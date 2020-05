Lyhyesti lukijoilta: Koiranomistajien ajatusmalli ihmetyttää – Kyllä minun koirani voi juosta vapaana

Eipä tarvinnut pitkälle edetä tätäkään kevättä, kun saatiin jo lukea ensimmäisestä häirikkökoirasta (HäSa 4.5.). Yleensä asioissa ns. ”jotain pitää sattua” ennen kuin asioihin reagoidaan. Koiratapauksissa ”sattuu usein”, mutta silti asialle ei koskaan tehdä mitään. Koiranomistajissa ihmetyttää eniten ajatusmalli, että juuri minun koirani voi juoksennella vapaana ja olla noudattamatta yhtään mitään lakeja ja järjestyssääntöjä. Mm. Ahvenistolla joutuu päivittäin törmäämään ulkoiluttajiin, joilla koira tai koirat juoksentelevat vapaana ihmisiä säikyttämässä.

Aitoa pelkoa ja aiheesta

Riihimäkeläiskuskilla paljon pielessä (HäSa 4.5.). Kyllä on lainsäätäjillä Suomessa vähintäänkin yhtä paljon pielessä, kun odotetaan, että kyseinen kuljettaja ajaa kansalaisia hengiltä tai vammaisiksi ennen kuin mitään tehdään.

Jari Manninen, Hausjärvi

Vanha sanonta sanoo, että kuka se kissan hännän nostaa jos ei kissa itse. Siitä huolimatta lukiessani (A3, HäSa 1.5.) tuli oksettava olo, kun yksi kissa nosti häntäänsä. Jos opettajat ja rehtorit kuvittelevat olevansa marttyyreja aloittaessaan lähiopetuksen, niin ihmettelen heidän tietämystään nyky-Suomesta. Monella muullakin alalla ollaan lähikontaktissa useisiin ihmisiin joka päivä. Miten päiväkodeissa tehdään työtä, jos ei toisinaan olla todella lähellä lapsia? Selvittäkää myös lastensuojelusta faktoja lasten hyvinvoinnista.

Kenen terveys on uhattuna?

Koulut alkaa. Hallitus suuressa viisaudessaan on päättänyt, että väljästi opiskellaan. Kuinkahan väljästi ministeri aikoo kuljettaa lapset kouluun ja kotiin huomioon ottaen myös sen, ovatko ne kuljettajat käytössä, jotka ovat olleet työttöminä kuusi viikkoa. Kun nyt tulisivat työhön muutamaksi päiväksi ja saavat viikon työttömyyskarenssin ja kaksi viikkoa koronan karenssia.

Riskiryhmässä oleva linja-auton kuljettaja

Onhan se niin väärin, että opettajien pitää mennä töihin, vaikka eivät haluaisi. Vaan kun laki sanoo, että pitää mennä. Ei auta nillittäminen. Oppilaiden etävälttely ei ole saavutettu etu.

Myös laiska

Tiedoksi ministereille ja sellaiseksi aikoville. Aprillipäivä on 1.4. ja vappu 1.5. Ensin päivät menivät sekaisin Antin puheissa ja nyt Li-neiti sekosi päivistä satasineen. Jospa ministereiden avustajat esim. joululahjaksi hankkisivat allakoita. Tililläni ei ole näkynyt ensimmäistäkään lisäsatasta.

Pekko

Vai pitäisi ravintoloiden, koronan kustannuksella, saada myydä ”kassialkoholeja” asiakkaille. Kyllä pussikalja-aika on ohi. Mikäli ravintola ei selviä saamansa tuen avulla, saa se kaatua! Luonnollista poistumaa.

Veronmaksaja

Vappupäivänä oli hetki kiittää kaikkia, jotka poikkeustilanteesta huolimatta ovat hoitaneet palvelu- ym. tehtäviä ja töitä. Jotkut ovat hoitaneet työt jo etukäteen ja maksaneet laskutkin. Ei odottamatonta, mutta ei mukavaakaan, kun totesimme, että toukokuun eläkkeet eivät ole tulleet. ”Syyllisiä” lienevät nimeltä mainitsemattomat eläkefirmat ja pankit! Monista asioista on voitu sopia, mutta ei tästä näköjään.

Heikki hämeenlinnasta

Kylläpä tulivat ankeat armeija-ajat elävästi mieleen, kun levitin Koskenlaskijaa näkkärin päälle.

Poikkeustila

Kiitos nimimerkille Isäkin on (HäSa 1.5) kannanotosta. Hienoa, että kirjoitus Äitien karanteenikahvila -someryhmästä herätti tunteita isissäkin. Sen verran korjaan ajatuksiasi, että ko. someryhmässä ei kuluteta aikaa valittamiseen, vaan kuten mainitsin haastattelussanikin, niin ryhmä perustuu vertaistukeen positiivisuuden kautta. Korostan tätä puolta ryhmässäni, sillä positiivisuudella ja ratkaisukeskeisyydellä luo enemmän hyvää ympärilleen. Ryhmä ei ole selänkääntö lapsille tai perheelle vaan päinvastoin sieltä saa uusia voimavaroja ja näkökulmia arkeen. Vertaistuki on parhaimmillaan hyvin terapeuttista ja eheyttävää. Poikkeustilanteessa hyvä me-henki ja se, että pidetään yhtä, korostuu. Ryhmä voi toimia jonkun äidin henkireikänä arjessa jaksamiseen. Ehkä isillekin olisi vastaava ryhmä tarpeen?

Riika Laaksonen, Äitien karanteenikahvila

Melko tylyä on todeta (EK) että riskiryhmäläiset voivat pysyä neljän seinän sisällä vuoden loppuun. Siis noin miljoona kansalaista kotiarestiin. Missä nyt perusoikeudet? Suuri osa ikäihmisistä ei edes voi osallistua nyt niin muodikkaaseen virtuaalielämään, eikä saa tarpeellista informaatiota.

Karanteeni

Iso kiitos: Hämeensaareen uimarannalle on valmistunut upea merirosvolaiva liukureineen lapsille. Siellä on myös hieno uusi cross fit -kiertorata kuntoilijoille ja aiemmin kuntoilijoille tehdyt kuntoiluvälineet uimahallin päädyssä sekä koriskentät ja rantalentiskenttä. Vain yksi, mutta tosi tärkeä puuttuu vielä lapsilta: keinut. Tilaa on keinuille vaikka kuinka paljon. Keinuja ei ole keskustassa myöskään torin leikkipaikalla, joten tärkeää saada ne tänne uimarannalle.

Keinua innolla odottava