Lyhyesti lukijoilta: Kun uutta ei ole saatu, vanha roskis saa rauhassa houkutella rottia

Kiertokapulalta on tilattu uusi roskakori keväällä. Edelleen vanha roskakori ruokkii rottia. Isännöintifirma on ollut yhteydessä, ei auta. Pitääkö terveystarkastajan puuttua asiaan? Meillä ei ole vaihtoehtoja, koska kaupunki on tämän kapulan kilpailuttanut..

Ei rottien ystävä

Miten Vanajaveden Opisto on ajatellut palvella niitä ihmisiä, joilla ei mahdollisuutta tutustua kurssitarjontaan ja ilmoittautua netissä? Syrjintää?

Pampula

Ahvenistontien ja Liivuorentien risteykseen liikenneympyrä. Olipa hyvä uutinen. Liikenne sujuu joustavasti. Lisää liikenneympyröitä Hämeenlinnaan. Riihimäellä niitä jo on ja liikenne sujuu.

PK

Eri alojen, muun muassa kulttuurialan, toimijat kisaavat koronapandemian jyllätessä paremmuudestaan ja pyrkivät korostamaan tärkeyttään yhteiskunnassa. Olisipa hienoa nähdä eri alojen yhteistyötä ja ideointia koronatilan voittamiseksi! Voisivatko he vaikka sopia toimintojensa vuorottaisesta sulkemisesta tai yhteistyöstä koronavastaisuuden vähentämiseksi?

Riskiryhmäläinen

Syksy tulee. Hämeenlinnan ylimmän johdon on kesälomahelteiden jälkeen ryhdyttävä tositoimiin, lähes pormestarimallityyliin. Uudella kaupunginjohtajalla on jo pormestarikokemusta ja kenties -asennettakin. Johtamiseen osallistunee kaupunginhallituksen puheenjohtajana kokenut ex-ministeri, eli täten tiiviisti asioiden valmistelussa olevana poliitikkona. Viekööt alkajaisiksi luottamushenkilöstöä Seinäjoelle oppimaan yrittäjämyönteisyyttä.

Vetovoimaa!

Sain tänään (4.8.) postia verottajalta koskien kiinteistöveroa. Päätöspäivä 29.7. ja laskun eräpäivä 6.10. Tämä korvasi edellisen maaliskuussa tulleen päätöksen. Ei siinä mitään, mutta kun tuon edellisen päätöksen laskun eräpäivä oli 6.8. ja ehdin tuon juuri eilen 3.8. maksaa pois eli en odottanut eräpäivää. Erotusta summissa oli peräti 80 senttiä! Mikähän järki on laittaa uusi päätös tulemaan noin lähellä väärää eräpäivää eli käytännössä jää peräti kaksi päivää reagoida?

TeePee

Paljon puhutaan työperäisestä maahanmuutosta osaamisvajeen paikkaajana. Kautta aikain työnantajat ovat kuitenkin vieroksuneet ulkomailla vaativaakin työuraa tehneitä kotimaisia paluumuuttajia osaajia palkatessaan. Liekö pelkoa ylipätevästä tekijästä.

ReiPan

”Kotoutusta karatella”, otsikoi juttunsa Apu-lehti (32 /21 ). Jutussa kerrotaan varsin seikkaperäisesti, kuinka lapsia ja nuoria opetetaan kotoutumaan Suomeen opettamalla heille tuikitärkeitä itsepuolustustaitoja. Onhan se tärkeä taito jonka auttaa selviytymään monista vaaratilanteesta tässä turvattomassa maailmassa ja maassamme.

Korpifilosofi

On häikäilemätöntä haastatella urheilijaa, joka on tappion jälkeen pettymyksestä pois tolaltaan.

Inhimillisyys