhusten kunnolliseen hoitoon, kiitos.

Haloo