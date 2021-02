Lyhyesti lukijoilta: Kuuleeko rokottaja? – Me yli 80-vuotiaat olemme valmiina!

Me yli 80-vuotiaat ihmettelemme, mitä täällä Hämeessä hidastellaan rokotuksissa, kun muun muassa Helsingissä aloitetaan jo nuorempia ryhmiä. Rovaniemelläkin koko vanhusryhmä on saanut ainakin ensimmäisen rokotteen. Onko taas niin, että täällä on vähemmän tartuntoja, kun olemme noudattaneet kiltisti ohjeita. Rokotteet jaetaan epätasaisesti. Pitäkää nyt puoliamme! Olemme valmiina.

Soittoa odottelevat

Automaatti ohjeistaa seuraamaan mediaa ja Hämeenlinnan verkkosivuja, kun soittaa korona rokotuksen ajanvarausnumeroon. Ihmettelen, miten tiedon saavat vanhukset, joilla ei ole nettimahdollisuutta. Ja onkohan kaikille vanhuksille selvää mitä tarkoittaa media?

Ihmettelevä kaupunkilainen

Älä huoli nimimerkki Asemanrantalainen (HäSa 17.2.), kyllä kaupungilla ja pysäköintiyhtiöllä on sellaiset laskentakaavat, että jo tuolla 50 autolla saadaan Pöölin käyttöaste ainakin 55 prosenttiin. Se on tullut todistetuksi jo muissa laitoksissa ja otetaan konsultti laskemaan, jos muu ei auta. Eiköhän lasketa mukaan myös ovien ohiajavat ja ne, jotka mielessään aikoivat ajaa Pööliin. Kustannuksista vastaa tietysti veronmaksaja.

Ventke

Palvelulinja Seiskalle ja kuljettajalle: lämmin kiitos ystävällisestä kotiovelta kotiovelle -palvelusta. Mainosta lainaten; vain paras on meille kyllin hyvää.

Ahkera kulkija

Nimimerkki Ympäristöaktivisti, Hattula (HäSa 15.2.). Miten on todennettu väittämäsi eliniänodotteen lyhenemisestä kotimaisen uudistuvan polttoaineen eli juuri puunpolton johdosta? Ilman puunpolttoakin kaupunki-ilmassa on aina lähiympäristö- ja terveyshaittaa ja ilma välillä sakeanakin.

Sauhussako koko ajan?

Muinaisella 1960-luvulla ei nuorilta kyselty, ovatko he tyytyväisiä elämäänsä. Turhia barometreja?

Tyydyttävä 8

Hämeen Sanomien ja muidenkin tahojen jääkiekkoasiantuntijana esiintyvä Petteri Sihvonen jaksaa vääntää pelikirjasta. Matti Tiilikaisen olisi kuulunut kauden alussa kaivaa hänen kehotuksestaan A-juniorivalmennuskautensa pelikirja esiin aloittaessaan HPK:n päävalmentajana. Taannoisella onnistumisten jaksolla Sihvonen näki kirjan olleen käytössä, ei ennen ollut kirja lukemisesta kulunut. Olisi mukavaa kuulla Tiilikaisen omat kommentit pelikirjoistaan ja niiden käytöstä. Mennäänkö vanhoilla vai pyritäänkö pelaamaan kiekkoa kulloinenkin vastustaja etukäteen analysoiden ja voittotaktiikka suunnitellen?

Vesku

Millä se Marin on ajatellut Helsingin lämmittää, kun hiiltä ei käytetä, sähkö ei riitä, ja Putin laittaa hanat kiinni. Voi olla, että pitäisi käyttää järki nuukiin.

Puilla paljailla lämmitän

Suomessa ministerit ja viranomaiset pyörittelevät peukaloitaan, venyttävät päätöksiä ja välttävät kaikkea ylimääräistä työtä koronan ja erityisesti rokotusten suhteen. Esimerkiksi Tanskassa on ryhdytty toimeen ja varmistettu ajoissa rokotteiden riittävyys. Suomessa on tärkeintä, että Marin poseeraa taas ulkomaan lehdessä!

Virveli

Nimimerkki Vassarin (HäSa 17.2.) pitäisi lausua kiitos oppositiolle kohteliaisuudesta ja hyvästä käytöksestä. Sipilän hallituksen aikana muistini mukaan oppositio järjesti ulkoparlamentaaristen voimien kanssa työnseisauksia ja suuria torikokouksia ja pysäytteli maan talouden kannalta elintärkeitä toimintoja. Ketkähän mahtoivat olla toiminnan takana?

Hessu