Lyhyesti lukijoilta: Kolikkopelit kiinni – Rahaa riitti kinkkuunkin

Kiitos Veikkaus, että pidätte kolikkopelinne kiinni edelleen. Nyt saimme joululahjat ja vielä kinkunkin hankittua. Hyvää Joulua kaikille.

Kinkku uuniin

Olen nimimerkin Nälkä tuli kanssa samaa mieltä, että elokuva Mestari Cheng olisi ansainnut enemmän tähtiä. Vaikka kriitikko Pekka Erosella on tietysti oikeus olla sitä mieltä, niin ne tähdet ohjaavat ihmisten käyttäytymistä. Toivottavasti mahdollisimman moni elokuvan kritiikistä huolimatta katsoi ja sai siitä varmasti nautittavan kokemuksen.

M.V.

Luin keskiviikon Hämeen Sanomista, että kaikki Hämeenlinnan Liikuntahallien kuntosalit on suljettu 10. tammikuuta saakka. Merkillistä toimintaa Hauhon kuntosalilla. Sali ei olekaan suljettu kaikilta käyttäjiltä. Muutama henkilö saa käyttää salia. Miten se on mahdollista? Me muut kävijät, joiden kortilla ei pääse salille olemme kovin ihmeissämme.

Ohikulkeva kuntoilija

Voisiko ruoankuljetusyhtiöille hommia painaville kevytyrittäjille maksaa hieman suurempaa siivua tuotoista, jotta heillä olisi varaa ostaa hengityssuojaimia. Työnsä on arvostettavaa, mutta huolestuttaa tuo ilman suojaimia liikkumisensa kauppakeskuksissa ja asiakkailla.

Työvälineetkin omaan piikkiin

Viime perjantain alanurkkakirjoittaja (HäSa 18.12.) puolusti hämärän ja pimeän olemassaolon oikeutta. Olen täysin samaa mieltä. Kylvetään valossa ja kirkkaudessa sitten kun sen aika on, keväällä ja kesällä.

Heksa