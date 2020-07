Lyhyesti lukijoilta: Kukoistaako tonttisi vai onko se rempallaan – Ympäristö kertoo omistajastaan

Kesä on kauneimmillaan! Toivoisipa vielä laajalti muistettavan, että olipa kyseessä omakotitalon omistaja, yritys tai vaikkapa rivitaloyhtiö, niin se, miten lähiympäristö on hoidettu, kertoo omistajistaan paljon. Hyvin hoidetut pensasaidat ja muut istutukset tuottavat paljon iloa ohikulkijoillekin, piittaamattomuus ja roskaisuus taas pahaa mieltä! Ympäristö on yhteinen – pidetään se kauniina hyvän mielen tuojana.

Kauneus tuo iloa

Ihmettelen suuresti, miten kaupungin strategiajohtaja Rimpelä voi toimia virassaan rikosepäilyn aikana. Tämän ovat ilmeisesti kaupungin johtohenkilöt hyväksyneet, mitä myös ihmettelen. Kysynkin, mikä mahtaa olla kaupungin lakimiehen näkemys ko. asiaan. Onko tämä siis maan tapa kun nyt myös ulkoministeri Haavistokin jatkaa toimessaan rikosepäilyn aikana? Missä ovat moraali ja uskottavuus? Arveluttavaa toimintaa.

Ihmettelevä kaupunkilainen

10-tien Ruununmyllyn risteys. Liikenneympyrä olisi paljon järkevämpi ratkaisukuin liikennevalot. Hämeenlinnassa on jo niin monet turhat liikennevalot. Että lisää ei tarvita.

”Muutaman” kerran tyhjässä risteyksessä odottanut

Lue myös: Miksi kiertoliittymä ei kelpaa 10-tien risteykseen? (16.7.2020)

Hienoa, että Sanni Grahn-Laasonen (kok.) on nyt huolissaan perusopetuksen laadusta, erityisestä tuesta ja varhaiskasvatuksesta. Opetusministerinä ollessaan hän kohdisti näihin kaikkiin niin valtavat leikkaukset, että koulutuksen laatu otti takapakkia vuosikausiksi eteenpäin. Ilmeisesti hän toimisi siis nyt eri tavalla.

Leikkauksista toipuva

Vanajaveden opiston rehtorin terveysnäkökulmaan vetoaminen saa ajattelemaan, että yli 70-vuotiaita ei enää oteta opiston ryhmiin oppilaiksikaan.

Aatos

Lue myös: VOP pyrkii toimimaan vastuullisesti (14.7.2020)

Marjat eivät mätäne metsiin. Varsinkaan hillat, jotka kasvavat soilla. Marjat kelpaavat ravinnoksi luonnon eläimille. Ei kannata olla huolissaan.

Musti- ja mansikka

Ojoisten lastentalon pihaan on saatava pikaisesti auringonsuojat sekä istutusta. Eikö kaupunki mainosta olevansa lapsiystävällinen?

Mari

Varjele minua ystäviltä. Vihamiesteni kanssa kyllä pärjään.

Tosi näin

Ovatko punanahka ja punaniska sanoina molemmat kiellettyjä?

Hessu K.