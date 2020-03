Lyhyesti lukijoilta: Kotimainen leipä kunniaansa

Nyt kotimaan leipä kunniaan, kun ne ”meillä” paistetut voi jättää nyt toistaiseksi pois.

Ruis

Ei kovin hygieenistä näin virusten aikaan kirjoitella ainakaan eräässä hämeenlinnalaisessa asiamiespostissa sormella kuvaruudulle.

Ei haluaisi

Nyt mitataan esimerkiksi vuokranantajien pelisilmää tai toisin sanoen ahneutta. Pienyrittäjät ja heidän työntekijät ovat ahdingossa tässä poikkeustilassa. Joten seuraan mielenkiinnolla, mitä tapahtuu vuokranantajien leirissä. Ilmarisen edustaja jo sanoi, että vuokranmaksua voidaan siirtää tulevaisuuteen, mutta se on kumminkin edessä.

Mielestäni pitäisi antaa kuukauden vuokrat anteeksi eli tulla mukaan tähän poikkeustilaan. Eli Ilmarinen, Kojamo, ym. muut pelisilmä käyttöön.

Jukka Tuomainen, Forssa

Kaikkia kansalaisia kehotetaan pysymään mahdollisimman paljon kotona ja välttämään kanssakäymisiä, jotta suojeltaisiin vanhuksia. Mitä heistä monet tekevät? Pyörivät kauppakeskuksissa tietenkin. Samaa on havaittu muuallakin kuin Hämeenlinnassa. Sitä aina sanotaan, että nuoremmat ajattelevat vain omaa napaansa… Mihin jäi yhteen hiileen puhaltaminen, niin kuin Niinistö kehotti?

Huolestunut

Missä miehet? Naiset korostavat ihan oikein terveydenhoitohenkilöstöä (korkeasti koulutettuja), mutta missä on esimerkiksi rekkakuskien ja varastoihmisten sekä puhtaanapitäjien kiittäminen. Kuka kuskaa ruokaa! Kuka huolehtii, ettei hukuta siihen yhteen tavaraan. Olisi syytä muistaa aina, kun pistää haarukan suuhunsa.

Keijo Ventola

1960-luvulla Hämeenlinnassa oli Ehon omistama maineikas ja suosittu Korona-baari. Siellä oli töissä mukavia tyttöjä. Nykyään tuo nimi mieleen kauhistuttavan taudin, josta on leikki kaukana. Muuten olen sitä mieltä, että vastuullisten viranomaisien ohjeita on noudatettava, vaikka se ei aina mukavaa olisikaan.

Nostalgiaa

Nimimerkki Kantakaupunkilainen, en ole itse marmattaja, kriittinen skeptikko kylläkin. Viestini oli osviitaksi niille sohvaperunoille ja peukalonpyörittäjille, jotka ovat olevinaan parempia päättäjiä kuin nykyinen valtuusto. Olen siihen tyytyväinen suuremmilta osin ja pääsääntöisesti.

Politiikan tarkkailija

Nimim. Kokemusta kehiin (HäSa 18.3), olisiko Väyrynen pysäyttänyt koronan rajalle? Väyrynen se vasta onkin oman edun tavoittelija. Nyt on paras hallitus pitkään aikaan ja persut on varmaan tyytyväisiä, kun nyt rajat on kiinni.

Eikka

Nm. Rajansa kaikella väitti, ettei Schengen-sopimuksen vapaata liikkuvuutta nyt puolustettaisi vähääkään. Väärin: mm. pääoma ja tavara liikkuvat yhä.

Hyvä EU