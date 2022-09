Lyhyesti lukijoilta: Kun taksiuudistus meni pieleen, niin kunnallistetaan taksit Hämeenlinnassa malliksi muillekin

Joillakin lukijoilla lienee kokemusta Helsingin taksitilanteesta. Jos vaikkapa junalla on tullut Helsinkiin, tarkoituksena lähteä ulkomaanlennolle, on kenties joutunut rautatieaseman taksitolpalla “käymään kauppaa” hinnasta useidenkin kuljettajien kanssa. Koska taksiuudistus on monilta osin mennyt “pieleen”, niin voisiko Hämeenlinna kokeilutarkoituksessa kunnallistaa taksijärjestelmänsä ja palauttaa sen malliksi muillekin.

Vanhaan hyvään aikaan!

70 vuotta täyttäneet ovat oikeutettuja matkustamaan alennuksella seniori-Walttikortilla maanantaista perjantaihin kello 9–14. Selittäkää minulle tämä rajattu kellonaika? Myös monien seniorien harrastukset osuvat illan tunneille, esimerkiksi Vanajaveden opistossa, joka ei vuosiin ole ollut kaupungin keskustassa. Kaikki tietävät, että ikäihmiset harrastavat tänä päivänä, ja niin toivotaankin, että pysymme pirteitä ja hyvinvoivima. Muuttakaa voimassaoloaika kello 21:een!

Aktiivimummu

Kotkankadulla näkyy kyllä olevan tilaa pysäköintiin (HäSa 2.9.). Tulkaapa katsomaan vastaavaa tilaa Cygnaeuksenkadulle. Ahdasta nyt, entä sitten talvella. Varsinainen rysä.

RP

Sairiossa ei pysäköinti ole koskaan ollut ongelma, nyt siitä tehtiin sellainen. Tienoo muistuttaa jo liikennemerkkiviidakkoa ja täysin turhaan! Pelkkää haittaa asukkaille ja vierailijoille.

60 vuotta Sairiossa asunut

Kiitos sinulle rehellinen ihminen , joka löysit ja palautit kassalle ystäväni pudottaman puhelimen Tiiriön Tokmannissa 1.9.2022. Sinunlaisiasi ihmisiä saisi olla paljon enemmän.

Rauno Rantaniemi, Parola

Nyt, kun Suomi on energiakriisissä, niin energialaitosten johtajien on turha tv-kameroiden edessä viisastella ja sähkönsäästöohjeita antaa. Puolittakaa laitosten, virastojen ja toimistojen vuosittainen sähkönkulutus. Näyttäkää nyt esimerkkiä ja tehkää itse tekoja energian säästämiseksi, älkääkä Einsteinia esittäkö!

Ojoinen

Liikennemerkki määrää -nimimerkille (HäSa 3.9.) vastauksena, että olet todennut aivan oikein. Liikennemerkki määrää autoilijaa väistämään, jos suojatien edessä on kärkikolmio tai pakollinen pysäyttäminen merkki. Myös väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa antaa pyöräilijälle etuajo-oikeuden. Silloin pyöräilijän tienylityspaikan pitää olla korotettu. Vanhan lain mukainen maalaus pyörätien jatkeesta ei anna pyöräilijälle etuajo-oikeutta.

Markku Rantio

Lopettakaa se tyhjänpäiväinen höpötys, kuinka “sota nostaa sähkön hintaa”. Lukekaa taloustoimittaja Arno Juutilaisen juttu (HäSa 3.9), niin tiedätte mistä asia johtuu.

Sairion Pekka

Ministeri Ohisalo puhuu jo Ukrainan jälleenrakentamisavusta. Nyt on jo annettu kaikkea apua, ja sota vain jatkuu, joten jäitä hattuun tältä osin.

Sini