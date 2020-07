Lyhyesti lukijoilta: Kuule tuskanhuudot! – tainnuta ravut ennen keittämistä

Helsingin eläinsuojeluyhdistys esittää, että ravut, hummerit ja muut äyriäiset tulisi tainnuttaa ennen keittämistä (HäSa 21.7.). Näin pitäisi ehdottomasti tehdä! Perheessämme iloiset rapujuhlat päättyivät luettuani uutisen Amerikassa tehdystä tutkimuksesta, jossa kerrottiin rapujen tuskanhuutojen kestäneen keitettäessä useita minuutteja. Tutkimuksessa oli käytetty erityisiä kuuntelulaitteita. Kun kuvittelimme itsemme heitetyiksi kiehuvaan veteen kuolemaan, oli rapujuhlat helppo muuttaa muutoin hilpeiksi kesäjuhliksi. Hesyn puheenjohtajan Hannele Luukkaisen mukaan esimerkiksi Sveitsissä ja Uudessa Seelannissa on laki, jonka mukaan äyriäiset tulee tainnuttaa sähköllä tai mekaanisesti ennen keittämistä. Tällaisen lain toivoisi saatavan aikaan meilläkin.

Elävältä keittäminen julmaa barbarismia

Kiitos ei bändilavaa Hämeensaareen. Emme kaipaa lisää meteliä kaupunkiin.

Melu on saaste

Juha-Pekka Järvinen kirjoitti Apparan ”mellastusalueesta” (Häsa 23.7.). Toki omistaja vastaa siivouksesta, mutta kyllä tavallinen kaupunkilainen laittaa suurimman vastuun esimerkiksi roskaamisesta kävijöille (ja heidän huoltajilleen). Samoin pelastusveneen väärinkäytöstä ja ajoharjoittelusta. Vastuu on kaikilla, järjen käyttö on luvallista, jopa suotavaa.

Jaska

Hämeenlinnassa on ainakin yksi risteys, joka kaipaa liikennevaloja: Harvialantien ja Kutalantien risteys. Uusi S-market, ABC ja pelastuslaitos asukkaiden ja muiden liikkeiden lisäksi ovat vilkastuttaneet risteystä ja kohtaamiset ovat usein tiukkoja ja jonoja tulee muista liikennevaloista ja 10-tien ruuhkista johtuen.

Heikki Hämeenlinnasta

Hämeenlinnan kaupungin hallinto lienee kulkemassa kohti etätyön laajennusta koronakriisin jälkeenkin. Entä mitä tapahtuu työntekijöiden henkiselle hyvinvoinnille, kun etätyön aiheuttama apatia, tylsyys, iskevät? Ei enää kahvikupposen kanssa pikku rupattelutuokio rentouta työn lomassa. Jokin hinta tällekin seurausvaikutukselle on arvioitava. Säästöä syntyy työhuonekustannuksista, mutta kustannuksia voi syntyä myös apatiauupumuksesta.

Sairauslomina

Toivottavasti saadaan ”mustaa kultaa” (HäSa 22.7.) myös Viipurintien ja Paasikiventien kevyen liikenteen väyliin, ettei tänä keväänä alkanut työmatkapyöräilyä tyssää näihin perunapeltoihin.

Pyöräillen töihin

Hyvä kirjoitus Kari Marttiselta (HäSa 22.7.). Äänestämisestä seuraavissa kunnallisvaaleissa on taas ongelmana takinkääntäjät. Viime vaaleissa valitsin mielestäni hyvän ehdokkaan. Hänestäkin tuli takinkääntäjä hyvin nopeasti. Nimim.

Ketä uskoo

Nimimerkki Realisti, joka kritisoi (HäSa 21.7.) torilla myytäviä mansikoita. Tervetuloa Lopelle katsomaan, kyllä täällä mansikkatiloja löytyy.

Asukas Lopelta

Nimimerkki Realistille (HäSa 21.7.) tiedoksi: Lopella on ainakin Selinin ja Syrjälän marjatilat. Tosin mansikkakausi alkaa olla ohi seudun kaikilla tiloilla. Tarjolla on nyt mustikoita, joita kannattaa noukkia itsekin metsästä.

Poimin eilen piirakkamarjat

Karjalankadulla on taas yksi byrokratian kukkanen, oja, jossa ei ole ollut vettä vuosikymmeniin! Hämeenlinnan kaupunginrakennejohtaja voisi nostaa ahterinsa tuolista ja käydä tutustumassa paikan päällä tilanteeseen ja ottaa järki käteen. Rumpuputket ovat olleet toimettomina, kun ei ole vettä. Rakennusmiehet ovat ihmetelleet turhan työn tekemistä ja kustannusten kasvattamista uusilla rummuilla. Jos vuosikymmeniä sitten oli karttaan piirretty oja, niin se ei tarkoita, että se kahden kadun välinen ojanpätkä pitäisi odottaa seuraavaa vedenpaisumusta!

Myös veronmaksaja!

Nimimerkki Kiikkustuoliin vaan (HäSa 22.7.), uskotko oikeasti, että vain nykynuorten ja työperäisen maahanmuuton voimin Suomen työllisyys saadaan hoidettua? Jos uskot, kertonet myös, miten nuori työvoima saadaan tekemään kaikkea työtä, myös pienipalkkaista?

Voi hyvää päivää

Kyllä niitä osaajia varmaankin on, mutta eivät viitsi tehdä töitä, elävät vaan kännykät kädessä. Itse eläkeläinen kuin myös mieheni ja kovasti on tarvetta työpaikalla tekijöille. Teemme itse aina kun on tarvetta ja kysytään. Niin ja sitähän on.

Kaksi iloista ja työteliästä eläkeläistä

STM:n Kirsi Varhila on huolissaan, että nuoret voivat tartuttaa koronaa vanhempaan väestöön, vaikka eivät itse siitä kärsisikään! Olisiko Suomen eri nuorisojärjestöjen aika käyttää omia kanaviaan yhteiseksi hyväksi?

Riskiryhmäläinen

Mistä meitä suomalaisia rangaistaan, kaiken maailman sebastiantynkkysillä, jotka työllistävät turhaan oikeusviranomaisia? Suomessa puoluepolitiikka hoidetaan Eduskunnassa! Sieltä voi myös jäädä pois, oppositioonkin kuuluvat.

Vassari

Sanna Marin ei halunnut hakea EU:lta maksupalautuksia kuten Ruotsi ja Tanska. Sen sijaan hallitus hakee satoja miljoonia suomalaisilta autoilijoilta polttoaineen verojen muodossa elokuun alusta alkaen. Eikä tässä vielä kaikki, lisää veroja luvassa syksyn budjettiriihessä.

Arvi

Jorma Hassinen päivittelee etelän joukkueille tulevia lisäkuluja, kun Rokin tullessa naisten liigaan joutuvat matkustamaan Rovaniemelle. Entäs Roki! Joutuvat kaikki vieraspelit matkustamaan etelään.

Toisaalta