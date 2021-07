Lyhyesti lukijoilta: Kuinka oppilaiden syrjäytyminen estetään toisella asteella, kun siinä ei ole onnistuttu peruskoulussakaan?

”Ysiltä päässeiden on jatkettava opintoja syksyllä. Jos paikkaa ei ole tai opinnot keskeytyvät, viime kädessä kunta ottaa nuoresta kopin”, uutisoi HäSa 5.7. Se on varmaan se sama kunta, joka ns. ottaa kopin myös niistä oppilaista, jotka jo yläkouluaikana keskeyttävät opintonsa. Se kunta on kokemukseni mukaan käytännössä kädetön ja hampaaton. Jään mielenkiinnolla seuraamaan, kuinka syrjäytyminen estetään toisella asteella, kun sitä ei ole onnistuttu tähän mennessä estämään perusasteellakaan.

Epäilevä opettaja

Leo Leppänen sulkee silmänsä (HäSa 3.7.) tosiasialta, jonka mukaan kd ja vas voisivat täsmälleen samalla tavalla jakaa kaupunginhallituksen viimeisen paikan onpa jäseniä 11 tai 13. Kaupunginhallituksen koon kasvattamisessa ei ole järjen hiventä. Kyse on ainoastaan kokoomuksen ja demareiden halusta saada yli valtansa päälle vielä yhdet ekstrapaikat. Järkeviä perusteita tälle ei ole esitetty. On demokratian kannalta hälyttävää ja kallista, jos enemmistö voi tehdä poliittisia ratkaisuja vain siksi, kun se tahtoo. Jos kestävien perusteiden vaatiminen on riitelyä niin riidellään sitten.

Teppo Turja

Leo Leppäsen 3.7. kirjoitukseen viitaten toivotaan, että Perussuomalaiset Hattulassa ovat viisaampia eivätkä pyri vaalituloksen mitätöintiyritykseen vaatimalla paikkajakoa vastoin äänestäjien osoittamaa tahtoa. Tosin siellä on nyt kärjessä heille uusi sitoutumaton kova peluri, joka ei keinoja kaihda taustapelissä.

Kuntalainen

Arvoisa Timo Heinonen (HäSa 5.7.): tiedoksi, että kuntavaalit menivät jo! Mikäli aiotte jatkaa hedelmätöntä valtioneuvoston moittimista, yhteistyön sijaan, keskusteluun voidaan nostaa edustamanne ”kykypuolueen” aiemmat mm eläkeläisiä, lapsiperheitä, opiskelijoita ja palkansaajia vahingoittaneet hallitustoimet!

Vassari

Kiitos Maria Hakamo-Balk 2.7. lippukirjoituksesta! Siniristilippumme riittää kaikille tasa-arvoisesti. Muita lippuja siihen ei tarvita! Kannattaa lukea vielä ja miettiä asiaa.

Iso kiitos

Ei ainakaan meiltä ole kysytty mielipidettä Sibeliuksenkadun pyörätiestä. Kadun varrella asuvana olen tyytyväinen ja iloinen siitä, varsinkin jos ja kun autoilu kadulla vähenee.

Jaska

Mikä ihmeen hinku on tunkea väkisin pyörätietä kalliilla rahalla Sibeliuksenkadulle ja hävittää kiven alla olevia keskustan parkkipaikkoja kun Kasarmikadulla jo on hyvä pyörätien aihio.

HJK

Keskussairaalan pääväylän ja Ahvenistontien ja Aleksis Kiven kadun risteyksissä opastusmerkit ohjaavat Helsinkiin ja Turkuun. Mitkä tiet vievät Tampereelle ja Lahteen?

Kaikki tiet vievät Roomaan

Laitakaupungin lapset kiittää: nyt on tuotu Tuulokseen Luopioisten tienhaaraan kesäkukat.

Kiitos

Korona kurittaa mutta viinaa onneksi on. Hyvä HJS!

Sairion satakieli

Kirjaston rantaan pitäisi saada uimapaikka, kun festarit vievät sen ainoan, mikä on kaiken muun puiston lähellä asuville aiheuttamansa harmin lisäksi.

RS