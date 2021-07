Lyhyesti lukijoilta: Kuinka korkealle bensiinin hinnan annetaan kivuta?

Bensiinin hinta kipuaa jälkeen ylöspäin. Eikö ministeri Harakka sanonut ettei näin käy? Kuinka kalliiksi työssä käynti meinataan tehdä? Miten ne EU-maat, joita Suomi avokätisesti tukemassa, verottavat autoilijoita?

Kohtuullistako

Heikkilänkatu 3:n kohdalle Idänpäähän, on ”unohtunut” kaupungilta, tuulen kaatama iso ja juurakkoinen irtokanto. Se rumentaa piennaraluetta ja on alkanut kasvamaan uusia versoja. Se pitää poistaa pikimmiten miljöötä pilaamasta!

Heikki Notko

Pitäisikö vaihtaa Hämeenlinnan kaupungin matkailusta vastaavaa, kun aseman CIty-Opas lupaa heinäkuulla automaatin avattavaksi talven jälkeen keväällä. Näin toivottaa kaupunki matkailijan tervetulleeksi. Kaupungin infopistekin on auki hyvin rajoitetusti.

Lauri

Kuvaamataidon opettaja Piritta Malinen kertoo, että lukioille nyt hankitut koneet eivät välttämättä sovellu kaikkein vaativimpiin kurssitöihin (HäSa 27.7.). Tässähän tämä koulun eriarvoistava vaikutus nyt konkretisoituu. Kaikista kodeista tuskin löytyy ”vaativimpiin” tehtäviin tarkoitettuja koneita, eli ne joilla on varaa voivat saavuttaa korkeinta lukiokurssitulosta.

Kelalta huippukone?

Hyvä Lulu. Vihdoin joku puhuu mitä vaaditaan jos pelkällä sähköllä ajetaan ja huomioi mahdollisen kriisin!

Jäätynyt ritari

Kansanedustaja Heinosen kritiikki nykyhallituksen suuntaan tuntuu jo kohtuuttomalta ja tulee mieleen, että onko kyseessä jopa ”naisviha”? Velka on tietenkin huono asia ja rahaa on jaettu tolkuttomasti jopa isännöintitoimistoille. Heinosen muisti on melko lyhyt, sillä velkaa on tehneet edellisetkin hallitukset tolkuttomasti ja niissä oli Kokoomus mukana. Ehkä päättäjiä pitää vaihtaa samalla tavalla kuin Hml:n valtuuston osalta kävi?

Kuinka pitkä on miesmuisti?

Kiitos Jaska tiedosta (tekstari HäSa 24.7.). Perussuomalaisten todelliset karvat alkavat nyt näkyä heidän liittyessä Unkarin patamustan Orbanin perustamaan uusoikeistolaiseen EU-ryhmään.

Suomi takaisin (1930-luvulle)

Oliko hyvä idea päällystää suojatie Raatihuoneenkadulta Goodmanille niillä kivipalikoilla? Siitä kompastelee päivittäin kymmenittäin vanhoja ihmisiä rollaattoreineen yli. Tasainen asfaltti!

Pysytään pystyssä

Pohdinta Hausjärven ruokapalveluiden toimintatavan muutoksesta on kestänyt useita vuosia – onko tehokasta työajan käyttöä?

Kun toimeen tartutaan

Häirintä tapahtumissa on vuorostaan nyt aiheesta keskiössä. Olen ymmärtänyt, että järjestäjien vaatimuksesta paikalla olevien järjestyksenvalvojien määrä on ollut minimaalinen jonkinlaisen ”varallaolon” kautta. Mistä tässä on ollut kysymys?

Rahaa terveyden kustannuksella

Karmivaa luettavaa TAYS:n listaus mahdollisista korona-altistus kohteista! Lähes täysin ravintoloita, terasseja ja ns. festivaaleja. Onko kansalaisilta mahdollisesti unohtunut jotain? Entä kapakoitsijoilta?

Riskiryhmäläinen