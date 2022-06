Lyhyesti lukijoilta: Kuka ihmeen selittelijä on Weekendin Lordi Hoog? - Hiekkapöly ärsyttää, eikä kukaan tee mitään

Kuka selittäjä on Lordi Hoog (Weekend festival, HäSa 28.6.)?: ”Meillä on aika iso organisaatio ja jokaisella on oma vastuualueensa.” Eli kukaan ei lopulta vastaa mistään. Olisiko pikkukaupungille sopivampia ”Pumppu-veikkojen” konsertit Kirkkopuistossa kuin lähteä maailmanlaajuisten organisaatioiden armoille?

Rafael Hellsten

Olipa ajatus, että Sanna Marinin pitäisi mennä presidenttiäkilpaan. Kuka noin nuori ja perheenäiti olisi mennyt vanhojen miesten kilpaan. Marinilla on monta vuotta aikaa. Olisi ollut aivan hölmöä ajatellakaan presidenttiä.

Aikaa riittää

Mitä tarkoitetaan sukupuolivähemmistöllä? Käsittääkseni tilastollisesti miehiä ja naisia (biolog. sukupuolia) syntyy yhtä paljon. Entä seksuaalivähemmistöllä? Vielä oudompi käsite. Aborttikeskustelusta toteaisin, että länsimaiseen sivistykseen on kuulunut ihmiselämän ehdoton kunnioitus ja vastuullinen seksuaalisuus. Se olisi mallin ottamisen arvoista edelleen (HäSa 28.6)!

Mieheksi ja naiseksi

Hämeenlinnassa on yksi erinomainen kävelyalue nimittäin Ahveniston harjualue, jossa voi esim. ulkoiluttaa koiraa ja miksei kissaakin. Tai kerätä sieniä. Eläimet toki pidettävä kiinni. Alue on tosi kaunista metsää.

Harjulla kävelevä

Kiva kun torilta voi ostaa mansikoita, kun ne olisivatkin tuoreita. Tiistaina sain litran rasiassa, joka maksoi 8 euroa, pehmeitä ja homeisia. Enpä ymmärtänyt tutkia rasiaa yltä ja alta, olkaapa muut tarkempia ettei kotona herkutteluhetki tuo pahaa makua suuhun.

Sattuuhan sitä

Tässä Haitintiellä Harvialassa on keväästä asti mennyt satoja rekkoja ym. rakennusautoja. Nyt kun on kuivat ilmat alkaneet ollaan nieleskelty hiekkapölyä. Niin,että hopihopi laittamaan jotakin lientä tiehen.Vai onko rahat taas kulutettu johonkin turhaan??

Pölyallergikko

Hämeen poliisin on aihetta parantaa liikennevalvontaa. Kolmostiellä rekat tulevat usein kolmion takaa muun liikenteen eteen, kun tietävät, että poliisi ei valvo.

Autoilija

Tärkeä lisäys aiempaan kannanottooni – ehkä joku huomasikin vastaukseni puutteellisuuden: jos kolmion ei tarvitse olla suorakulmainen, vastauksen sivumuuttuja x voi teoriassa olla muutakin väliltä 5/3 cm — 5 cm. Rajoja 1.666… — 5.000 voi perustella kolmioepäyhtälöllä. Toinen sivu on aina 2x. Esimerkiksi kosinilauseella voi itse keksiä heuristisesti kaikenlaisia ratkaisuja. Mielestäni sarjakuva-Lassin ei tarvitse tällaisia osata alakoulussa. Sarjakuvassa on myös pieni mitätön käännösvirhe, koska tuumat ovat muuttuneet senttimetreiksi.

Pitkäaikaistyötön