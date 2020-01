Lyhyesti lukijoilta: Kulje koiran kanssa aina väylän reunassa

Hyvä Markku Rajala (HäSa 31.12.), kirjoitit ihan asiallisia ohjeita pyöräilijöille. Annan kuitenkin yhden ohjeen myös sinulle, koska sitä noudattamalla en ole koskaan kokenut ongelmaa pyöräilijöiden kanssa. Kulje koiran kanssa aina väylän reunassa ja pidä koira itsesi ja reunan välissä lyhyessä hihnassa. Näin vältyt taatusti pahimmilta tilanteilta ja pyöräilijänkään ei tarvitse pelätä saavansa koiran hampaat nilkkaansa. Koiralla ei ole pakottavaa tarvetta kulkea keskellä, poukkoilla väylän poikki tai haistaa kaikkia vastaantulijoita.

Molemmista kokemusta

Mukava nähdä, että luistelukenttä on torilla käytössä. Ajellessani eri kellon aikoina ohi, noin kymmenen luistelijaa on kiertänyt kenttää.

Talvi

Salainen toiveeni toteutui, kun Lassi ja Leevi -sarjakuva oli palannut lehteen. Myös Ipanavalta on mainio ja B. Virtanen herättää kyllä myötätuntoa ja hilpeyttä oivaltavilla tilanteillaan. Myös Harald Hirmuinen ja Jere sisältyvät suosikkeihini. Muitakin on esim. Karvinen.

Lukutoukka

Timo Heinonen kehui yhtä diesel-laatua autojen ”puhdistajaksi”. Hän ei muistaakseni ehdottanut ko. tuotteen veroetukohtelua viime hallituskaudella? Sähköautojen latauspistepakkoa taisi edellinen hallituskin esittää? Maininta ”politiikka on rikki” on poliitikon käyttämänä hieman irvokas. Kuka sen rikkoi, jos ei poliitikko, vaan kuka sen korjaisi?

ReiPan

Kun ihminen täyttää esim. 4, hän on elänyt vuodet 0, 1, 2 ja 3 (yhteensä 4 arvoa). Nelivuotias elää viidettä vuotta. Ajanlaskenta on eri asia, koska sekä juliaanisesta että gregoriaanisesta kalenterista puuttuu vuosi 0. Nimimerkki Sormet avuksi on oikeassa. Me ihmiset olemme outoja, kun emme heti ole ottaneet käyttöön universaalia ajanlaskentaa. Ihminen on toki aina yrittänyt laskea aikaa havainnoimalla ympäristöä esim. Raamatun tekstien perusteella. Silti 1 vuosi on n. 365,2564 vuorokautta (sideerinen vuosi). SI-perusyksiköitä hiottiin 2019 ja cesiumilla määritellään sekunti.

Tuomas Hyvönen, Kuopio

Kallioinen ja Rautio voisivat kertoa vaikka Hämeenlinnan talouden tervehdyttämisestä ennen kuin nyyhkivät jonninjoutavia.

Tärkeät asiat ensin

Ankkuri-tiimin poliisi Kuningas kertoo (HäSa 1.1.) ”Meillä on ollut tutkinnassa kunnianloukkauksia, joihin on liittynyt panettelua, nimittelyä ja herjaamista sosiaalisessa mediassa.” Kunnianloukkaus voi olla myös kuvan muokkaamista loukkaavaksi, Kuningas kertoilee. Voisiko näihin Ankkuri-juttuihin jo saada tilastoa mukaan? Lukuisia, jatkuvasti, yhä enemmän, jne. eivät ole lukumääriä, eivätkä fakta-tietoa. Montako oikeaa rikostuomiota on tehty ja moniko uhri on saanut vahingonkorvausta, Ankkurin ollessa asioita ajamassa?

Tutkittu tieto vs. itsekorostus

Erikoista Hämptonissa näin uudehkon asukkaan silmin: kaupallisen kulutushysteriapäivän päätteeksi komeat ilotulitukset, mutta vuoden vaihtumista ei ole syytä juhlistaa mitenkään – häh? Pikkukunnatkin järjestävät ns. ”lasten ilotulituksia” alkuillasta.

Säästötkö syynä?

Oli alun perinkin typerää säätiöittää nuorten ja aikuisten työllistämispalvelut yhteen vammaispalvelujen (!) kanssa. Luotsi on roikkunut löysässä hirressä 15 vuotta ja ihan sama kuka milloinkin on toimitusjohtajana. Sääliksi käy henkilöstö, jota töykitään surutta, visiottoman kaupungin ja TE-toimen suunnalta.

Kiusatut

Nimimerkille Jaska: Sosialistisen pääministerin talouspolitiikka veronkorotuksineen ei hyvältä näytä, aluksi voi lämmittää, mutta talouden realismia ei voi paeta. Sosialistisia maita ovat mm. Venezuela, Kuuba, Angola, Mosambik ja joitakin muita. Missä sinä haluaisit näistä asua?

Hessu

Nimim. Näin se menee (HäSa 31.12.), tarkkuutta peliin, pääministeri ei kehottanut kokoomusta häpeämään. Sen sijaan hän kysyi: Eikö teitä hävetä? Siinä on eroa.

Jaska

Kai avoimiin oppimisympäristöihin tulevat uudet väliseinät tilataan Rimpelän yhtiöltä? Vähintään konsulttiapu muutaman kymppitonnin hinnalla olisi varmasti paikallaan.

Seinäruusu

”Uuden kapitalismin mallimaa”, oli otsikoitu keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen kirjoitus, joka käsitteli kapitalismin uutta mahdollisuutta (HäSa 30.12.2019). Hänen kirjoituksensa sisältö luonnehti pääosin tämänhetkistä tilannetta eikä tulevaisuutta, kuten jotkut taloustieteilijät ehdottivat. Hänen tehtävänään onkin pitää kiinni niiden eduista, joilla nytkin menee hyvin. Hänen ehdotuksestaan ei ole mitään uutta, tulevaisuutta rakentavaa ja muutosta.

Eero Heikkinen

Joulukuusen kierrätyskelpoisuutta käsittelevässä jutussa (HäSa 28.12.) minulle jäi epäselväksi pari asiaa. Koskeeko kuusen jättäminen roska-astian läheisyyteen vain Kiertokapulan taloyhtiöasiakkaita ja vain Hämeenlinnassa? Lehden levikkialueella asuvana lukijana ja Kiertokapulan asiakkaana toivoisin täsmennystä, että eikö palvelua ole tarjolla Hattulassa ja omakotitaloasiakkaille.

Kiertokapulan omakotitaloasiakas, Parola

Vanha kansa uskoi, että jos herra antaa viran, niin hän antaa myös järjen. Nyt on usko mennyt.

Järki hoi!

Entisenä kokoomuslaisena ehdotan, että Orpo vaihdettaisiin Häkkäseen ja Timo Heinonen lopettaisi turhan räksyttämisen. Saataisiin kokoomus nousuun.

Aito persu

Kyllä meidän suomalaisten pitää muuttaa luoliin asumaan. Ne ovat tasalämpöisiä ympäri vuoden. Hiihdettäisiin kouluun ja töihin kesät talvet. Syötäisiin lunta ja juotaisiin vettä. Oltaisiin esimerkkinä maailmalle.

Havukka-aho