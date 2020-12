Lyhyesti lukijoilta: Komedia on muuttunut farssiksi Hattulassa

Hattulassa pelikirja sekä pelisäännöt ovat pahasti sekaisin. Komedia on muuttunut farssiksi. Kunta pidätti kaksi virkamiestään viranhoidosta. Pattitilanne laukeaisi, kun kunnanhallituksen puheenjohtaja vaihdettaisiin.

Politiikan tarkkailija

Lue myös: Hattula pidätti teknisen johtajan ja rakennustarkastajan viroistaan (15.12.2020)

Haukutte siellä Hattulassa ”väärää puuta”. Ne 1 300 keskeneräistä asiaa ovat rakennuksia, joita ei ole saatu valmiiksi. Vika on rakentajien, ei rakennustarkastajan.

Aimo Toivo Kalvolasta

Lue myös: Selvitimme, laahaako rakennusvalvonta jäljessä Hattulassa muihin seudun kuntiin verrattuna (16.12.2020)

Yksi kaupunginjohtaja riittää jatkossa hyvin Hämeenlinnaan.

Iso säästö hallintokuluissa

Miksi, oi miksi Hämeenlinnan parhaalle paikalle keskustaan pitäisi rakentaa jokin areena? Sellainen, jos sitä edes ollenkaan pitäisi tehdä, tulisi rakentaa kaupungin keskustan laitamille. Hämeensaaren mieluummin puistoa ja muuta vapaata tilaa talojen väliin, kiitos!

Pöllämystynyt

Lue myös: Nämä asiat kiinnostivat Hämeensaaren suunnitelmissa eniten (15.12.2020)

Miksi Karjalankatu revitään taas auki? Jo keväällä ennen koko Karjalankadun katuprojektin alkua, HS -vedellä on ollut tiedossa ko. tontin vesiliittymien rakentaminen. Kesäkuun lopulla kaivinkoneen kaivuu vesiliittymää varten pysähtyi kadun varrella seisovaan kuuseen ja vesiliittymien teko pysähtyi siihen. Kadulle tehtiin pohjatyöt ja asfaltti tuli noin 2 kuukautta sitten. Kadun reunaa siistittiin, nurmikot levitettiin ja nurmikon siemenet kylvettiin. Nyt keksittiin sitten tehdä ne vesiliittymät. Luultavasti aiemmin ei ollut mahdollista?

Näin Hämeenlinnassa

Iso kiitos K-HKS:n ensiavun ja sydänsairaalan henkilökunnalle. Saimme hyvää, ystävällistä, turvallista ja asiantuntevaa hoitoa. Teette tärkeää työtä. Hyvää joulunaikaa toivottaen

Arto ja Päivi Luuri

Mikäli uutinen (HäSa 15.12.), että Assin tilat ovat noin 26 % nykyisen sairaalan ja Vanajaveden sairaalan tiloista, pitää paikkansa, niin sairaanhoitopiiri yrittää tehdä ihmeitä. Toivottavasti asianlaita on kuitenkin niin, että Assin tilat ovat 26 % pienemmät kuin nykyiset tilat, joka sekin kyllä tuntuu suurelta luvulta.

Rento vaari

Mielipidepalstalla on ollut kirjoituksia Hamkin yhteistyöstä yliopistojen kanssa. Usein on kirjoitettu tohtoriopinnoista, joita toteutetaan yhdessä yliopiston kanssa. Näihin opintoihin osallistujista merkittävä osa on Hamkin henkilökuntaa. Kun halutaan alueelle aito yhteys tiedekorkeakouluihin, tulisi Hamkissa pyrkiä aloittamaan DI-koulutus vaikka yhdessä jonkun yliopiston kanssa. Kanta-Häme kaipaa huippuosaajia, ja näin niitä voidaan saada. Muutama uusi tohtori Hamkin hallinnossa ja opettajakunnassa ei tuo toivottua tulosta, vaikka eihän oppi ojaan kaada.

Aitoa osaamista

Mersu se pitää poliiseillakin olla, eli ”Hevi”! Sisu GTP ei näköjään kelvannut, kuten eivät Sisun kuorma-autot armeijalle, Scania sen vähintään pitää olla ja viis suomalaisesta työstä. Kyllä veronmaksajilta pesee! Miten on huoltovarmuuden laita, jos hävitetään oma teollisuus?

Ventke

Haaviston eroa vaativat – kysymys teille: Ihanko oikeasti tämän koronakriisin keskellä haluatte rinnalle hallituskriisin? Sitähän se tarkoittaisi, oltaisiin tuuliajolla muutama seuraava kuukausi.

Jaska

Tiedoksi Politiikan tarkkailijalle. Kansanedustajan eläkeputki: Jos kansanedustaja on sopeutumisrahan päättyessä täyttänyt 59 vuotta, sopeutumisrahaa voidaan maksaa 65 vuoden ikään asti. Tieto löytyy netistä vaivattomasti.

Reilu peli

Mistä nämä oikeuskanslerille, milloin mistäkin, valittavat kansalaiset saisivat itselleen oikean elämän? Eduskunta vietti vuoden tapaus Haaviston kanssa ja käsitteli sen loppuun. Nyt sitten joku tai jotkut valittavat laillisesta äänestyksestä!

Voi hyvää päivää