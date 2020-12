Lyhyesti lukijoilta: Koronavuosi armeijassa on koetellut nuorten voimia

Koronavuosi armeijassa on koetellut nuorten voimia äärimmilleen. Olisi oikeutettua saada jotain korvausta myös heille, ovat ansainneet tulla huomioiduksi.

Läheltä seurannut

Viisaita ajatuksia Asko Ali-Marttilalta (HäSa 30.11) maanpuolustusstrategioista. Valitettavasti suuri osa väestöstä näyttää luottavan edelleen aseiden voimaan – että mitä enemmän rautaa ja pommeja meillä on sitä turvallisempi olo. Saman ajattelun mukaan perheessä rauha ja järjestys varmistetaan parhaiten silloin kun vaimo ja lapset tietävät isännän nyrkin voiman. Eikö olisi jo aika keksiä modernissa sivistyneessä valtiossa jotain parempaa kuin kymmenen miljardin pommittajat?

Mieluummin kukkia

Erinomainen kirjoitus: Terveysasema ei ole härpäke (HäSa 30.11.). Mikä on Ojoisten asukasrakenne? Jos alueella on vanhusväestöä ja sairaita, terveysasemaa käyttäviä keskimäärin enemmän, aseman lakkautus olisi törkeää. Ojoinen ei ole porhoalue, autoja ei ole kaikilla. Hyvin toimeentuleva voi valita työterveyden, yksityisen palvelun ja yksityisautoilun. Kunnallako varaa antaa heille, joilla on jo ennestään?

Kansanterveystyö

Kaunis kiitos Valmuntien ja Kangaspellontien asukkaille tunnelmallisista jouluvaloista talojen pihoissa. Ne ilahduttivat iltalenkkiä! Myös tori on jouluisen kaunis, kiitos siitäkin. Tätä kauneutta todella kaivataan koronan tuoman ikävän ja pimeyden keskellä. Voimia!

Kankaanpään Jenna, kaupunkilainen ja valtuutettu (kok.)

Miksi seurakuntien korona-ajan rajoitukset eivät ole tapahtumien osalta yhdenmukaisia Kanta-Hämeessä?

Iris

Ottaa niin päähän. Seurasin sunnuntaina illan suussa autossa puolisoni käväistessä länsipuolen S-marketissa. Ihmisiä tuli ja meni yksin, kaksin, ryhmissä huolettomasti ilma maskia. Vain muutamalla oli maski. Keitä nämä huolimattomat, välinpitämättömät ihmiset ovat ja miksi? Informaatiosta ei ainakaan ole puutetta ollut.

Koronaketju jatkuu ja jatkuu ja jatkuu

Miksi media vaikenee tulevista koronarokotuksista? Useat maat ovat aloittamassa rokotukset heti, kun viranomaiset ovat hyväksyneet rokotteen. THL:n asiantuntija kysyi: ”Kuka haluaa rokottaa jouluaattona?” Onko tämän asenteen takana se, että rokotetta ei Suomeen saada lähikuukausina?

Huolestunut

Tulipa tuossa seurattua työmarkkinoiden eläkeputkineuvottelua. Nythän syytetään työmarkkina järjestöjä jäykkyydestä joka puolelta, kärjessä EK sekä oppositio ja kukkua kanssa. Kyllähän neuvottelujen tulppa on EK ja Häkämies. Niillehän ei sovi mikään. Tämä on kaiketi Häkämiehen toitottamaa yhteiskuntavastuuta ja sehän näkyy myös siinä, kuinka paljon ihmisiltä loppuu työt. Useita satoja miltei viikoittain – ai niin: tämähän on sitä yhteiskuntavastuuta.

Eläkeläinen