Lyhyesti lukijoilta: Kukaan ei voi muuttua rokotteeksi, mutta tiedottamisen pitää sujua paremmin

Kukaan Hämeenlinnan terveyspalveluissa ei voi muuttua koronarokotteeksi, mutta asiaan liittyvä tiedottaminen on huonoa vanhuksia kohtaan. Kun veronmaksaja lukee kaupungin ohjeen ja toimii sen mukaan, kuvittelisi, että joku vastaa puhelimeen tai otetaan yhteyttä kuten terveyspalvelusta normaalisti.

Sekaisin tiedottamisesta

Kuvasta (HäSa 2.3.) näkee pysäköinnin välinpitämättömyyden. Kolme ensimmäistä autoa keula jalkakäytävällä ja seuraava puoli autoa, kaikille tulisi lappu muissa kaupungeissa. Jalkakäytävällä on pysäköinti kielletty.

Ooppeli

Näkökulmia Hallituskadun vinoparkkijuttuun (HäSa 2.3.): Korkeat katumaasturit estävät näkyvyyden yhtä lailla kuin paketti- ja matkailuautot. Vinoparkin muuttaminen kadun suuntaiseksi vähentää paikkojen määrää. Sibeliuksenkadun viereisen laitapaikan voisi varata matkailu- ja pakettiautoille.

Matalan toyotan kuski

Hyvä kirjoitus (HäSa 2.3.) Janne Hallenbergiltä. Meillä on paljon rakennuksia, jotka voitaisiin ottaa uusiokäyttöön. Hyödynnetään jo olemassa olevaa rakennuskantaa.

Raija

Loistavia ehdotuksia Janne Hallenbergiltä. Esimerkiksi Verkatehdas oli vuosia ilman kahvilaa, vaikka siellä kulmilla pyöri eri syistä konserttiaikojen ulkopuolellakin paljon ihmisiä. Nyt jonkin aikaa siellä olemassa olevien neliöiden sisällä on ollut kahvila ja nyt voi vain miettiä, että mitenkäs ihmeessä sitä ei hoksattu aiemmin. Janakkalan Laurinmäellä oleva vanha puurakennus on joitakin vuosia sitten saanut uuden elämän kahvilana ja keikkapaikkana ja toimii noissa tehtävissään vallan mainiosti ilman täydellistä peruskorjausta. Hämeenlinnan keskustassa on paljon mahdollisuuksia, jotka pitäisi jonkun vain hyödyntää. Aina ei tarvita kallista uudisrakentamista tai massiivisia peruskorjauksia parkkitalossa puhumattakaan. Toisinaan tarvitaan enemmänkin ideoita, ehkä joskus aluksi jopa erikoiselta kuulostavia. Toivotaan, että löytyy rohkeita, kekseliäitä ihmisiä, joiden ansiosta keskusta muuttuu jälleen eläväksi.

Heli

Katujen hoidosta: Kotikadun loppupää on aurattu ja hiekoitettu hienoksi.

Lyyli ja mummi kiittävät

Ehon talon historiasta (HäSa 3.3.) kahden sivun jutusta oli jäänyt pois eräs tärkeä tieto. Talossa toimi Rosso-ravintola. En muista toiminnan alku- ja loppuvuotta, mutta ainakin se oli silloin, kun autokaupan keskusta oltiin rakentamassa. Rossossa oli näet eräs henkilö syömässä kyseisen rakennushankkeen takki päällään. Mielestäni Rosso oli verraton pizzapaikka.

Vanhasimeoni

Olipa rohkean hauska tekstari Rafael Hellsteniltä (HäSa 2.3.). Näitä on kiva lukea ja muitakin hänen kirjoituksiaan.

Birdland

On ällistyttävää ja tyrmistyttävää nähdä, miten Suomen avi-virkamiehet yrittävät sulkea silmiä koronaviruksen leviämisestä. Kun maan hallitus koettaa hoitaa sairaus- ja terveysasiaa erityisesti ihmisten kontakteja vähentämällä mm. ravintoloissa, kuntosaleissa ja tuhansissa muissa harrastepaikoissa, aluehallintovirastoissa etsitään kaikki mahdolliset lakipykälät tämän estämiseksi. Eivätkö avi-virkamiehet todellakaan näe koronaviruksen vaaroja – sairastumisia ja kuolemia? Onko avien vastuunto kadonnut? Onko avi-johtajien järki jäätynyt?

Joku

Ministeri Pekonen löytää ideologiansa mukaisesti syyllisen kaikkiin asioihin yrityksistä ja työnantajista, myös näköjään koronassa. Olette itse päästäneet pedon irti, kun ette sulkeneet rajoja ja vaatineet negatiivista testitulosta, jos tänne tullaan. Rahaa olette lapioineet sinne ja tuonne, mutta tärkein jäi tekemättä.

Hessu

Vuosi on nyt siedetty korona-ajan pelkoja ja rajoituksia. Monilla alkavat jo hermot olla koetuksella. Mutta he, jotka meistä, em. sotien jälkeen syntyneistä, alkavat tuntea inhoa ja vihaakin näitä korona-ajan koettelemuksia kohtaan, menköön yli 90-vuotiailta kysymään, miltä tuntui elämä talvisodan vaihteessa 1939–40 ja jatkosodan 1941–45 vuosina. Eiköhän kysyjien asenteet ja tunteet kuullun perusteella ”jossain määrin” muutu.

Jos sittenkään

Jokaiselle tiedotusvälineitä seuraavalle, pitäisi olla erinomaisen selvää, että Suomi ei voi olla ”anoturtiaisten” johdettavissa tulevaisuudessa! Kaikissa tulevissa vaaleissa on siis muistettava puolustaa ihmisyyttä ja äänestää sen mukaisesti.

Riskiryhmäläinen

Työperäinen maahanmuutto, työperäinen maahanmuutto… Näitä sanoja toistetaan jatkuvasti pelastuskeinona Suomen väestökehitykselle ja työvoiman tarpeelle. Maahamme tuli jo menneenä vuosikymmenenä kymmeniätuhansia siirtolaisia, pääasiassa nuoria miehiä, mutta heidän tulostaan on ollut työvoiman tarpeen osalta vain vaatimatonta hyötyä. Työllistymisen taso on ollut heikko. Keksikää hyvät viranomaiset ja poliitikot, miten saamme tänne osaajia!

Pian!

Maamme Hallitus on ihan ”kuutamolla”. Ministeri toisensa perään hupiohjelmissa, vaikka pitäisi hoitaa omia vastuullisia tehtäviä. Tästä kyllä pitää olla huolissaan.

Ei huvita

