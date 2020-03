Lyhyesti lukijoilta: Kyllä hävettäisi olla perussuomalainen

Eduskunnan kyselytunti 26.3.2020: Kyllä hävettäisi olla perussuomalaisten jäsen tai äänestäjä, sillä niin räikeästi puolue teki koronaviruskuolemien keskellä puoluepolitiikkaa. Kannatus on putoamassa?

Voi hyvää päivää

Onkohan ihan lakien mukaista toimintaa, että strategiajohtaja Rimpelä voi jatkaa virassaan vakavan rikosepäilyn aikana? Että rikostutkinnassa oleva Rimpelä voisi tilanteen niin vaatiessa toimia kaupungin johdossa? Onko tämä Rimpelän toiminta hyväksytty kaupungin johdon taholta normaaliksi toiminnaksi hiljaisuudella vähätellen? Tähän liittyen on perusteltua kysyä, onko Hämeenlinnassa johtajuus kateissa?

Ihmettelevä kaupunkilainen

Tietäneekö toimittaja Riikka Happonen (alanurkka, HäSa 24.3.) suurista ikäluokista? Suurin on vuonna 1947 syntyneet. Itse olen 75-vuotias. Muistan kupongit, joilla sai mm. ruokaa. Kansakoulussa syötiin makaronivelliä. Monilla oli pienet tulot. Tuskin ikäihmisellä on varaa lähteä Lappiin laskettelemaan. Ne jotka sinne menevät ovat nuorempia, joilla on varaa tehdä matkaa Lapin hangille.

Ottakaa selvää ennen kun syyllistetään

Tieliikennelain uudistuksen myötä Hämeenlinnan kaupunki voisi muuttaa Raatihuoneenkadun kevyen liikenteen väylän Sibeliuksenkadun ja Arvi Kariston kadun välillä jaetuksi kevyen liikenteen väyläksi nykyisen yhdistetyn väylän sijaan. Reittiä käytetään enemmän jaettuna kuin yhdistettynä väylänä nykytilanteen vastaisesti.

ReiPan

Kommentoisin Sari Raution kannanottoja parkkitalon tekemisestä torin alle. Ei kaupungilla ole mitään velvoitteita rakentaa parkkitaloa yksityisille taloyhtiölle eikä yrityksille. Jos se olisi hyvä bisnes, kyllä yritykset rakentaisivat sen kiljuen ja tappelisivat kuka pääsee mukaan. Millä Sari Rautio tietää 30 vuoden päähän, paljonko parkkitilaa tarvitaan keskustassa, kun ei muista edes 15 vuotta taaksepäin. Hänen puolueen hyvällä myötävaikutuksella kaupunki muutti kaavaa Kasarmikadun ja Lukiokadun kulmassa, jotta rakennusliike pääsi rakentamaan asuinkerrostalon. Tontilla oli alun perin kaava parkkitalolle. Jos siihen olisi rakennettu kaavan mukainen parkkitalo, olisi parkkipaikkoja vieläkin riittävästi, eikä tarvitsisi tapella toriparkista vuosikausia aina ennen jonkinlaisia vaaleja.

Pentti Ranta

Lue myös: Sari Raution mielipide: On uskallettava katsoa myös aikaan koronan jälkeen (23.3.2020)

Vihreiden valtuustoryhmä toi selkeästi kantansa esiin P-torista (HäSa 26.3) Sen aika on mennyt. Tiedämme myös perussuomalaisten, vasemmiston ja kristillisten valtuutettujen kielteiset mielipiteet. Keskustalaisetkin ovat aiemmin ilmoittaneet vastustavansa toriparkkia. Mielenkiintoista on nähdä, miten huhtikuun valtuustokokouksessa kokoomuksen ja demareiden valtuutetut kunnioittavat kuntalaisten mielipidekyselyn selkeästi vastustavaa kantaa toriparkin rakentamiseen.

Kuntavaalit tulossa ensi vuonna