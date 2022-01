Lyhyesti lukijoilta: Kuka saa kasattua eniten liikennettä haittaavan lumiesteen?

Taas alkoi jokatalvinen lumiauraus kasoihin risteyksiin ja katujen viereen entisestään liikkumista huonontamaan. Näköjään urakoitsijat kilpailevat, kuka saa tehtyä mahdollisimman paljon liikennettä ja kulkemista haittaavan esteen.

Ojoinen

Nimimerkki Ikäloppu pyroo kirjoitti tällä palstalla (HäSa 31.12.) Kelan puhelinpalvelusta. Pahoittelemme huonoa asiakaskokemusta. Kelan takaisinsoittopalvelu on kyllä käytössä, mutta silloin kun palvelu on kovin ruuhkautunut, jonoon ei voida ottaa kuin rajallinen määrä asiakkaita. Loppuvuosi ja vuodenvaihde ovat Kelassa kaikkein kiireisintä aikaa. Tällä hetkellä Kelan puhelinpalvelussa ei voi jättää ääniviestiä, mutta kehitämme palveluitamme myös saadun palautteen perusteella.

Petteri Taponen

keskisen asiakaspalveluyksikön johtaja, Kela

Hämeenlinnassa nähtiin taas upeat uudenvuoden raketit! Uusia variaatioitakin oli. Ensimmäisen päivän kävelylenkillä vastaan tuli kuitenkin palaneita rakettiroskia turhan paljon. Niiden siistimisestä voitaisiin varmaan sopia ja lisäksi rauhoittaa lapsiperheiden ja vanhimpien nukkumista lopettamalla ammunta jo kello 21–22 välillä? Pimeä tulee jo kello 16 ja antaa raketeille säihkettä hyvissä ajoin.

Heikki

Covid-rokotukset ovat kohdallani toimineet erinomaisesti. Jono meni joutuisaan ja opastus taas hyvin hoidettu. Olen kokenut lapsuudesta lähtien, että rokotusohjelma Suomessa on toiminut hyvin ja huolehtinut meistä. Kiitosta saa myös lehdessä olleet hyvin perustellut ja hauskatkin kirjoitukset Sibelius-kodin siirtämisestä Sibeliuksenpuistoon. Kannatan siirtoa.

Iloinen

Uutena hämeenlinnalaisena en voi muuta kuin ihmetellä, kun Jean Sibeliuksen syntymäkotia ollaan innolla siirtämässä alkusijoiltaan muualle, jotta grynderit saisivat vastinetta rahoilleen. Kuka kehtaisi ehdottaa vaikkapa Shakespearen syntymäkodin siirtoa tulevien pikavoittojen toivossa?

Sivistyskaupunkiko?

Kiitos jälleen kerran toimittaja Saila Karpiolalle kotikaupunkimme historian tutuksi tuomisesta (HäSa 2.1.). Kuinka ihanalta ja lämpimältä sointuvatkaan vanhat nimet korvaan! Voisiko kainosti ehdottaa, että ne otetaan viralliseen käyttöön, niin kuin senaatti aikoinaan määräsi?

Koti Joutsen-korttelissa

Pessimisti ei koskaan pety, näin voidaan todeta Arno Juutilaisen talousnurkkajutusta vuoden aluksi 2.1.22. Voin hyvin kuvitella että hän saa kirjoitukselleen paljon tukijoita kaikilta “asiantuntijoilta” vaikka emme ole vielä päivääkään nähneet siitä, miten sote-alueet lähtevät käyntiin. Surullista on joka tapauksessa tuollaisen negatiivisen asenteen lietsonta.

Jaska

Lulu Ranne taisi kirjoituksessaan (HäSa 31.12) olla sitä mieltä, että vain persut voivat pelastaa hyvinvointialueen? Yhdessä muiden puolueiden kanssa he kannattavat lautakuntamallia, jossa päätöksentekijöiksi voi valita myös vaaleissa valitsemattomia päättäjiä. Demokraattistako?

ReiPan

Juha Isosuo kirjoitti asiantuntevasti tulevista hyvinvointialueista. (HäSa 31.12.). Hämeenlinna tullee olemaan maakunnan keskuskaupunkina hieman eri asemassa kuin Tampere ja Lahti, jotka saanevat valtuustoihin edustajiksi enemmistön oman kunnan asukkaista. Väestöpohjallisesti Hämeenlinna ei tähän yllä. Miten Isosuo ja muut Hämeenlinnasta valitut reagoisivat muiden kuntien yhteiseen “jyräämiseen” keskuskaupunkia kohtaan?

Nähtäväksi jää!

Kenenkään ei pitäisi äänestää aluevaltuustoon kansanedustajia, koska he ovat listoilla vain kerätäkseen puolueelleen ääniä ja heillä on ihan tarpeeksi muitakin luottamustehtäviä. Myöskään sosiaali- tai terveydenhuollossa toimivia ei pidä äänestää, koska he pyrkivät vaikuttajiksi vain siksi, että voisivat ajaa omia etujaan. Kuvittelevat kai aluevaltuuston jonkinlaiseksi ammattiliitoksi.

Turhia ehdokkaita