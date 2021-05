Lyhyesti lukijoilta: Kuntavaalikampanjointia vastuullisesti Hämeenlinnassa – Kesäkuussa toivottavasti myös torilla

Hämeenlinnassa olemme sopineet eri puolueiden kanssa vastuullisesta toiminnasta vaalikampanjoinnissa koronarajoitusten aikana, emmekä siksi olleet toukokuun markkinapäivänä tavattavissa torilla. Ilmaantuvuusluku on jälleen nousussa Kanta-Hämeessä. Suositusten noudattaminen on tärkeää, jotta tartunnat eivät lähde taas nousuun. Toivottavasti lukemat saadaan laskuun ja kesäkuun markkinoilla on taas kaikkien puolueiden ehdokkaita turvallisesti tentattavissa.

Anne Laatikainen

demarien ryhmyri ja kuntavaaliehdokas

Juhani Hongan ja Jari Koskisen esitys Evon tiedepuistossa (HäSa 3.5.) on hyvä, ellei jopa loistava. Uutta ajattelua vanhan rinnalle ja mikä parasta, lähdetään katsomaan kohdetta asiakaslähtöisesti, unohtamatta alkuperäistä ajatusta tieteen, luonnonsuojelun ja retkeilyn merkitystä.

Pertti Heinonen, Lammi

Idänpään-Heikiltä (HäSa 30.4.) on kiireessä jäänyt pari sanaa huomaamatta aikaisemmassa tekstarissani (HäSa 28.4.). Ne ovat: ”leikkimielellä tietenkin”. Toiseksi piika ja renki eivät ole suomenkielessä haukkumasanoja, ellei niitä sellaiseksi itse tee. Pestuumarkkinat olivat odotettu tapahtuma, jossa piiat ja rengit vaihtoivat palveluspaikkaa halutessaan. Heli Laaksonen on tämän sanonut laittamattomasti: huumori o simmonen reikä mikä päästä ylimääräset hyöryt pois liian piukast pipost. Hyvää kesää vain sinullekin.

Jään odottelemaan toivorikkaana

Kiemunki ja Soinikoski kirjoittivat vastausta Viki Salosen oikorata-artikkeliin. Mielestäni teksti perustuu virheolettamaan, että poliittiset päätökset perustuisivat järkeviin analyyseihin. Jos näin olisi, Suomessa ei suunniteltaisi nopeita junayhteyksiä ennen kuin perusliikenne olisi kaikilla pääväylillä vähintään kaksiraiteista.

ReiPan

Tulee meille pääradan oikorata tai ei – eivät ne junat Hämeenlinnasta kokonaan lakkaa kulkemasta. Toivottavasti tulevaisuudessa saadaan jopa vaihtoehtoja junayhtiön suhteen.

Junaileville

Rengon iltatori kello 15–20, kuukauden ensimmäisenä tiistaina eli markkinoiden jatkoina on mainio konsepti. Myyjiä, ostajia ja tunnelmaa riitti. Kiitos ideasta ja toteutuksesta, joka toi toivoa pitäjään!

Sara Kaloinen

kuntavaaliehdokas (kok.), Hämeenlinna

Helsingin ja Hämeenlinnan lisäksi vuoden 1952 olympiarenkaat koristivat myös Lahden Kisapuistoa, jossa pelattiin jalkapallon merkeissä.

Ei millään pahalla

Huolestuin, eivät kai valtion koronatuet mene nyt ulkopuolisille konsulteille, kun päivähoito ostaa strategiat ja niiden toteutumisen seurannat konsulteilta. Mikä on päivähoidon hallinnon osaamisen taso ja objektiivisuus?

Kunta ulkoistettu

Täydellisen naurettavaa: muutama kuntosaliyrittäjä valittaa hallinto-oikeuteen, kun heidän salinsa pakotettiin sulkeutumaan, kun maassa jylläsi koronapandemia! Entäpä jos kyseisiltä saleilta olisi syntynyt vaikkapa 50 tartuntaa ja muutama kuolema? Olisivatko salien omistajat suostuneet korvauksiin? Tuskin!

Voi hyvää päivää

Muualla on vain etätyö tai -opetus täällä Lopen Taarintiellä on etävalaistus: hyvin näkyy kirkontorni sekä kauppatie, mutta tiellä kulkemiseen tarvitsee otsalamppua. Ehkä jo kesäksi saamme valaistuksen kuntoon ja näemme nauttia kesäilloista ja syksyllä on taas etävalaistus.

Ari

Ajatus kaksoiskuntalaisuudesta olisi aivan ok, mutta kaksoiskansalaisuus on joissain tapauksissa todellisuudessa räikeän ristiriitaista, vallankin silloin kun Suomen takuueläkettä nauttiva kaksoiskansalainen kuluttaakin saamansa varat asumalla vain lähtömaassaan ja pärjäten tosi hyvin halvemman kustannustason maassa. Suomen merkitys hänelle on vain pankkiasiakkuudessa ja lähes ilmaisessa, laadukkaassa terveydenhoidossamme.

Laissa aukko!